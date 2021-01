Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38b852cf-9602-4b55-8600-6aa96c9f7792","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az apa című előadásban nyújtott alakítását ismerte el a Vígszínház társulata.","shortLead":"Az apa című előadásban nyújtott alakítását ismerte el a Vígszínház társulata.","id":"20201230_Kern_Andras_kapta_a_Ruttkai_Evaemlekgyurut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38b852cf-9602-4b55-8600-6aa96c9f7792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d934d76-b57d-483b-ac4d-74fd4832956f","keywords":null,"link":"/kultura/20201230_Kern_Andras_kapta_a_Ruttkai_Evaemlekgyurut","timestamp":"2020. december. 30. 11:55","title":"Kern András kapta a Ruttkai Éva-emlékgyűrűt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16828e53-b1bc-452b-b001-9101b6890993","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A szakszervezetek és a munkaadók képviselői ma tárgyaltak utoljára ebben az évben a minimálbér összegéről, de megállapodás továbbra sincs. Egyik oldal sem enged.","shortLead":"A szakszervezetek és a munkaadók képviselői ma tárgyaltak utoljára ebben az évben a minimálbér összegéről, de...","id":"20201230_minimalber_keresetek_egyeztetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16828e53-b1bc-452b-b001-9101b6890993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea4be7f-d166-4c8c-915a-fba3a962c8d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201230_minimalber_keresetek_egyeztetes","timestamp":"2020. december. 30. 15:00","title":"Bruttó 3050 forinton múlik a jövő évi minimálbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac190f0-42ed-4ddd-b14d-3ca20cecc734","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre több férfi osztja meg a molesztálásokról szóló történetét a közösségi médiában.","shortLead":"Egyre több férfi osztja meg a molesztálásokról szóló történetét a közösségi médiában.","id":"20201230_Szexualis_zaklatas_Alexander_Wang_divattervezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dac190f0-42ed-4ddd-b14d-3ca20cecc734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb14e21-f213-47b9-a9f2-5774b345617d","keywords":null,"link":"/elet/20201230_Szexualis_zaklatas_Alexander_Wang_divattervezo","timestamp":"2020. december. 30. 16:09","title":"Több modell is szexuális zaklatással vádolja Alexander Wang divattervezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Este nyolc órától megerősítik a rendőri jelenlétet a franciaországi városok központjaiban, hogy elejét vegyék a kijárási korlátozások ellenére esetlegesen megtartandó szilveszteri buliknak. ","shortLead":"Este nyolc órától megerősítik a rendőri jelenlétet a franciaországi városok központjaiban, hogy elejét vegyék...","id":"20201231_Szazezer_rendor_kivezenylesevel_keszul_Franciaorszag_a_szilveszter_estere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e922fa9c-3ab6-4faa-93b4-98ae638eca86","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_Szazezer_rendor_kivezenylesevel_keszul_Franciaorszag_a_szilveszter_estere","timestamp":"2020. december. 31. 09:02","title":"Százezer rendőr kivezénylésével készül Franciaország a szilveszter estére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cfdd5e9-e1ea-468d-8299-11c00c818baa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt ember meghalt és többtucatnyian megsebesültek.","shortLead":"Öt ember meghalt és többtucatnyian megsebesültek.","id":"20201230_robbanas_lovoldozes_aden_repuloter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cfdd5e9-e1ea-468d-8299-11c00c818baa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdb2b64-ac39-40a0-bfb7-9eeb92606d62","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_robbanas_lovoldozes_aden_repuloter","timestamp":"2020. december. 30. 14:35","title":"Robbanások és lövöldözés volt az ádeni repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f1f1b8-98bf-4033-8999-f1f952443d0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel 71 ezer ember halálát okozta a fertőzés, de további 45 ezer elhunyt szervezetében is kimutatták a kórokozót.\r

","shortLead":"Közel 71 ezer ember halálát okozta a fertőzés, de további 45 ezer elhunyt szervezetében is kimutatták a kórokozót.\r

","id":"20201230_Koronavirus_Oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7f1f1b8-98bf-4033-8999-f1f952443d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a62f77c9-dcc1-46e7-8935-af9f9045eacb","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_Koronavirus_Oroszorszag","timestamp":"2020. december. 30. 20:31","title":"A hivatalos adatoknál majdnem 15 ezerrel többen haltak meg koronavírusban Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ff9bce-daf8-4384-8188-43b5c34791de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz–amerikai Fiat Chrysler Automobiles-nak a lengyelországi Tychyben van évtizedek óta gyártóegysége.","shortLead":"Az olasz–amerikai Fiat Chrysler Automobiles-nak a lengyelországi Tychyben van évtizedek óta gyártóegysége.","id":"20201230_Ketmilliard_eurot_kolt_lengyeloszag_Fiat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9ff9bce-daf8-4384-8188-43b5c34791de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d79b0cf9-877e-4431-8fc8-71017587831c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201230_Ketmilliard_eurot_kolt_lengyeloszag_Fiat","timestamp":"2020. december. 30. 11:17","title":"Kétmilliárd euróból alakítja elektromosautó-gyárrá lengyel üzemét a Fiat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0eb45b-f0f4-4b98-9720-11640992a73c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Arton Capital Hajós utcai irodájába 2017 áprilisában törtek be ismeretlenek.","shortLead":"Az Arton Capital Hajós utcai irodájába 2017 áprilisában törtek be ismeretlenek.","id":"20201230_arton_capital_letelepedesi_kotveny_betores","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c0eb45b-f0f4-4b98-9720-11640992a73c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13eebf79-f3d5-47db-ae24-f4ac484cf84f","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_arton_capital_letelepedesi_kotveny_betores","timestamp":"2020. december. 30. 21:22","title":"Eltelt három év, de még senkit nem hallgattak ki a kirabolt letelepedési cég ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]