Néhány hétköznapi árucikk forgalmazását korlátozni kell, hogy minden vásárló hozzájuthasson ahhoz, amit akar – tájékoztatta a világot e-mailben a Tesco. A korlátozás oka a koronavírus mutációja, amely miatt Nagy Britannia és az európai kontinens kapcsolata kérdésessé vált.

A tojás, a rizs, a szappan és a vécépapír szerepel a korlátozási lista élén – számol be a BBC, amely kiemeli: az tovább rontja a helyzetet, hogy épp karácsony előtt következett be ez a rendkívül kínos helyzet. A Tesco igyekszik megnyugtatni a vásárlóit, hogy "a raktárakban bőségesen van áru", de az ilyen bejelentések általában ellentétes hatást szoktak kiváltani. A lánc különben már szeptemberben is bevezetett korlátozásokat, nehogy olyan pánikfelvásárlási hullám alakuljon ki, mint márciusban, amikor megkezdődött a Covid–19-járvány Nagy-Britanniában.

A mostani válság azért alakult ki, mert Franciaország vasárnap 48 órára lezárta a határait mondván, az új vírusmutáció fenyegeti a francia polgárok egészségét. Azóta a forgalom lassan újraindult, de a teherautó-sofőröket szigorú vírustesztre kötelezik, és ez nagyon lelassítja a forgalmat Franciaország és a szigetország között.

A BBC összeállításából kiderül, hogy távolról sem a Tesco az egyetlen kiskereskedelmi hálózat, amely áruellátási gondokkal küzd a Brit-szigeteken. A Sainsbury is figyelmeztette vásárlóit arra, hogy problémák lehetnek az áruellátással, mert a friss zöldség és gyümölcs jórésze a kontinensről érkezik. A Sainsbury főnöke úgy nyilatkozott a BBC-nek, hogy náluk egyelőre még nincs vásárlási korlátozás. A kiskereskedelmi hálózatok szövetségének élelmiszer-ellátási osztályvezetője elmondta: a karácsonyi rohamra számítva a boltok jól feltöltötték a készleteiket, tehát nagyobb problémák egyelőre nincsenek.

Más kérdés, hogy mi lesz hosszú távon? "A kormánynak megmondtuk, hogy nincs alternatívája a kikötők megnyitásának" – hangsúlyozta a szakember.

Naponta 100 ezer teherautó és kamion halad át a La Manche csatornán, és rajtuk múlik a brit szigetek ellátása. Jó pár napba kerül amíg normális állapotok lesznek – nyilatkozott a BBC-nek Robert Jenrick miniszter. Elmondta, hogy katonák is részt vesznek a sofőrök vírustesztelésén, hogy gyorsítsák a hatalmas dugó felszámolását. Franciaországhoz hasonlóan Belgium és Hollandia is feloldotta a tilalmat, de mások még nem. Több mint 50 ország, köztük Magyarország továbbra sem enged be senkit Nagy-Britanniából arra hivatkozva, hogy a vírusmutáció súlyos fertőzési kockázat lehet.