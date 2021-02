Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f54af25-0a45-4d1b-ac7d-44327619f804","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet szerint a koronavírus-járvány miatt kevesebb daganatos megbetegedésben szenvedő ember kap kezelést, és van olyan ország is, ahonnan gyógyszerhiányt jelentettek.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet szerint a koronavírus-járvány miatt kevesebb daganatos megbetegedésben szenvedő ember...","id":"20210205_koronavirus_jarvany_rakgyogyitas_rakellenes_vilagnap_who","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f54af25-0a45-4d1b-ac7d-44327619f804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcd0a54-b438-4413-8330-6fb3a06a0131","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_koronavirus_jarvany_rakgyogyitas_rakellenes_vilagnap_who","timestamp":"2021. február. 05. 13:03","title":"Katasztrofálisan hat a koronavírus-járvány a rákgyógyításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca406bda-7e84-4acf-ac09-84732fbfcbce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező szerint a rendőrök egy csomagtartónyi eszközüket foglalták le. ","shortLead":"A rendező szerint a rendőrök egy csomagtartónyi eszközüket foglalták le. ","id":"20210205_Megszolalt_Szasz_Janos_a_hazkutatas_utan_Pontosan_tudom_hogy_ki_az","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca406bda-7e84-4acf-ac09-84732fbfcbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a587c2a-6fae-49f9-9b01-c7c0a77493c3","keywords":null,"link":"/kultura/20210205_Megszolalt_Szasz_Janos_a_hazkutatas_utan_Pontosan_tudom_hogy_ki_az","timestamp":"2021. február. 05. 17:34","title":"Megszólalt Szász János a házkutatás után: Pontosan tudom, hogy ki az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3792d66b-f7e2-45a3-be20-70ad363fc340","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szezámmag volt egy kicsit rovarölős.","shortLead":"A szezámmag volt egy kicsit rovarölős.","id":"20210205_Biohamburgert_hivott_vissza_a_SPAR","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3792d66b-f7e2-45a3-be20-70ad363fc340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea460ab-510e-4336-8b17-766801bb3371","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210205_Biohamburgert_hivott_vissza_a_SPAR","timestamp":"2021. február. 05. 13:20","title":"Biohamburgert hívott vissza a Spar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főorvos szerint előfordulhat, hogy a koronavírus új mutációi miatt a magyar oltóanyag összetételén is változtatni kell.","shortLead":"A főorvos szerint előfordulhat, hogy a koronavírus új mutációi miatt a magyar oltóanyag összetételén is változtatni...","id":"20210204_Szlavik_Janos_koronavirus_korlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a70f86c-3ce5-4058-82c2-c61efc748f1c","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_Szlavik_Janos_koronavirus_korlatozas","timestamp":"2021. február. 04. 10:15","title":"Szlávik: Nem lehet mást tenni, mint fenntartani a korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Számottevő filmes karrierje okán volt tag már több mint harminc éve.","shortLead":"Számottevő filmes karrierje okán volt tag már több mint harminc éve.","id":"20210205_Donald_Trump_inkabb_kilepett_a_filmszineszek_cehebol_mint_hogy_kirugjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42db739c-660b-4c07-a3e8-a4cd6179a02f","keywords":null,"link":"/elet/20210205_Donald_Trump_inkabb_kilepett_a_filmszineszek_cehebol_mint_hogy_kirugjak","timestamp":"2021. február. 05. 09:28","title":"Donald Trump inkább kilépett a filmszínészek céhéből, mint hogy kirúgják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"947a08b6-0f0b-46b9-8c8f-2f870536e6ff","c_author":"HVG","category":"360","description":"Dél-amerikai lepkék szárnya ihlette meg a kutatókat a németországi Freiburgban, a napenergia-rendszerekkel foglalkozó ISE intézetben. Az általuk konstruált színes napelemeket annyira másnak mondják a megszokott szürkés panelekhez képest, hogy azt remélik: akár a homlokzatok is telerakhatóak lesznek velük.","shortLead":"Dél-amerikai lepkék szárnya ihlette meg a kutatókat a németországi Freiburgban, a napenergia-rendszerekkel foglalkozó...","id":"202105_szines_napelem_lapos_otlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=947a08b6-0f0b-46b9-8c8f-2f870536e6ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e06b7eb7-7a02-4be2-b2d5-5b60adc884bf","keywords":null,"link":"/360/202105_szines_napelem_lapos_otlet","timestamp":"2021. február. 05. 15:30","title":"Újdonság a színes napelem, melynek 93%-a energiát termel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"Költői kép, népies szófordulat(kísérlet) vagy kőkemény közgazdasági valóság? Esetleg értsük szó szerint, ha a miniszterelnök közjószágnak tekinti a gyerekeket?","shortLead":"Költői kép, népies szófordulat(kísérlet) vagy kőkemény közgazdasági valóság? Esetleg értsük szó szerint, ha...","id":"20210205_Orban_Viktor_hazassag_gyerekek_kozjoszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27da6469-43b9-47a5-9e8a-a3170046ca19","keywords":null,"link":"/elet/20210205_Orban_Viktor_hazassag_gyerekek_kozjoszag","timestamp":"2021. február. 05. 12:32","title":"Az asszonyság után itt a közjószág: mit gondol Orbán Viktor a gyerekekről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cbd9ae9-92bb-4d3f-bc40-62ce61f4f570","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 20 ezer embert tudnak beoltani a brit vakcinával.","shortLead":"Több mint 20 ezer embert tudnak beoltani a brit vakcinával.","id":"20210205_Operativ_torzs_AstraZenecavakcina_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cbd9ae9-92bb-4d3f-bc40-62ce61f4f570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb248fa-5639-464a-b38e-288c37533d0a","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Operativ_torzs_AstraZenecavakcina_koronavirus","timestamp":"2021. február. 05. 13:39","title":"Operatív törzs: A 60 éven aluli, krónikus betegeket oltják be az érkező AstraZeneca-vakcinákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]