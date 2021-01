Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e7ec33c-0425-4cca-a15d-9e7da20e672c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Applikációval ellenőrizhetik, hogy kapott-e az utas védoltást, vagy tesztelték-e.","shortLead":"Applikációval ellenőrizhetik, hogy kapott-e az utas védoltást, vagy tesztelték-e.","id":"20210121_emirates_a_digitalis_utlevel_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e7ec33c-0425-4cca-a15d-9e7da20e672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b5cb1b-6b67-4e02-a792-82511b34f359","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_emirates_a_digitalis_utlevel_koronavirus","timestamp":"2021. január. 21. 15:56","title":"Már teszteli az Emirates a digitális „járványútlevelét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977e68c6-84e5-40e8-a411-002d93415aa8","c_author":"Szauer Tamás","category":"360","description":"A Boston Consulting Group stratégiai tanácsadó globális vezérigazgatója a davosi Világgazdasági Fórumot megelőzően adott csoportos interjút több európai újságnak, köztük a HVG-nek is. A korábban Donald Trump tanácsadójaként is szolgáló Rich Lessert kérdeztük a koronavírusról, fenntarthatóságról és a munka jövőjéről is.","shortLead":"A Boston Consulting Group stratégiai tanácsadó globális vezérigazgatója a davosi Világgazdasági Fórumot megelőzően...","id":"20210122_Rich_Lesser_Szenadot_mindenhova","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=977e68c6-84e5-40e8-a411-002d93415aa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c38978f6-8aea-4a6f-812a-ab94196c0806","keywords":null,"link":"/360/20210122_Rich_Lesser_Szenadot_mindenhova","timestamp":"2021. január. 22. 15:30","title":"Rich Lesser: Szénadót mindenhova!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9c8198f-91a6-49d7-9ad4-0c53ef3785a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan súlyos tüdőgyulladást okozott a betegség egy várandós nőnél, hogy császármetszésre szorult, de a gépi lélegeztetés nem segített rajta, ezért műtüdőre kapcsolták. A Semmelweis Egyetem tudomása szerint Közép-Európában ez volt az első alkalom, hogy így mentették meg egy koronavírusos beteg életét.","shortLead":"Olyan súlyos tüdőgyulladást okozott a betegség egy várandós nőnél, hogy császármetszésre szorult, de a gépi...","id":"20210121_koronavirus_kismama_intenziv_kezeles_mutudo_ECMA_Semmelweis_Egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9c8198f-91a6-49d7-9ad4-0c53ef3785a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d624d908-01c8-4b96-be48-6218af314334","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_koronavirus_kismama_intenziv_kezeles_mutudo_ECMA_Semmelweis_Egyetem","timestamp":"2021. január. 21. 09:28","title":"Műtüdővel mentették meg egy koronavírusos kismama életét, 69 nap után került ki az intenzívről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külügyminiszter, a kereskedelmi miniszter és az energiaügyi miniszter kapott levelet.","shortLead":"A külügyminiszter, a kereskedelmi miniszter és az energiaügyi miniszter kapott levelet.","id":"20210121_szijjarto_gratulalt_biden_minisztereinek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7241207d-f416-4645-8cb6-2652726f96e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_szijjarto_gratulalt_biden_minisztereinek","timestamp":"2021. január. 21. 06:48","title":"Szijjártó gratulált Biden minisztereinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7168708e-7dd4-4322-9976-9d15afaa2e5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak a prototípusa létezik annak az új kínai mágnesvasútnak, amely az ázsiai szakemberek első mérései alapján 620 kilométer/h-s sebességre képes. Mire azonban forgalomba kerül, ennél is gyorsabb lesz.","shortLead":"Egyelőre csak a prototípusa létezik annak az új kínai mágnesvasútnak, amely az ázsiai szakemberek első mérései alapján...","id":"20210122_magnesvasut_kina_vonat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7168708e-7dd4-4322-9976-9d15afaa2e5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d305dc-893e-409f-a131-cab212d978e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_magnesvasut_kina_vonat","timestamp":"2021. január. 22. 08:03","title":"620 km/h-val zakatol az új kínai mágnesvasút, de még rátesznek egy lapáttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6a091c-1f9f-4d1d-9714-dec076756bf4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem tétlenkedett a beiktatása után.","shortLead":"Nem tétlenkedett a beiktatása után.","id":"20210121_joe_biden_bevandorlas_klimaegyezmeny_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a6a091c-1f9f-4d1d-9714-dec076756bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e799bd-4007-4df7-af69-73e4adb4a212","keywords":null,"link":"/vilag/20210121_joe_biden_bevandorlas_klimaegyezmeny_koronavirus","timestamp":"2021. január. 21. 05:35","title":"Biden azonnal munkához látott, már a klímaegyezmény, a bevándorlás és a koronavírus miatt is intézkedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84de7a3b-4ebd-4c11-b0e0-11dad296ce7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenlegi értesülések szerint az idei iPhone-család csak kisebb fejlesztésekkel érkezik, azonban egy meglehetősen ellentmondásos frissítést is pedzegetnek: töltőport sem kerülne a telefonra.","shortLead":"A jelenlegi értesülések szerint az idei iPhone-család csak kisebb fejlesztésekkel érkezik, azonban egy meglehetősen...","id":"20210121_lightning_port_elhagyasa_apple_iphone_13","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84de7a3b-4ebd-4c11-b0e0-11dad296ce7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3efd961-65ec-4a4c-bb05-3ddb369a46dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_lightning_port_elhagyasa_apple_iphone_13","timestamp":"2021. január. 21. 10:34","title":"Bármiféle csatlakozó nélkül érkezhet az iPhone 13","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4497abe1-a26f-4873-b8a1-2c5f16227af1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A menetrögzítő kamera leplezte le, hogy óránként közel 160 kilométeres sebességgel hajtott a sofőr, aki még a kijárási korlátozást is megsértette.","shortLead":"A menetrögzítő kamera leplezte le, hogy óránként közel 160 kilométeres sebességgel hajtott a sofőr, aki még a kijárási...","id":"20210121_baleset_menetrogzito_korforgalom_balatonakarattya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4497abe1-a26f-4873-b8a1-2c5f16227af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6053ddff-0923-4754-a793-3d7a16951508","keywords":null,"link":"/cegauto/20210121_baleset_menetrogzito_korforgalom_balatonakarattya","timestamp":"2021. január. 21. 12:27","title":"Átrepült egy körforgalmon egy száguldó autós Balatonakarattyánál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]