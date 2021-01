Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cde3b9d-d41e-492d-a575-567c831641ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Soltész Miklós államtitkár nagylelkűen azt is felajánlotta, hogy 200 horvát gyermek ingyen nyaralhasson Magyarországon.","shortLead":"Soltész Miklós államtitkár nagylelkűen azt is felajánlotta, hogy 200 horvát gyermek ingyen nyaralhasson Magyarországon.","id":"20210113_magyarorszag_templom_iskola_felujitas_horvatorszag_foldrenges_soltesz_miklos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cde3b9d-d41e-492d-a575-567c831641ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414d64cb-b16c-40af-95b7-7ebdbab5908a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210113_magyarorszag_templom_iskola_felujitas_horvatorszag_foldrenges_soltesz_miklos","timestamp":"2021. január. 13. 17:15","title":"Magyarország egy templom és egy iskola felújításával segíti a földrengéssel sújtott horvátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d523f3-5207-4e88-bd0e-06f25d459d89","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak egyszerű, olcsó is: 300 euróért több mint 300 ezer hamis bejegyzést lehetett elhelyezni közösségi hálózatokon. A „próbavásárlást” a NATO stratégiai kommunikációs központja (Stratcom) végezte hírhedt orosz trollgyáraknál. ","shortLead":"Nemcsak egyszerű, olcsó is: 300 euróért több mint 300 ezer hamis bejegyzést lehetett elhelyezni közösségi hálózatokon...","id":"202102_trollokat_rendelt_anato_velemenydeformalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d523f3-5207-4e88-bd0e-06f25d459d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b394883c-b88d-4c44-8ddd-1c6b8d3bca06","keywords":null,"link":"/360/202102_trollokat_rendelt_anato_velemenydeformalok","timestamp":"2021. január. 14. 12:00","title":"Egy kísérlet kedvéért trollokat rendelt a NATO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb6c8346-4422-44a4-abea-4c83bb84b649","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A Central-csoport milliárdos haszonra tett szert azon, hogy mentőangyalként befektetett az utazási irodába.","shortLead":"A Central-csoport milliárdos haszonra tett szert azon, hogy mentőangyalként befektetett az utazási irodába.","id":"202048__neckermann__valsagcsapasok__koronaallo_utak__utkeresok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb6c8346-4422-44a4-abea-4c83bb84b649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4209a2d-76f3-4453-82a8-3360cbf88ee6","keywords":null,"link":"/360/202048__neckermann__valsagcsapasok__koronaallo_utak__utkeresok","timestamp":"2021. január. 14. 15:00","title":"Gyökeres váltásra készül a túlélés érdekében a Neckermann új tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8e5999-e96d-4848-9e4c-fea6d408f8d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyugat-nílusi vírussal kapcsolatban végeztek kutatást magyar szakemberek, amivel arra keresték a választ, a súlyos neurológiai tünetek milyen kockázatot jelentenek a vírus okozta megbetegedésben szenvedőknek. ","shortLead":"A nyugat-nílusi vírussal kapcsolatban végeztek kutatást magyar szakemberek, amivel arra keresték a választ, a súlyos...","id":"20210114_nyugat_nilusi_virus_fertozes_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba8e5999-e96d-4848-9e4c-fea6d408f8d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde45695-7df8-4ff5-9873-b4d61d50168c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_nyugat_nilusi_virus_fertozes_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 14. 20:03","title":"Magyar kutatók vizsgálták, mitől válhat súlyossá a Magyarországon is terjedő nyugat-nílusi vírus okozta fertőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd10274d-9eec-4bcd-86f8-cab1ab629b18","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Több összetartó folyamat eredményeként, a csalódottak elitellenes dühére ráérezve lehetett elnök a most távozó Donald Trump. De a velünk maradó, és a republikánus párt szervezetét megtámadó trumpizmust okozó problémák felismerése nélkül Joe Bidennek és a demokratáknak sem lesz egyszerű dolga megtalálni az orvosságot – magyarázza a HVG-nek Jeff Gedmin, a washingtoni American Purpose online magazin főszerkesztője, a Szabad Európa Rádió volt igazgatója.



","shortLead":"Több összetartó folyamat eredményeként, a csalódottak elitellenes dühére ráérezve lehetett elnök a most távozó Donald...","id":"202102_bidennek_meggyulik_abaja_a_balszarnnyal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd10274d-9eec-4bcd-86f8-cab1ab629b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6a260e-7df7-4b17-b537-6141c37f1cea","keywords":null,"link":"/360/202102_bidennek_meggyulik_abaja_a_balszarnnyal","timestamp":"2021. január. 14. 11:00","title":"Jeff Gedmin: Amerika bajainak felmérése nélkül nem lehet megszabadulni a trumpizmustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f195c6-01c8-4650-8eee-fa6a5bcbd33d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 0-ról 100-ra alig több mint 2 másodperc alatt felgyorsuló Hyperion XP-1-et megjáratták egy kicsit Las Vegasban.","shortLead":"A 0-ról 100-ra alig több mint 2 másodperc alatt felgyorsuló Hyperion XP-1-et megjáratták egy kicsit Las Vegasban.","id":"20210115_utcai_forgalomban_az_5_perc_alatt_feltoltheto_1600_kmes_hatotavu_villanymotoros_hiperauto_hyperion_xp1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27f195c6-01c8-4650-8eee-fa6a5bcbd33d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c751d62c-9efb-40d4-933d-f7036143f953","keywords":null,"link":"/cegauto/20210115_utcai_forgalomban_az_5_perc_alatt_feltoltheto_1600_kmes_hatotavu_villanymotoros_hiperauto_hyperion_xp1","timestamp":"2021. január. 15. 11:38","title":"Utcán is kipróbálták az 5 perc alatt feltölthető villanymotoros hiperautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d963da64-e34d-43d9-8b7e-96c0dff501d0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Hatáskör hiányában és a meglévő politikák elégséges volta miatt utasította el az Európai Bizottság, hogy lépjen az őshonos kisebbségek ügyében. ","shortLead":"Hatáskör hiányában és a meglévő politikák elégséges volta miatt utasította el az Európai Bizottság, hogy lépjen...","id":"20210115_Nem_lesz_unios_jogszabaly_a_kisebbsegek_jogairol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d963da64-e34d-43d9-8b7e-96c0dff501d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b97104bb-3ee0-4105-8d93-51e463aa4649","keywords":null,"link":"/eurologus/20210115_Nem_lesz_unios_jogszabaly_a_kisebbsegek_jogairol","timestamp":"2021. január. 15. 13:45","title":"Elbukott a magyar kezdeményezés: nem lesz uniós jogszabály a kisebbségek jogairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f3a57d-c5e1-44f5-9593-1cba65d28f2b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Mostantól a Hipgnosis Songs Fund rendelkezhet az énekesnő dalai felett.","shortLead":"Mostantól a Hipgnosis Songs Fund rendelkezhet az énekesnő dalai felett.","id":"20210113_Shakira_jogdij_Hipgnosis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41f3a57d-c5e1-44f5-9593-1cba65d28f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f614090-853b-406b-8408-364db764a478","keywords":null,"link":"/kultura/20210113_Shakira_jogdij_Hipgnosis","timestamp":"2021. január. 13. 18:07","title":"Shakira több millió dollárért eladta zenéje jogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]