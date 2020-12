Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7ab5898-27f3-4982-9acd-c4c45a8d398a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polics József azt használta ki, hogy a különleges jogrend miatt több kérdésben is egyedül dönthet.","shortLead":"Polics József azt használta ki, hogy a különleges jogrend miatt több kérdésben is egyedül dönthet.","id":"20201217_komlo_polgarmester_fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7ab5898-27f3-4982-9acd-c4c45a8d398a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adea4060-5c11-498c-a2e6-de4b87a0f323","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_komlo_polgarmester_fidesz","timestamp":"2020. december. 17. 19:28","title":"ATV: Fideszes képviselőtársa férjének adott vezetői állást Komló polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e516ed6c-5ae3-41aa-a3a4-28f17863dc1e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A magyar zeneipar a tavalyi rekorddöntés után idén, a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben várhatóan értéke 60 százalékát elveszíti, az élőzenei piac összeomlott - állapítja meg a ProArt Zeneipari Jelentése.","shortLead":"A magyar zeneipar a tavalyi rekorddöntés után idén, a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben várhatóan értéke 60...","id":"20201217_A_magyar_elozenei_piac_osszeomlott__allitja_egy_zeneipari_jelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e516ed6c-5ae3-41aa-a3a4-28f17863dc1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8fbbb8-7d00-400d-b6d5-1f4f715ee1c5","keywords":null,"link":"/kultura/20201217_A_magyar_elozenei_piac_osszeomlott__allitja_egy_zeneipari_jelentes","timestamp":"2020. december. 17. 09:34","title":"A magyar élőzenei piac összeomlott - állítja egy zeneipari jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9f5f79-4852-4b5d-b0ca-57e501feb53d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat egyik intézetében történt ügyben nem indulhatott etikai vizsgálat, mert nincs ilyen szabályzat. ","shortLead":"Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat egyik intézetében történt ügyben nem indulhatott etikai vizsgálat, mert nincs ilyen...","id":"20201216_elkh_intezet_igazgatovalasztas_bekapcsolt_mikrofon_etikai_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e9f5f79-4852-4b5d-b0ca-57e501feb53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f94818-cfe2-4a21-8d09-09f9f6c4afa0","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_elkh_intezet_igazgatovalasztas_bekapcsolt_mikrofon_etikai_vizsgalat","timestamp":"2020. december. 16. 17:39","title":"Bekapcsolva felejtett mikrofon leplezte le, hogy lejt a pálya egy kutatóintézet igazgatóválasztásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4019b8a-2bf8-4e42-95d4-044f0d5e4b2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"“Ami science fictionnek tűnt, márciusban, a Covid-járvány miatt dokumentumfilmmé vált” – mondta a HVG-nek adott interjúban Meskó Bertalan orvosi jövőkutató, a The Medical Futurist Institute vezetője. A szakértő szerint a modern megoldásokkal rengeteg értékes idő felszabadítható.","shortLead":"“Ami science fictionnek tűnt, márciusban, a Covid-járvány miatt dokumentumfilmmé vált” – mondta a HVG-nek adott...","id":"20201216_covid_koronavirus_jarvany_mesko_bertalan_orvos_beteg_kapcsolat_jovokutatas_jovokutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4019b8a-2bf8-4e42-95d4-044f0d5e4b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c29853f-88b6-4b5a-b39a-8079e64282f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_covid_koronavirus_jarvany_mesko_bertalan_orvos_beteg_kapcsolat_jovokutatas_jovokutato","timestamp":"2020. december. 16. 18:03","title":"\"A járványnak köszönhetően valóságos forradalom indult el az orvoslásban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25200839-d14b-4cc3-ad46-024b2a3cc0bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Amikor a költészet közkinccsé válik, jessz!” – kommentálta Lackfi János.\r

","shortLead":"Az illemhelyek nagy része ráadásul nem akadálymentes, több a romos, vagy éppen felújítás miatt nem látogatható vécé.

","id":"20201218_Nyilvanos_vece_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26dee342-0a2d-4bf9-abd4-eacafe7f02f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bddecfa5-0d1f-40c4-b69e-30d6a422ff72","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Nyilvanos_vece_Budapest","timestamp":"2020. december. 18. 13:28","title":"Mindössze 90 nyilvános vécé található Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Sok cég sikeresen áll át arra, hogyan működhet a járvány alatt, és a nyugati vásárlások is segítik a magyar gazdaságot, de vállalatok tömegei már nem bírják a bevételkiesést, az embereknek egyre kevesebb pénzük van a fogyasztásra, bértámogatási program nélkül a munkanélküliség is nőhet, a kormány pedig nem arra költ, amire költenie kellene – olvasható a Kopint-Tárki elemzésében.","shortLead":"Sok cég sikeresen áll át arra, hogyan működhet a járvány alatt, és a nyugati vásárlások is segítik a magyar gazdaságot...","id":"20201217_Kopint_Tarki_elorejelzes_prognozis_recesszio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3993285a-d09a-443e-8c42-410fb128f82c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201217_Kopint_Tarki_elorejelzes_prognozis_recesszio","timestamp":"2020. december. 17. 12:01","title":"Kopint-Tárki: Nem az ipar leállása rengetheti meg a magyar gazdaságot, hanem az, hogy nem tudunk miből vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"228a6ef0-2bda-41e0-916c-2a0c34820329","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már csak azzal százezreket spórolhatnának a háztartások, ha a hűtőbe raknák az ételeket.","shortLead":"Már csak azzal százezreket spórolhatnának a háztartások, ha a hűtőbe raknák az ételeket.","id":"2020121z_Evente_tobb_mint_felmillio_forintnyi_etelt_dobnak_ki_a_magyar_haztartasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=228a6ef0-2bda-41e0-916c-2a0c34820329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9355273f-a4b7-4983-a261-b1cb5f667130","keywords":null,"link":"/zhvg/2020121z_Evente_tobb_mint_felmillio_forintnyi_etelt_dobnak_ki_a_magyar_haztartasok","timestamp":"2020. december. 17. 18:50","title":"Évente több mint félmillió forintnyi ételt dobnak ki a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]