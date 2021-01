Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az uniós döntéshozatal lassúságát bíráló elterjedt vélemény mára némi módosításra szorul. Ha ugyanis jobban megnézzük, nemcsak a vakcina ügyében, hanem általában is gyorsult a jogalkotás az EU-ban az utóbbi időben.","shortLead":"Az uniós döntéshozatal lassúságát bíráló elterjedt vélemény mára némi módosításra szorul. Ha ugyanis jobban megnézzük...","id":"202103_unios_dontesek_gyors_gyors_lassu_lassu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ebe3a01-8cf7-4d59-bdc4-27cb3d79cebf","keywords":null,"link":"/360/202103_unios_dontesek_gyors_gyors_lassu_lassu","timestamp":"2021. január. 26. 13:00","title":"Az Európai Unió a járványban megmutatta, hogy ha kell, tud gyorsan dönteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87479c72-0f18-47dc-92ee-1b4d3d72578a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ideiglenesen megtiltotta a vonatkozó fővárosi rendelet alkalmazását a testület Önkormányzati Tanácsa.","shortLead":"Ideiglenesen megtiltotta a vonatkozó fővárosi rendelet alkalmazását a testület Önkormányzati Tanácsa.","id":"20210127_kuria_fovarosi_onkormanyzat_ingyenes_ujsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87479c72-0f18-47dc-92ee-1b4d3d72578a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593a638a-1f18-42ca-a885-769ffe767b7b","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_kuria_fovarosi_onkormanyzat_ingyenes_ujsag","timestamp":"2021. január. 27. 14:25","title":"Kúria: Egyelőre nem követelhet négy oldalt az ingyenes lapokból a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45681a56-07a5-4f10-aab1-5f5417320f0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évtizedek óta tudták, hogy az épület süllyed, de olyan sok pénzbe került volna a felújítás, hogy sokáig halogatták.","shortLead":"Évtizedek óta tudták, hogy az épület süllyed, de olyan sok pénzbe került volna a felújítás, hogy sokáig halogatták.","id":"20210127_mosoly_utca_angyalfold_tarsashaz_eletveszely_kormanyhivatal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45681a56-07a5-4f10-aab1-5f5417320f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace80514-2254-4675-838a-21b5639d66cd","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_mosoly_utca_angyalfold_tarsashaz_eletveszely_kormanyhivatal","timestamp":"2021. január. 27. 13:44","title":"Életveszélyessé vált egy társasház Angyalföldön, egy napjuk volt kiköltözni a lakóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8700d98a-af4c-416d-bdcb-f32a4d2e4d4e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Állaguk egyre romlik, de az oroszok valamiért mégis ragaszkodnak hozzájuk. Különös bennük, hogy a telkek a magyar állam tulajdonában vannak. ","shortLead":"Állaguk egyre romlik, de az oroszok valamiért mégis ragaszkodnak hozzájuk. Különös bennük, hogy a telkek a magyar állam...","id":"20210127_A_rendszervaltas_utan_30_evvel_sem_sikerult_rendezni_a_Budapesten_uresen_allo_orosz_ingatlanok_sorsat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8700d98a-af4c-416d-bdcb-f32a4d2e4d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c6c204-6d9f-439e-b9ec-81b4fa3772c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210127_A_rendszervaltas_utan_30_evvel_sem_sikerult_rendezni_a_Budapesten_uresen_allo_orosz_ingatlanok_sorsat","timestamp":"2021. január. 27. 11:57","title":"Lepusztuló budapesti épületeikhez ragaszkodnak az oroszok, és nem partnerek a rendezésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2889fdf2-0147-4d39-ad7c-02aefbb3ce81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még 2021 első felében bemutathatja a Nothing nevű cég az első termékét. A vállalat mögött igen erős befektetői névsor áll.","shortLead":"Még 2021 első felében bemutathatja a Nothing nevű cég az első termékét. A vállalat mögött igen erős befektetői névsor...","id":"20210127_carl_pei_nothing_vallalat_okoseszkozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2889fdf2-0147-4d39-ad7c-02aefbb3ce81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115b809c-cb0b-4525-9524-c1734aad5cc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_carl_pei_nothing_vallalat_okoseszkozok","timestamp":"2021. január. 27. 14:03","title":"Új céget alapított a OnePlus társalapítója, hamarosan jön az első eszköz is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b21f0e4-5a75-4497-b2d8-f7ea8f2444ca","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Nemzeti színű szalaggal átkötött, ingyenes Linux operációs rendszert próbál nagy – a magyar lakosság digitalizálódását előmozdító – ajándékként eladni a kormány. A csomaghoz sikerült hozzátenni pár mérsékelten hasznos segédletet, egy, a fél internetet blokkoló tűzfalat és egy átlagember könyvjelzőgyűjteményét. Plusz a kormánymédia levelezőrendszerét és videómegosztóját.","shortLead":"Nemzeti színű szalaggal átkötött, ingyenes Linux operációs rendszert próbál nagy – a magyar lakosság digitalizálódását...","id":"20210127_digitalis_joletert_program_linux_kesma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b21f0e4-5a75-4497-b2d8-f7ea8f2444ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91c6d9d-7bd2-4421-b150-85c9ec774125","keywords":null,"link":"/kkv/20210127_digitalis_joletert_program_linux_kesma","timestamp":"2021. január. 27. 14:07","title":"Radics Petit, a HVG-t és a kormányközeli videómegosztót promózza az ingyenes állami szoftvercsomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c56090-7ac2-4901-951b-fb9ae023b4f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legközelebb február második felében vizsgálják felül, hogy fenntartsák-e a védelmi intézkedéseket. ","shortLead":"Legközelebb február második felében vizsgálják felül, hogy fenntartsák-e a védelmi intézkedéseket. ","id":"20210128_kormanyinfo_gulyas_gergely_orbankormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64c56090-7ac2-4901-951b-fb9ae023b4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e908627-d419-41e7-9a61-e98c0b45ee6f","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_kormanyinfo_gulyas_gergely_orbankormany","timestamp":"2021. január. 28. 10:57","title":"Gulyás Gergely: Március 1-ig maradnak a járványügyi korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f5c7cb2-7b73-4c60-b1a4-f738f91e441e","c_author":"Csányi Nikolett - Csatlós Hanna - Ballai Vince","category":"elet","description":"Tudja, honnan szállították a macskakövet Budapest utcáira? És Párizsba? És Bécsbe? Egyáltalán, miért éppen macskakő? A hazai téli túrahelyeket feltérképező csapatunk megtalálta a választ. És ha már arra jártak, kollégáink megálltak mindennél, ami izgalmas: vár, határ, történelem.","shortLead":"Tudja, honnan szállították a macskakövet Budapest utcáira? És Párizsba? És Bécsbe? Egyáltalán, miért éppen macskakő...","id":"20210127_Hazai_palya_4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f5c7cb2-7b73-4c60-b1a4-f738f91e441e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c48856fa-16e6-446e-b856-89fa660cd271","keywords":null,"link":"/elet/20210127_Hazai_palya_4","timestamp":"2021. január. 27. 18:00","title":"Hazai pálya: Vártúra a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]