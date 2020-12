Idén nagyjából kétszer annyi tranzakció volt a SimplePay fizetési rendszert használó webshopokban, mint tavaly, az első három negyedévben a forgalmi mutatókat összesítve 93 százalékos növekedést mértek az egy évvel korábbihoz képest – mondta el az OTP Mobil ügyvezetője. A SimplePay használóinak számában már eddig is kétszámjegyű volt a növekedés, de az idei kiugrás még ehhez képest is meglepő volt. A járvány idején több szolgáltatónak, például az éttermeknek létkérdés lett, hogy biztosítsanak online fizetési alternatívát. Több mint háromezer új kereskedő használja most a SimplePayt, összesen már 10 ezer kereskedő, közel 13 ezer webshop és szolgáltató termékeiért lehet így fizetni.

A Simple alkalmazásnál kicsit más a helyzet. Ezt több olyan hétköznapi helyzetben használták, amely a járvány alatt kiesett, például a parkolás ingyenessé tétele és más, a napi logisztikát segítő fizetés visszavetette a forgalmat, a mobiljegyet vásárlók száma azonban megnőtt.

A nagyobb cégeknél sok esetben már év elején körvonalazódtak a nagyobb fejlesztések, de a járvány miatt fel kellett gyorsítani ezeket. Máshol hirtelen kellett lépni, ebben jó példa, hogy most már az ország több városában és a távolsági közlekedésben is teljesen elektronikus fizetéssel lehet utazni.

A SimpleBusiness appot kínáló üzletcsoportok közül a Top 5 Autószervizek,

vegyes élelmiszerüzletek,

borbély- és kozmetikai szalonok,

szálláshelyek,

élelmiszerüzletek.

Az is látszik, hogy most már egészen máshogy állunk a készpénzhez – tette hozzá Benyó Péter. A járvány első hullámában az emberek nagyon sok készpénzt vettek fel, most, a második hullámban alacsony a készpénzfelvételi arány. Más nagy különbség azonban nincs a tavaszhoz képest. A cégek és az emberek is rutinosabbak lettek, megszokták, milyen az élet a járványügyi korlátozások alatt.

A következő nagy változás az lesz, hogy januártól minden kereskedő köteles lesz biztosítani az elektronikus fizetés lehetőségét. Erről egészen vad becslések is felbukkantak már, volt, amelyik arról szólt, hogy akár százezres nagyságú lehet az érintett kereskedők száma, az OTP Csoport becslése szerint 50–60 ezer a reális szám. Az újonnan csatlakozók között ott lehetnek azok, akiknek a POS-termináltelepítési programban nem érte meg részt venni, mert nem érte meg hardvert venni vagy bérelni – azóta már lehetséges hardver vásárlása nélkül is csatlakozni. És természetesen a szürkegazdaságból is léphetnek át többen.

Ráadásul a szolgáltatók most már kettős nyomás alatt vannak. A felhasználói oldalon évről évre jobban szeretik az újfajta fizetési módszereket. Azt most már el is várják, hogy a kereskedő kínálja fel az érintéses kártya használatának lehetőségét, és a távoli fizetési megoldások is gyorsabban terjedhetnek.

Ezekben a hetekben vezetik be az erős ügyfél-hitelesítést is. Az már most látszik, hogy mint minden változásnál, itt is tanulási időre van szükség, de a korábbi tapasztalat – például jó tíz évvel ezelőttről, az érintéses kártyák bevezetéséről – az, hogy hozzávetőlegesen háromszor kell fizetnünk ahhoz az új módon fennakadás nélkül, hogy negyedjére már meg is szokjuk ezt. Ráadásul most azzal, hogy nem csak az új technikák iránt érdeklődők kezdik el az erős ügyfél-hitelesítést használni, rövid távon biztosan érezhető lesz a kereskedői oldalon némi visszaesés. Ezt leginkább úgy lehet mérni, hogy az összes fizetés között mekkora a megszakított tranzakciók aránya – most lehet ennek megugrására számítani, de ez csak egy ideig lesz így, viszonylag gyorsan megszokják a felhasználók az újdonságot.