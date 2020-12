Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11e6f982-ab40-4895-8c21-4bcebbb29b46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az areciboi obszervatórium a világ egyik legfontosabb csillagászati eszköze. A szerkezet azt az érő hatalmas terhelés miatt nemrég leszakadt. A fenntartó most irányított módon összerogyasztotta, mert már nem volt menthető.","shortLead":"Az areciboi obszervatórium a világ egyik legfontosabb csillagászati eszköze. A szerkezet azt az érő hatalmas terhelés...","id":"20201203_arecibo_obszervatorium_teleszkopo_osszeomlik_leszakad_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11e6f982-ab40-4895-8c21-4bcebbb29b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87657c28-e09f-4b25-b36c-523881c45926","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_arecibo_obszervatorium_teleszkopo_osszeomlik_leszakad_video","timestamp":"2020. december. 03. 20:33","title":"Itt a videó, amin látni, ahogy összeomlik a 900 tonnás rádióteleszkóp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d608601a-c9d1-40b7-963e-3f1a461c4494","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Karácsonyra készülnek.","shortLead":"Karácsonyra készülnek.","id":"20201204_brfk_teve_utca_rendorauto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d608601a-c9d1-40b7-963e-3f1a461c4494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7829bd5d-da80-4c99-8488-62e081398c2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201204_brfk_teve_utca_rendorauto","timestamp":"2020. december. 04. 20:52","title":"A BRFK ünnepi rendőrautót állított ki a Teve utcában – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670ddb49-2744-4c5e-8fba-a8ddb9fdfb5c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miként lett Lengyelország az e-buszozás egyik fellegvára Európában? ","shortLead":"Miként lett Lengyelország az e-buszozás egyik fellegvára Európában? ","id":"20201203_Ugrik_a_lengyel_kenguru_itt_keszul_Europa_elektromos_autobuszainak_egyharmada","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=670ddb49-2744-4c5e-8fba-a8ddb9fdfb5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833142a1-b04c-4d9d-ba81-836dc95f814a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201203_Ugrik_a_lengyel_kenguru_itt_keszul_Europa_elektromos_autobuszainak_egyharmada","timestamp":"2020. december. 03. 15:40","title":"Ugrik a lengyel kenguru: itt készül Európa elektromos autóbuszainak egyharmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c180bcf4-89a9-46b6-8acd-81e11ca966c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének új közép-európai kutatása szerint Magyarországon több mint domináns szerepe van a Facebooknak: az itt élők mintha nem is ismernének más oldalakat. A ránk jellemző internethasználatról is kiderült pár érdekesség.","shortLead":"A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének új közép-európai kutatása szerint...","id":"20201204_facebook_kozossegi_media_oldalak_internetetes_nke_felmeres_kutatas_magyarorszag_internethasznalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c180bcf4-89a9-46b6-8acd-81e11ca966c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f54837-55e3-4772-9cea-42d673f27cd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_facebook_kozossegi_media_oldalak_internetetes_nke_felmeres_kutatas_magyarorszag_internethasznalat","timestamp":"2020. december. 04. 17:15","title":"Meglepő új kutatás jött a magyar facebookozókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Világbank nevében ígérgetnek a csalók, ne nyissa meg a mellékleteket.","shortLead":"A Világbank nevében ígérgetnek a csalók, ne nyissa meg a mellékleteket.","id":"20201204_Magyarokat_celzo_adathalaszakco_zajlik_ovatosan_a_hitelt_igero_emailekkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90a343b-985f-4fbb-bfbc-d4d73ece5022","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201204_Magyarokat_celzo_adathalaszakco_zajlik_ovatosan_a_hitelt_igero_emailekkel","timestamp":"2020. december. 04. 10:57","title":"Magyarokat célzó adathalász-akció zajlik, óvatosan a hitelt ígérő e-mailekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c15cbd57-976b-4372-84fe-9c8e2599e486","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A partidrog illegális, de vannak veszélyesebbek is.","shortLead":"A partidrog illegális, de vannak veszélyesebbek is.","id":"20201203_ecstasy_MDMA_David_Nutt_Szajer_Jozsef","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c15cbd57-976b-4372-84fe-9c8e2599e486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"729d18bc-78d2-49a5-be16-bab323737883","keywords":null,"link":"/360/20201203_ecstasy_MDMA_David_Nutt_Szajer_Jozsef","timestamp":"2020. december. 03. 18:10","title":"Miért is baj, ha ecstasyt találnak valakinél, mint Szájer Józsefnél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d0cb73-9340-4e64-bcfd-0851d7eb4285","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Álhírnek minősítette a külügyi tárca, hogy a tavasszal általuk Kínából behozott lélegeztetőgépek megbízhatatlanok lennének, miközben az egyik gyártó képviselője már elismerte: akadtak gondok a készülékekkel. Az operatív törzs nem árulja el, hogy a tavasszal vásárolt kínai gépekből összesen mennyit kaptak a vidéki kórházak, ahogy azt sem, milyen típusú készülékekről van szó. Úgy tudjuk, az operatív törzsön belül már tavasszal téma volt, hogy a magyar szakemberek számára teljesen ismeretlen berendezéseket hoztak be az országba.","shortLead":"Álhírnek minősítette a külügyi tárca, hogy a tavasszal általuk Kínából behozott lélegeztetőgépek megbízhatatlanok...","id":"20201204_Inkabb_kerulik_a_kinai_lelegeztetogepeket_a_magyar_orvosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73d0cb73-9340-4e64-bcfd-0851d7eb4285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a745d3-1190-4967-9be7-dc5c2aeef6b3","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Inkabb_kerulik_a_kinai_lelegeztetogepeket_a_magyar_orvosok","timestamp":"2020. december. 04. 13:20","title":"Sok a kérdőjel a Kínából behozott lélegeztetőgépek körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"22 millió adag Covid-19 elleni védőoltást vásárol Portugália, hogy néhány szakaszban milliókat tegyen védetté. A vakcinákat ingyen kapná a lakosság.","shortLead":"22 millió adag Covid-19 elleni védőoltást vásárol Portugália, hogy néhány szakaszban milliókat tegyen védetté...","id":"20201203_portugalia_oltas_koronavirus_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1e6ef6-c63d-4d20-b51a-4be50c5312c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_portugalia_oltas_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. december. 03. 21:40","title":"Portugália pár lépésben milliókat oltana be a koronavírus ellen – ráadásul ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]