[{"available":true,"c_guid":"99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42","c_author":"Zwack Unicum","category":"brandcontent","description":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan lehet a receptúrából újra és újra valami újat kihozni? Műhelytitkok, gasztronómia és egy csepp ünnepvárás: tartson velünk ínyenc időutazásunkon!","shortLead":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan...","id":"20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604f8c72-7f99-4cb0-bb73-2cc5289cad46","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","timestamp":"2020. december. 01. 19:30","title":"Hagyomány, egy apró csavarral: így teheti különlegessé az ünnepi menüt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c2b72b-75c0-463e-a3b1-cdb5693205bb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A vízi állatkert a hét közepén újra kinyit, a pingvineket pedig újra hozzá akarják szoktatni a jövés-menéshez.","shortLead":"A vízi állatkert a hét közepén újra kinyit, a pingvineket pedig újra hozzá akarják szoktatni a jövés-menéshez.","id":"20201130_karacsonyi_film_london_akvarium_pingvin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91c2b72b-75c0-463e-a3b1-cdb5693205bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bab79ab-4d9b-42da-b941-709a5b4bfc95","keywords":null,"link":"/elet/20201130_karacsonyi_film_london_akvarium_pingvin","timestamp":"2020. november. 30. 21:44","title":"Karácsonyi filmeket néznek a londoni akvárium pingvinjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efeb2c71-d9b6-47fe-97fd-1346f3d612e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Karmelita kolostor bejáratát kordonokkal zárták el az újságírók elől. Azok a kormánytagok, akik mégis megszólaltak, helyes döntést emlegettek, Semjén Zsolt pedig azt sem értette, miért kéne bármit is mondania az ügyről. Videónk a helyszínről.","shortLead":"A Karmelita kolostor bejáratát kordonokkal zárták el az újságírók elől. Azok a kormánytagok, akik mégis megszólaltak...","id":"20201202_szajer_jozsef_hazibuli_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efeb2c71-d9b6-47fe-97fd-1346f3d612e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284b61dc-54d1-4da0-9a8b-0df42eb3f304","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_szajer_jozsef_hazibuli_video","timestamp":"2020. december. 02. 10:49","title":"Pár kérdés után rögtönzött kordonozással védték a minisztereket a Szájerről kérdező újságíróktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6974998-82b4-4978-915e-11db51c880ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eredetileg 70 milliárd forintba került volna egy Észak-Magyarországon végzett víz és szennyvíz beruházási projekt, de a pótmunkák miatt meg kellett emelni az árat.","shortLead":"Eredetileg 70 milliárd forintba került volna egy Észak-Magyarországon végzett víz és szennyvíz beruházási projekt, de...","id":"20201201_potmunka_eszak_magyarorszag_meszaros_es_meszaros_szennyviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6974998-82b4-4978-915e-11db51c880ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6171558b-5e7c-47d5-a84f-4a86a815c2f5","keywords":null,"link":"/kkv/20201201_potmunka_eszak_magyarorszag_meszaros_es_meszaros_szennyviz","timestamp":"2020. december. 01. 12:40","title":"35 milliárddal többet fizet az állam egy projektért Mészároséknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A köznevelési infrastruktúra-fejlesztési program három ütemű, de még az elsőt sem sikerült lezárni.","shortLead":"A köznevelési infrastruktúra-fejlesztési program három ütemű, de még az elsőt sem sikerült lezárni.","id":"20201201_magyar_kormany_uszodak_epitese_sport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc6a590-2595-41db-a6b0-28c43420f06c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201201_magyar_kormany_uszodak_epitese_sport","timestamp":"2020. december. 01. 07:25","title":"A fele sem épült meg a kormány által beígért uszodáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány első hulláma nagyon megviselte a mediterrán országot, ezért ősszel a fogyatkozó egészségügyi stábot néhány helyen megpróbálják külföldiekkel feltölteni. A szabályozás és a helyi viszonyok azonban sokszor közbeszólnak – tudósít a Deutsche Welle.","shortLead":"A koronavírus-járvány első hulláma nagyon megviselte a mediterrán országot, ezért ősszel a fogyatkozó egészségügyi...","id":"20201202_Tobb_helyen_kulfoldi_orvosokkal_potolnak_a_munkaerohianyt_Olaszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfce119d-9114-4ab6-80cc-cd47c19154d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201202_Tobb_helyen_kulfoldi_orvosokkal_potolnak_a_munkaerohianyt_Olaszorszagban","timestamp":"2020. december. 02. 15:04","title":"Több helyen külföldi orvosokkal pótolnák a munkaerőhiányt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a206c829-d086-42d8-b86e-c1112b2934c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nem is olyan rég piacra dobott hatalmas SUV hamarosan megkapja első ráncfelvarrását.","shortLead":"A nem is olyan rég piacra dobott hatalmas SUV hamarosan megkapja első ráncfelvarrását.","id":"20201201_Ilyen_furcsa_lampakkal_johet_a_megujult_BMW_X7","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a206c829-d086-42d8-b86e-c1112b2934c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcf1b9f-b4f6-46d7-9259-b88ec7d8adff","keywords":null,"link":"/cegauto/20201201_Ilyen_furcsa_lampakkal_johet_a_megujult_BMW_X7","timestamp":"2020. december. 01. 07:59","title":"Ilyen furcsa lámpákkal jöhet a megújult BMW X7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ac41a3-436c-4437-bcf0-5c1b21da7262","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyugati országrészben eshet ónos eső.","shortLead":"A nyugati országrészben eshet ónos eső.","id":"20201201_onos_eso_figyelmeztetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5ac41a3-436c-4437-bcf0-5c1b21da7262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8ee1284-2e04-48db-813e-373a8abc8143","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_onos_eso_figyelmeztetes","timestamp":"2020. december. 01. 14:09","title":"Ónos eső miatt adtak ki figyelmeztetést több megyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]