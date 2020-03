Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50793c8c-b10c-4fd8-9a97-b77af9a80286","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszországban – legalábbis a hivatalos adatok szerint – csupán közel százötven embert fertőzött meg az új típusú koronavírus, s még egy emberéletet sem követelt a világjárvány. Ahogy a világ legnagyobb országában általában lenni szokott, senki sem hiszi el a számokat. A különbség a bürokrácia útvesztőiben tűnik el.","shortLead":"Oroszországban – legalábbis a hivatalos adatok szerint – csupán közel százötven embert fertőzött meg az új típusú...","id":"20200318_Oroszorszagban_alig_van_koronavirusos__vagy_megis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50793c8c-b10c-4fd8-9a97-b77af9a80286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6ef84a-c6fd-44da-afd0-6b8bc2f99bab","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Oroszorszagban_alig_van_koronavirusos__vagy_megis","timestamp":"2020. március. 18. 14:08","title":"Oroszországban alig van koronavírusos – vagy mégis?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3346ba7-8043-4fda-959b-e047abc2cc6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos szerint jelenleg a csoportos fertőzések fázisában tart a koronavírus-járvány Magyarországon, de az \"utolsó órákban\" vagyunk, mielőtt megérkeznénk a tömeges megbetegedések időszakába. Éppen ezért mindenkinek felelőssége van a kórokozó terjedésének lassításában.","shortLead":"Az országos tisztifőorvos szerint jelenleg a csoportos fertőzések fázisában tart a koronavírus-járvány Magyarországon...","id":"20200319_koronavirus_jarvany_operativ_torzs_sajtotajekoztato_marcius19","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3346ba7-8043-4fda-959b-e047abc2cc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e05b93f-bb04-4e9b-a282-c370308d8366","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_koronavirus_jarvany_operativ_torzs_sajtotajekoztato_marcius19","timestamp":"2020. március. 19. 14:05","title":"\"Nem fogjuk tudni elkerülni a tömeges megbetegedések fázisát\" – az operatív törzs tájékoztatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c50eeca-e624-40ac-967f-a237778a70e2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"750 milliárd eurós értékpapír-vásárlási programot jelentett be az Európai Központi Bank (EKB).","shortLead":"750 milliárd eurós értékpapír-vásárlási programot jelentett be az Európai Központi Bank (EKB).","id":"20200319_ekb_europai_kozponti_bank_koronavirus_jarvany_ertekpapir_vasarlasi_program","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c50eeca-e624-40ac-967f-a237778a70e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051004dc-8c0a-4820-8101-a06c79e8cb55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_ekb_europai_kozponti_bank_koronavirus_jarvany_ertekpapir_vasarlasi_program","timestamp":"2020. március. 19. 11:31","title":"Megnyitja a pénzcsapot a járvány miatt az EKB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A légitársaság bejelentése szerint már Máltára sem lehet menni. Oroszországba még járnak a gépek, de csak orosz állampolgárok léphetnek be az országba.","shortLead":"A légitársaság bejelentése szerint már Máltára sem lehet menni. Oroszországba még járnak a gépek, de csak orosz...","id":"20200318_A_Wizz_Air_ujabb_jaratokat_torolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1c45fe-61eb-435f-a6fe-ab0c371b37ff","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_A_Wizz_Air_ujabb_jaratokat_torolt","timestamp":"2020. március. 18. 14:54","title":"A Wizz Air újabb járatokat törölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5969420d-9b9a-4e4d-9fb0-54c67398cdd0","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200319_Marabu_Feknyuz_Ne_becsuld_ala_a_veszelyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5969420d-9b9a-4e4d-9fb0-54c67398cdd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa80737-b079-467d-bc6b-af4bca627f30","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Marabu_Feknyuz_Ne_becsuld_ala_a_veszelyt","timestamp":"2020. március. 19. 10:00","title":"Marabu Féknyúz: Ne becsüld alá a veszélyt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehéz szívvel döntött így a csapat.","shortLead":"Nehéz szívvel döntött így a csapat.","id":"20200319_Elhalasztjak_a_Nick_Cave__The_Bad_Seeds_budapesti_koncertjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0a1ffe-b17d-493b-9570-fcefd13ce810","keywords":null,"link":"/kultura/20200319_Elhalasztjak_a_Nick_Cave__The_Bad_Seeds_budapesti_koncertjet","timestamp":"2020. március. 19. 12:12","title":"Elhalasztják Nick Cave budapesti koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d011e4b-10c0-4d43-947b-100e3f175adb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tizenöt bázisponttal 0,1 százalékos történelmi mélypontra csökkentette irányadó kamatát és 200 milliárd fonttal megemelte mennyiségi enyhítésre fordítható keretét csütörtökön a Bank of England az új koronavírus okozta járvány súlyos gazdasági hatásainak enyhítése érdekében.","shortLead":"Tizenöt bázisponttal 0,1 százalékos történelmi mélypontra csökkentette irányadó kamatát és 200 milliárd fonttal...","id":"20200319_Tortenelmi_melypontra_vittek_a_brit_alapkamatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d011e4b-10c0-4d43-947b-100e3f175adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907dc781-eccc-4f20-8b50-5c33a0ae5299","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_Tortenelmi_melypontra_vittek_a_brit_alapkamatot","timestamp":"2020. március. 19. 16:37","title":"Történelmi mélypontra vitték a brit alapkamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0d1ad2-af76-468d-a9c8-fdd9082fb814","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az sem biztos, hogy június elsejéig bajnokot tudnak hirdetni bármelyik sorozatban.","shortLead":"Az sem biztos, hogy június elsejéig bajnokot tudnak hirdetni bármelyik sorozatban.","id":"20200319_Aprilis_30ig_szunetel_az_angol_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a0d1ad2-af76-468d-a9c8-fdd9082fb814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f9d054-c7e2-4312-a88e-5bc3940c0101","keywords":null,"link":"/sport/20200319_Aprilis_30ig_szunetel_az_angol_foci","timestamp":"2020. március. 19. 15:18","title":"Április 30-ig szünetel a Premier League","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]