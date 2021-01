Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A veszélyeztetett őslakosoknak szánt oltásra jelentkezett be Rodney Baker egy hazugsággal.","shortLead":"A veszélyeztetett őslakosoknak szánt oltásra jelentkezett be Rodney Baker egy hazugsággal.","id":"20210126_Csalasra_is_kepes_volt_csak_hogy_vakcinahoz_jusson_egy_kanadai_mogul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efefd7c3-2e03-4815-a16d-143180d9df2e","keywords":null,"link":"/elet/20210126_Csalasra_is_kepes_volt_csak_hogy_vakcinahoz_jusson_egy_kanadai_mogul","timestamp":"2021. január. 26. 10:08","title":"Csalásra is képes volt, csak hogy vakcinához jusson egy kanadai mogul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18e8d6a-90e2-49ef-81bf-3d5e80b1b54e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Reuters a Huawei ügyeit ismerő névtelen forrásokra hivatkozva arról ír, hogy a Honor után a zászlóshajókat jelentő P és Mate-sorozattól is megválna a kínai cég. Döntés állítólag még nem született az ügyben.","shortLead":"A Reuters a Huawei ügyeit ismerő névtelen forrásokra hivatkozva arról ír, hogy a Honor után a zászlóshajókat jelentő P...","id":"20210125_huawei_p_huawei_mate_zaszloshajo_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a18e8d6a-90e2-49ef-81bf-3d5e80b1b54e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ee99be-8bdf-4adf-b6ba-15610ce2903d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_huawei_p_huawei_mate_zaszloshajo_telefon","timestamp":"2021. január. 25. 17:12","title":"Eladhatja a Huawei a P és a Mate-sorozatot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia járványügyi szakemberek nagy része már egy harmadik általános karantén kihirdetését szeretné.\r

","shortLead":"A francia járványügyi szakemberek nagy része már egy harmadik általános karantén kihirdetését szeretné.\r

","id":"20210125_Franciaorszag_koronavirus_negativ_PCRteszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f22413-57a1-4882-a05d-37b72f9070d3","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_Franciaorszag_koronavirus_negativ_PCRteszt","timestamp":"2021. január. 25. 20:40","title":"Franciaország az uniós országokból érkezőknek is kötelezővé teszi a negatív PCR-tesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ac1adf-3018-4a0e-aa22-17f9980842ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A megbízatása június 30-ig tart.","shortLead":"A megbízatása június 30-ig tart.","id":"20210126_Balazs_Peter_Szolnoki_Szigligeti_Szinhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26ac1adf-3018-4a0e-aa22-17f9980842ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7d1ad1-0e30-4c13-9c76-a354e04d8249","keywords":null,"link":"/kultura/20210126_Balazs_Peter_Szolnoki_Szigligeti_Szinhaz","timestamp":"2021. január. 26. 13:00","title":"Balázs Péter távozik a Szolnoki Szigligeti Színház éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a35247e-7226-47c2-baca-4c8e360580c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videojátékok, illetve filmek főhősei gyakran csáklya/mászókarom segítségével ugranak egyik épületről a másikra, miután a kilőtt eszköz beakadt valahova. A Built IRL youtubere megépítette a különleges szerkezetet.","shortLead":"A videojátékok, illetve filmek főhősei gyakran csáklya/mászókarom segítségével ugranak egyik épületről a másikra...","id":"202101125_maszokarom_csaklya_batman_youtuber","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a35247e-7226-47c2-baca-4c8e360580c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9769a136-c736-4a2e-97d8-4b1e0193c203","keywords":null,"link":"/tudomany/202101125_maszokarom_csaklya_batman_youtuber","timestamp":"2021. január. 25. 11:33","title":"Egy youtuber megépítette Batman legendás fegyverét, a kézből kilőhető csáklyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1663e8fa-429b-499c-bb6d-5c6524c177f9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A tárca szerint az egyik leghatékonyabb hatóanyagot olyan betegeknél lehet alkalmazni, akik nem szorulnak kórházi kezelésre.

","shortLead":"A tárca szerint az egyik leghatékonyabb hatóanyagot olyan betegeknél lehet alkalmazni, akik nem szorulnak kórházi...","id":"20210126_Bamlanivimab_koronavirus_gyogyszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1663e8fa-429b-499c-bb6d-5c6524c177f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6bf7db-4451-4767-98a5-c34b00a236ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_Bamlanivimab_koronavirus_gyogyszer","timestamp":"2021. január. 26. 18:10","title":"Több ezer adag érkezik Magyarországra egy koronavírus elleni gyógyszerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ba5c59-3d7e-4c6b-b778-ce5540cd0e62","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kicsinyes, pitiáner, harmadosztályú bosszúnak tartja az SZFE tanulmányi rendszerének lezárását Hiller István. Az MSZP oktatási szakpolitikusa arra biztatja a diákokat, hogy tartsanak össze, és precízen őrizzék meg megszerzett jegyeiket, mert egy új vezetés ezeket majd elfogadhatja. Szerinte egy kormányváltás után egy nap és egy éjszaka alatt lerakhatnák egy új színház- és filmművészeti intézmény alapjait.","shortLead":"Kicsinyes, pitiáner, harmadosztályú bosszúnak tartja az SZFE tanulmányi rendszerének lezárását Hiller István. Az MSZP...","id":"20210125_Elesben_Hiller_Istvannal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67ba5c59-3d7e-4c6b-b778-ce5540cd0e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff9d54a-335d-4f63-9ee6-1bceecf05bb3","keywords":null,"link":"/360/20210125_Elesben_Hiller_Istvannal","timestamp":"2021. január. 25. 15:00","title":"Élesben Hiller Istvánnal: A tiltakozó diákok alkotóműhelyéből hoznánk létre egy új SZFE-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ebb555-fcc8-406d-b46a-00246440ebbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Enyhe tünetekkel kezelik az államfőt, aki így is dolgozik tovább – hétfőn például Vlagyiomir Putyinnal telefonál.","shortLead":"Enyhe tünetekkel kezelik az államfőt, aki így is dolgozik tovább – hétfőn például Vlagyiomir Putyinnal telefonál.","id":"20210125_koronavirus_mexiko_lopez_obrador","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14ebb555-fcc8-406d-b46a-00246440ebbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a5ed6e8-66b9-4c42-afaf-38a83161f600","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_koronavirus_mexiko_lopez_obrador","timestamp":"2021. január. 25. 06:21","title":"Elkapta a koronavírust a maszkviselést elutasító mexikói elnök, Lopez Obrador","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]