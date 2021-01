Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Kiküldte a Samsung a meghívókat, így hivatalossá vált, mikor ismerheti meg a világ a gyártó legújabb csúcstelefonjait, és talán még egy-két apróságot is a Galaxy S21-ek mellett.

Kiküldte a Samsung a meghívókat, így hivatalossá vált, mikor ismerheti meg a világ a gyártó legújabb csúcstelefonjait, és talán még egy-két apróságot is a Galaxy S21-ek mellett.
2021. január. 04. 12:45
Kiküldte a meghívót a Samsung, most már 99,99%, hogy jövő héten jön a Galaxy S21

Alapvetően két oka volt annak, hogy tavaly nyárra az európai börtönök nagy részében csökkent a fogvatartottak száma: az egyik az, hogy a járvány miatt sok embert szabadon bocsátottak, a másik pedig, hogy csökkent a bűnözés is. A legnagyobb mértékben Törökországban csökkent a rabok száma, de mindezek ellenére akadt olyan ország is, ahol tovább nőtt a bebörtönzöttek száma.
2021. január. 05. 16:15
A járvány miatti lezárások Európa-szerte kinyitották a börtönkapukat

Egy új törvény értelmében Irán évente 120 kilogramm 20 százalékos dúsítású uránt állíthat elő, az alacsonyabb dúsítási szintű uránból pedig 500 kilogrammot.
2021. január. 04. 13:53
Irán újra 20 százalékos dúsítású uránt állít elő

A következő HVG Extra Pszichológia Szalonban szakértőinkkel arról beszélgetünk, mi kell ahhoz, hogy együtt éljünk negatív körülményeinkkel és zavaró érzéseinkkel.
2021. január. 05. 13:30
Harmónia akkor is, ha az élet nehéz, és mi sem vagyunk túl optimisták

Egy héttel meghosszabbították a teljes zárlatot az országban.
2021. január. 04. 17:44
Ausztriában is megjelent a koronavírus új mutációja

Az Epic Games bővítésre készül, a környéken pedig pont akadt egy elhagyatott bevásárlóközpont. Megvették.","shortLead":"Az Epic Games bővítésre készül, a környéken pedig pont akadt egy elhagyatott bevásárlóközpont. Megvették.","id":"20210105_bevasarlokozpont_irodahaz_epic_games","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cda02680-734d-4914-acf1-8c86d68a120b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57cd156-ecb8-4345-9b36-50b98a3a03f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_bevasarlokozpont_irodahaz_epic_games","timestamp":"2021. január. 05. 10:57","title":"A Fortnite fejlesztője megvett egy egész plázát, hogy főhadiszállássá alakítsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f08d971b-dee3-486e-8ce9-a337574bd70a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hét ember tartózkodott a Hotel Eberlben, mindannyian biztonságban kijutottak.","shortLead":"Hét ember tartózkodott a Hotel Eberlben, mindannyian biztonságban kijutottak.","id":"20210105_Szikla_hotel_Bolzano","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f08d971b-dee3-486e-8ce9-a337574bd70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f946b59a-7229-4c13-b4dc-3b2a42fb7e66","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_Szikla_hotel_Bolzano","timestamp":"2021. január. 05. 17:05","title":"Sziklafal omlott egy szállodára Dél-Tirolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6678a3ea-8011-4817-ab8a-04c7fdeb3e71","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Tévedtek.","shortLead":"Tévedtek.","id":"20210105_tanya_roberts_halal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6678a3ea-8011-4817-ab8a-04c7fdeb3e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d96a5d32-94ab-429b-a92c-903d9ced4d6f","keywords":null,"link":"/kultura/20210105_tanya_roberts_halal","timestamp":"2021. január. 05. 08:13","title":"Mégsem halt meg a Bond-lányként ismert Tanya Roberts, az intenzíven kezelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]