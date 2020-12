Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c826306-aec8-4426-b51c-71b805cf9015","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Néhány napon belül a harmadik elnököt nevezték ki Peruban, ahol a zavargásoknak halálos áldozatai is vannak. A válságot mélyíti a világ egyik legsúlyosabb vírushelyzete.","shortLead":"Néhány napon belül a harmadik elnököt nevezték ki Peruban, ahol a zavargásoknak halálos áldozatai is vannak. A válságot...","id":"202048__fejetlenseg_peruban__megzavart_bicentenarium__elnokok__megpuccsolt_puccs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c826306-aec8-4426-b51c-71b805cf9015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910ec2c0-4de2-422f-9805-39792eaaf685","keywords":null,"link":"/360/202048__fejetlenseg_peruban__megzavart_bicentenarium__elnokok__megpuccsolt_puccs","timestamp":"2020. december. 01. 15:00","title":"Megpuccsolt puccs: a több válságtól is sújtott Peru falja az elnököket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc9de705-b37c-4e7f-bb73-b9ea5fe021ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig egy éve dobta piacra az angol márka kétüléses utazóautóját, amelyből egyet egy budapesti parkolóházban fotóztak le.","shortLead":"Alig egy éve dobta piacra az angol márka kétüléses utazóautóját, amelyből egyet egy budapesti parkolóházban fotóztak le.","id":"20201201_McLaren_GT_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc9de705-b37c-4e7f-bb73-b9ea5fe021ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994a367e-9627-4ae8-95f4-941706fe4844","keywords":null,"link":"/cegauto/20201201_McLaren_GT_Budapest","timestamp":"2020. december. 02. 04:35","title":"Budapesti pláza parkolójában bukkant fel a McLaren újdonsága, a GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bc19e0-65f1-4d21-b549-1ff2e9625cb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XVIII. kerület önkormányzati dolgozói 100 százalékos táppénzt vehetnek igénybe a járványos időszakban.","shortLead":"A XVIII. kerület önkormányzati dolgozói 100 százalékos táppénzt vehetnek igénybe a járványos időszakban.","id":"20201201_szaniszlo_sandor_xviii_kerulet_tappenz_dk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3bc19e0-65f1-4d21-b549-1ff2e9625cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2012e7be-7c7c-4104-ba56-0afd15aa5c49","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_szaniszlo_sandor_xviii_kerulet_tappenz_dk","timestamp":"2020. december. 01. 12:29","title":"100 százalékos táppénz jár egy DK-s vezetésű kerületben Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eeef254-299f-4d61-a588-7c889438e405","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A következő napokban 2 millió adag készül el a Szputnyik V nevű koronavírus-vakcinából. A kétes hírű oltást jövő héttől kaphatják meg az önkéntesek.","shortLead":"A következő napokban 2 millió adag készül el a Szputnyik V nevű koronavírus-vakcinából. A kétes hírű oltást jövő héttől...","id":"20201202_putyin_tomeges_oltas_oroszorszag_szputnyik_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8eeef254-299f-4d61-a588-7c889438e405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c22865-6120-4f70-b2f6-05ce55d9fc84","keywords":null,"link":"/vilag/20201202_putyin_tomeges_oltas_oroszorszag_szputnyik_vakcina","timestamp":"2020. december. 02. 17:36","title":"Putyin elrendelte a tömeges oltást Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686d279a-86cc-4c2c-b76e-ece5fcc87420","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem várt néven, de a várt erővel mutatta be új processzorát a Qualcomm. A Snapdragon 888 kerülhet 2021 több fontos androidos csúcstelefonjába.","shortLead":"Nem várt néven, de a várt erővel mutatta be új processzorát a Qualcomm. A Snapdragon 888 kerülhet 2021 több fontos...","id":"20201201_qualcomm_snapdragon_888_processzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=686d279a-86cc-4c2c-b76e-ece5fcc87420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7920d131-888c-4443-8570-cf1874289119","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_qualcomm_snapdragon_888_processzor","timestamp":"2020. december. 01. 17:14","title":"Nagyobb teljesítmény kevesebb energiával: itt a Qualcomm új processzora, a Snapdragon 888","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Döbbenettel és növekvő türelmetlenséggel figyelik a Fidesz EP-képviselőinek radikalizálódását.","shortLead":"Döbbenettel és növekvő türelmetlenséggel figyelik a Fidesz EP-képviselőinek radikalizálódását.","id":"20201201_deutsch_tamast_kizaratnak_a_neppartbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c73e2d5-8fb5-4457-8398-9f53a9c9707f","keywords":null,"link":"/vilag/20201201_deutsch_tamast_kizaratnak_a_neppartbol","timestamp":"2020. december. 01. 21:48","title":"Népszava: Deutsch Tamást kizáratnák a néppárti frakcióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a91a27d9-b9c6-4dc2-acb3-3644f7ee5070","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Azt kínálták szolgáltatásként autókat vásárlóknak, hogy segítenek megspórolni a vagyonátírási illetéket.","shortLead":"Azt kínálták szolgáltatásként autókat vásárlóknak, hogy segítenek megspórolni a vagyonátírási illetéket.","id":"20201202_Tobb_mint_300_auto_atirasaval_ugyeskedeett_egy_csalo_paros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a91a27d9-b9c6-4dc2-acb3-3644f7ee5070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a052ae2-1e28-4fcf-b451-cc9118870940","keywords":null,"link":"/cegauto/20201202_Tobb_mint_300_auto_atirasaval_ugyeskedeett_egy_csalo_paros","timestamp":"2020. december. 02. 16:01","title":"Több mint 300 autó adásvételi papírjával trükköztek csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Szájer-ügy előzményei és összefüggései, Toroczkai László büntetése, aláírásgyűjtés Deutsch Tamás ellen, érkezhet az oltóanyag Hollandiába, közgazdasági történetek másképp. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A Szájer-ügy előzményei és összefüggései, Toroczkai László büntetése, aláírásgyűjtés Deutsch Tamás ellen, érkezhet...","id":"20201202_Radar360_Fokuszban_a_Szajer_ugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b8cfd9-957d-47a8-ad0a-7a4f44109b1f","keywords":null,"link":"/360/20201202_Radar360_Fokuszban_a_Szajer_ugy","timestamp":"2020. december. 02. 08:00","title":"Radar360: Fókuszban a Szájer-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]