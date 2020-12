Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik arab származású áldozatot acélbetétes bakanccsal is megrúgták. ","shortLead":"Az egyik arab származású áldozatot acélbetétes bakanccsal is megrúgták. ","id":"20201214_Jemen_egyetemista_pecsi_eroszak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded47dff-31a6-45de-83a0-6e6483e26469","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_Jemen_egyetemista_pecsi_eroszak","timestamp":"2020. december. 14. 16:12","title":"Elítélték a jemeni egyetemistákat bántalmazó pécsi férfiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2621a391-ef24-4e9d-ac3b-6aae15868225","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan „csak” fekete-fehér fotókat készít a Leica új kamerája, viszont a képminőség olyan, hogy többen is állítják, ez lehet a cég egyik legjobb fényképezőgépe.","shortLead":"Ugyan „csak” fekete-fehér fotókat készít a Leica új kamerája, viszont a képminőség olyan, hogy többen is állítják...","id":"20201215_leica_q2_monochrom_fekete_feherben_fotozo_fenykepezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2621a391-ef24-4e9d-ac3b-6aae15868225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46107640-fb8b-4ee4-bc10-689bd19a06f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_leica_q2_monochrom_fekete_feherben_fotozo_fenykepezo","timestamp":"2020. december. 15. 13:03","title":"Csak fekete-fehérben készít fotót, mégis méregdrága ez a fényképező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50385252-72e4-4def-8b08-eaa494f93f8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"1,8 millió vakcina érkezik az országba, több mint háromnegyedét az egészségügyi dolgozók kapják.\r

","shortLead":"1,8 millió vakcina érkezik az országba, több mint háromnegyedét az egészségügyi dolgozók kapják.\r

","id":"20201214_Koronavirus_oltas_Olaszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50385252-72e4-4def-8b08-eaa494f93f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de7e56c-b4fb-4883-8110-f25acba4d9ad","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_Koronavirus_oltas_Olaszorszag","timestamp":"2020. december. 14. 20:43","title":"Január közepén indul a koronavírus elleni tömeges oltás Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f237b900-0bdf-4103-8e70-e29529e25c7f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy baleset az autópályán történt. ","shortLead":"Egy baleset az autópályán történt. ","id":"20201216_Negy_ember_halt_meg_az_utakon_szerda_delelott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f237b900-0bdf-4103-8e70-e29529e25c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7edecd55-041c-4ed5-a503-435a09e8030b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201216_Negy_ember_halt_meg_az_utakon_szerda_delelott","timestamp":"2020. december. 16. 11:51","title":"Négy ember halt meg az utakon szerda délelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0583b86e-7828-4985-a6fe-372c4dfe444c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A humoristák legrangosabb kitüntetését idén a járvány miatt nem tudták az író születésnapján átadni.



","shortLead":"A humoristák legrangosabb kitüntetését idén a járvány miatt nem tudták az író születésnapján átadni.



","id":"20201216_Scherer_Petere_iden_a_Karinthygyuru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0583b86e-7828-4985-a6fe-372c4dfe444c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d15b1b-befd-495b-b87b-9fceb86731b8","keywords":null,"link":"/kultura/20201216_Scherer_Petere_iden_a_Karinthygyuru","timestamp":"2020. december. 16. 10:50","title":"Scherer Péteré idén a Karinthy-gyűrű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32187436-21a1-464d-aa3f-2c30789a508b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Scherer Péter kapta a Karinthy-gyűrűt, posztumusz díjazták a Magyar Televízió legendás tudósítóját, Chrudinák Alajost.","shortLead":"Scherer Péter kapta a Karinthy-gyűrűt, posztumusz díjazták a Magyar Televízió legendás tudósítóját, Chrudinák Alajost.","id":"20201216_Kozmedia_dij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32187436-21a1-464d-aa3f-2c30789a508b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74f7c18-a751-4194-9474-f658df455c45","keywords":null,"link":"/kultura/20201216_Kozmedia_dij","timestamp":"2020. december. 16. 12:16","title":"Semjén Zsolt is méltatta a közmédia kitüntetettjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919a9d80-f1ee-4563-ae47-e83c4aa59dfa","c_author":"Slovenian Tourist Board","category":"brandchannel","description":"Szlovéniáról eszünkbe juthatnak a tengerpart római kori emlékei, a fürdők világa, a sípályák lankái vagy a karszthegységek vadregényes vidéke a titokzatos barlangokkal és a magasból lezúduló vízesésekkel. De ne felejtsük el, hogy Szlovénia télen valóságos mesevilággá változik tele olyan helyekkel, amit egyszer látnunk kell, legyen szó az ünnepi fényekről, a pezsgő városokról vagy a bájos falvak havas háztetőiről. Az ország minden évszakban csodás, mindössze annyi a dolgunk, hogy feljegyezzük, hova muszáj eljutnunk akkor, amikor már bátran utazhatunk. ","shortLead":"Szlovéniáról eszünkbe juthatnak a tengerpart római kori emlékei, a fürdők világa, a sípályák lankái vagy...","id":"SlovenianTouristBoard_20201127_A_szloven_varosok_teli_vilaga_utanozhatatlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=919a9d80-f1ee-4563-ae47-e83c4aa59dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57dec3e-0036-463e-8b9c-48049577f1b6","keywords":null,"link":"/brandchannel/SlovenianTouristBoard_20201127_A_szloven_varosok_teli_vilaga_utanozhatatlan","timestamp":"2020. december. 15. 18:15","title":"A szlovén városok téli világa utánozhatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Slovenian Tourist Board","c_partnerlogo":"42d00705-ce93-4747-97c5-93564cf3ff8d","c_partnertag":"Slovenian Tourist Board"},{"available":true,"c_guid":"86925f78-0bea-4a8b-b163-45c02a180ef3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberi koponyákból emelt azték torony újabb részét, a korábban felfedezett 676 mellé újabb 119 koponyát tártak fel Mexikóvárosban.","shortLead":"Az emberi koponyákból emelt azték torony újabb részét, a korábban felfedezett 676 mellé újabb 119 koponyát tártak fel...","id":"20201215_mexikovaros_templo_mayor_aztek_torony_koponyafal_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86925f78-0bea-4a8b-b163-45c02a180ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a56bc4-0e36-4548-8224-2235e45cfbe6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_mexikovaros_templo_mayor_aztek_torony_koponyafal_video","timestamp":"2020. december. 15. 07:33","title":"Már 795 emberi koponyára bukkantak az ősi azték templomban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]