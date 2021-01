Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c47d41d6-18e6-4fe1-9a99-d66acfddfe45","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tombol a koronavírus-járvány Olaszországban, mégis sok kórház van, ahol egyáltalán nincsenek betegek - igaz, orvosok sem. A déli Calabria régióban a felelőtlen irányítás és a maffia mesterkedései miatt sorra kellett bezárni az egészségügyi intézményeket. Ebből lett elege egy nyugdíjas orvosnak és csapatának. A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"Tombol a koronavírus-járvány Olaszországban, mégis sok kórház van, ahol egyáltalán nincsenek betegek - igaz, orvosok...","id":"20210123_Nyugdijas_orvosok_foglaltak_el_egy_bezart_korhazat_Olaszoszagban__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c47d41d6-18e6-4fe1-9a99-d66acfddfe45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bfb83ef-7091-4be2-b286-5ddcdfafe23e","keywords":null,"link":"/vilag/20210123_Nyugdijas_orvosok_foglaltak_el_egy_bezart_korhazat_Olaszoszagban__video","timestamp":"2021. január. 23. 11:37","title":"Nyugdíjas orvosok foglaltak el egy bezárt kórházat Olaszoszágban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210122_Haztuz_Tiszaszolos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69e87d9-ec50-4748-a0e0-69db1b4c5d3a","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_Haztuz_Tiszaszolos","timestamp":"2021. január. 22. 08:54","title":"Kigyulladt egy ház Tiszaszőlősön, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavaly július óta érvényben lévő új tb-törvény értelmében több mint hathavi járulékfizetés elmaradása esetén az érintett TAJ-száma érvénytelenné válik.","shortLead":"A tavaly július óta érvényben lévő új tb-törvény értelmében több mint hathavi járulékfizetés elmaradása esetén...","id":"20210122_retvari_bence_tb_torveny_taj_szam_egeszsegugyi_ellatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b3c9bc-772e-4da3-87e9-15227a46a69b","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_retvari_bence_tb_torveny_taj_szam_egeszsegugyi_ellatas","timestamp":"2021. január. 22. 18:52","title":"Rétvári szerint február közepén tudhatjuk meg, hány embernek nem jár ingyenes egészségügyi ellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Levelet írt a Magyar Orvosi Kamara Kásler Miklósnak és Pintér Sándornak is, hogy tisztázzák a béremelés kérdését. Szerintük Gulyás Gergely miniszter csütörtöki bejelentése ellentmond az orvosok béremelését meghatározó tavaly év végi kormányrendeletnek. A háziorvosok közül viszont van, aki örül a Gulyás által említett, és a béremelés feltételéül szabott praxisközösségnek, mert jó tapasztalatai vannak. Más arra figyelmeztet, hogy ez nem mindenütt lesz működőképes. ","shortLead":"Levelet írt a Magyar Orvosi Kamara Kásler Miklósnak és Pintér Sándornak is, hogy tisztázzák a béremelés kérdését...","id":"20210122_egeszsegugy_haziorvosok_fogorvosok_beremeles_praxiskozossegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe4dbc7-3b22-4a3a-a8c1-8bf8f1edfdcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_egeszsegugy_haziorvosok_fogorvosok_beremeles_praxiskozossegek","timestamp":"2021. január. 22. 18:13","title":"A kamara sem érti, hogy képzeli a kormány a háziorvosok fizetésemelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hetente vizsgálja a Központi Statisztikai Hivatal, hogy mekkora a hajlandóság a magyarokban a koronavírus elleni oltás felvételére. A legfrissebb adatok szerint egyre nagyobb.

","shortLead":"Hetente vizsgálja a Központi Statisztikai Hivatal, hogy mekkora a hajlandóság a magyarokban a koronavírus elleni oltás...","id":"20210122_koronavirus_jarvany_vedooltas_vakcina_ksh_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13218143-c39a-4a58-ae6a-dbdf158c25fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_koronavirus_jarvany_vedooltas_vakcina_ksh_felmeres","timestamp":"2021. január. 22. 15:52","title":"Már a magyarok harmada oltatná be magát koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96034a10-54f5-46f2-b32e-97267911a358","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Honor V40 5G néven érkezett meg az első olyan Honor-telefon, amit azóta dobtak piacra, hogy a céget 2020 novemberében eladta a Huawei. A készülék egyelőre csak Kínában kerül a piacra.","shortLead":"Honor V40 5G néven érkezett meg az első olyan Honor-telefon, amit azóta dobtak piacra, hogy a céget 2020 novemberében...","id":"20210122_honor_v40_5g_telefon_huawei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96034a10-54f5-46f2-b32e-97267911a358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1b4e50-1a3f-4a56-9e51-95b7efde1cea","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_honor_v40_5g_telefon_huawei","timestamp":"2021. január. 22. 09:33","title":"Bemutatta a Honor az első mobilt, ami már független a Huawei-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e3edf3-1355-478a-b691-16030ca8749b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Módosították a a túraautó-világkupa (WTCR) 2021-es idényének versenynaptárát a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetre való tekintettel.\r

\r

","shortLead":"A tél kellős közepén járunk, így nincs mit csodálkozni azon, ha egyre több olyan emberrel találkozunk, akiken a hideg...","id":"remotivextra_20210122_teli_depresszio_tunetei_jarvany_stressz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a18b861-db58-4bcd-aaa9-d941c77b69f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d6bf4e-cb3a-4f19-b125-c9d4bb799df5","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20210122_teli_depresszio_tunetei_jarvany_stressz","timestamp":"2021. január. 22. 07:30","title":"\"Legszívesebben fel sem kelnék, csak tavasszal\" - Most a téli depresszió is nehezebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"e69ef395-0642-48bc-8f24-6af92e9ae81c","c_partnertag":"remotivextra"}]