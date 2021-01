Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Két autó karambolozott Kópházánál.

","shortLead":"Két autó karambolozott Kópházánál.\r

Halálos baleset történt a 84-es úton Tárgyalnak, de még nem tudni, mennyi oltóanyag jön Kínából vagy Oroszországból, új időszámítás viszont csak akkor kezdődhet, ha senki nincs közvetlen életveszélyben a vírus miatt. Orbán Viktor: Nem tudjuk addig a korlátozásokat feloldani, amíg nincs tömeges oltás
A világhírű politikai filozófus kitart amellett, hogy a liberális demokrácia és a nyugati kapitalizmus jelenti az emberiség számára a szociopolitikai fejlődés csúcsát, egyetlen más alternatíva sem képes vetélkedni vele.
Fukuyama: A végén a demokrácia győz, csak körbejárnak a rendszerek
A Microsoft 2012-ben fedezte fel a Gamarue.1 nevű rosszindulatú programot, amelyet most néhány brit gyermek számítógépén is megtaláltak. A készülékeket a brit kormány osztotta ki, hogy könnyebb legyen a járvány miatti otthoni tanulás.
Orosz szerverekhez kapcsolódó kémprogramot találtak brit iskolásoknak adott laptopokon
Password Monitor néven került az Edge böngészőbe az az új biztonsági funkció, ami figyelmeztetést küld a felhasználónak, ha valamelyik jelszava kikerülhetett az internetre.
Jelezni fog az Edge böngésző, ha ellopták a jelszavát
Több értékes római kori, középkori, kora újkori és századfordulós leletet találtak a szakemberek a Budavári Palotanegyedben. A legérdekesebb egy nőstény oroszlánt mintázó szobor, amely egykor Erzsébet királyné pihenőházát díszítette. XVII. századi gyűrűt és Erzsébet királynéhoz köthető domborművet találtak régészek Budapesten
A menetrögzítő kamera leplezte le, hogy óránként közel 160 kilométeres sebességgel hajtott a sofőr, aki még a kijárási korlátozást is megsértette.
Átrepült egy körforgalmon egy száguldó autós Balatonakarattyánál – videó
Mindenkivel előfordulhat, hogy nehéz felkelnie, pláne most, a koronavírus-járvány második hullámában. Ezek a gyötrelmes pillanatok – amíg nem rendszeresek – néhány egyszerű módszerrel le is küzdhetők.
Tippek, ha rosszul indul a nap