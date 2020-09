Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3bc19e0-65f1-4d21-b549-1ff2e9625cb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Belázasodott, a tesztje pozitív lett.","shortLead":"Belázasodott, a tesztje pozitív lett.","id":"20200903_Koronavirusos_a_XVIII_kerulet_egyik_kepviseloje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3bc19e0-65f1-4d21-b549-1ff2e9625cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9e6afb-b7f2-45d4-8440-66720d9bde5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_Koronavirusos_a_XVIII_kerulet_egyik_kepviseloje","timestamp":"2020. szeptember. 03. 09:26","title":"Koronavírusos a XVIII. kerület egyik képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"737bee7e-1c72-428e-9c2d-1d0a50484589","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül másodjára helyez tiltólistára népszerű kínai mobilappokat az egyik indiai minisztérium. Az alkalmazásokat egyetlen india állampolgár sem töltheti le a telefonjára vagy táblagépére.","shortLead":"Rövid időn belül másodjára helyez tiltólistára népszerű kínai mobilappokat az egyik indiai minisztérium...","id":"20200903_india_mobilapp_alkalmazas_tiltas_pubg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=737bee7e-1c72-428e-9c2d-1d0a50484589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6096cb4-30b6-48f5-8530-361ece8ad39e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_india_mobilapp_alkalmazas_tiltas_pubg","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:34","title":"India kormánya megtiltotta 118 alkalmazás használatát, mert szerintük veszélyesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba43734-8b2c-40f8-b110-11b72c68a634","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába nem vonatkozik a teherszállításra a határzár, ha a sofőrök nem kamionnal jönnek haza, két hét karantén, vagy két drága teszt vár rájuk, amit a cégek nem biztos, hogy fognak tudni fizetni. A koronavírus mellett a szürkefuvarozók is próbára teszik a vállalkozások fennmaradását. ","shortLead":"Hiába nem vonatkozik a teherszállításra a határzár, ha a sofőrök nem kamionnal jönnek haza, két hét karantén, vagy két...","id":"20200904_Betehet_az_ujabb_hullam_a_hazai_fuvarozo_cegeknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ba43734-8b2c-40f8-b110-11b72c68a634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9ce3c7-81cb-41c7-a39f-e68a710fbf3a","keywords":null,"link":"/kkv/20200904_Betehet_az_ujabb_hullam_a_hazai_fuvarozo_cegeknek","timestamp":"2020. szeptember. 04. 09:55","title":"Betehet az újabb hullám a hazai fuvarozó cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3eed3ce-7a24-4903-bfee-ea994e029b06","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Zajlik a Citadella felújításának előkészítése, az épület harmada kiállítótér lesz, a kert felét leburkolják.","shortLead":"Zajlik a Citadella felújításának előkészítése, az épület harmada kiállítótér lesz, a kert felét leburkolják.","id":"20200903_Medence_es_legalabb_20_meteres_zaszlo_lesz_a_Gellerthegy_tetejen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3eed3ce-7a24-4903-bfee-ea994e029b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e98a81-26c2-4e5c-a0b6-1b89c127cccb","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_Medence_es_legalabb_20_meteres_zaszlo_lesz_a_Gellerthegy_tetejen","timestamp":"2020. szeptember. 03. 13:32","title":"Medence és legalább 20 méteres zászló lesz a Gellért-hegy tetején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Voltak, akik ki se nyitottak, de olyanok is, akik elérték, meghaladták a tavalyi forgalmukat.","shortLead":"Voltak, akik ki se nyitottak, de olyanok is, akik elérték, meghaladták a tavalyi forgalmukat.","id":"20200903_kisosz_balaton_vendeglo_arak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a4bb8c-ba98-4380-bf27-6418b75eec64","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_kisosz_balaton_vendeglo_arak","timestamp":"2020. szeptember. 03. 21:40","title":"A Kisosz szerint nem igaz, hogy elszálltak az árak a balatoni vendéglőkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5b5cac-8cda-4974-9305-375a0dd7be3a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legöregebb tölgyfája, Demetra, a dél-olaszországi Calabriában áll.","shortLead":"A világ legöregebb tölgyfája, Demetra, a dél-olaszországi Calabriában áll.","id":"20200904_hany_eves_vilag_legoregebb_tolgyfaja_demetra_934","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb5b5cac-8cda-4974-9305-375a0dd7be3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2876c0d5-4dc6-4378-a65f-3abd4ddc5d28","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_hany_eves_vilag_legoregebb_tolgyfaja_demetra_934","timestamp":"2020. szeptember. 04. 11:40","title":"Azt hitték, egy tölgyfa legfeljebb 300 évig él – aztán találtak egy 934 éveset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d0a2a1-2d44-408d-8f80-7c3872ad9f06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírek szerint több diák is produkál tüneteket, mégsem teszteli le őket senki.","shortLead":"A hírek szerint több diák is produkál tüneteket, mégsem teszteli le őket senki.","id":"20200902_kozszolgalati_egyetem_koronavirus_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37d0a2a1-2d44-408d-8f80-7c3872ad9f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34190e52-3e29-4b4f-a11e-6535bf5727d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_kozszolgalati_egyetem_koronavirus_karanten","timestamp":"2020. szeptember. 02. 19:15","title":"A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is megjelent a koronavírus, 35 diák karanténban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a57be1-ff9b-4df3-95e6-fd23410fca3e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bejelentette, hogy pozitív.","shortLead":"Bejelentette, hogy pozitív.","id":"20200902_silvio_berlusconi_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0a57be1-ff9b-4df3-95e6-fd23410fca3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80009f5-d6ea-4880-8fe8-d477a87f63cf","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_silvio_berlusconi_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 19:23","title":"A 83 éves Silvio Berlusconi elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]