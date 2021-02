Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45aa03fe-69cf-4f06-9a33-0628cdbf79fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klónozott feketelábú görény ugyanúgy viselkedik, mint a többi ilyen állat.","shortLead":"A klónozott feketelábú görény ugyanúgy viselkedik, mint a többi ilyen állat.","id":"20210219_tudosok_amerika_goreny_klon_klonozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45aa03fe-69cf-4f06-9a33-0628cdbf79fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98823b4-69f6-4d40-8c4e-d11350fc31e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_tudosok_amerika_goreny_klon_klonozas","timestamp":"2021. február. 19. 16:03","title":"Amerikai tudósok sikeresen klónozták egy veszélyeztetett faj egyik példányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e9725a-ccf7-4ce4-a68e-2eaf12c2d17f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ha így megy tovább, enyhítés érkezhet márciustól. ","shortLead":"Ha így megy tovább, enyhítés érkezhet márciustól. ","id":"20210218_horvatorszag_szlovenia_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88e9725a-ccf7-4ce4-a68e-2eaf12c2d17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1f68e6-8bd3-4ff3-8a08-92d1527c136b","keywords":null,"link":"/vilag/20210218_horvatorszag_szlovenia_koronavirus","timestamp":"2021. február. 18. 20:18","title":"Tovább javulnak a horvát és szlovén számok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És nem is kicsivel: az alma kilójáért például 30 százalékkal kell többet fizetni.","shortLead":"És nem is kicsivel: az alma kilójáért például 30 százalékkal kell többet fizetni.","id":"20210219_nyugijasok_nyugdij_elelmiszerarak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9171ac8b-537f-4369-947c-4eab5a0f4b40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_nyugijasok_nyugdij_elelmiszerarak","timestamp":"2021. február. 19. 12:19","title":"A nyugdíjasok által leggyakrabban vásárolt élelmiszerek közül szinte mindegyik drágult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ae4995-a8c5-40e1-b199-1752d2f07b25","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202107_immunvalasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46ae4995-a8c5-40e1-b199-1752d2f07b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7b8a1b-8fa6-47ea-a8fb-30e25c4e8aef","keywords":null,"link":"/itthon/202107_immunvalasz","timestamp":"2021. február. 18. 11:12","title":"Dobszay János: Immunválasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63260293-d5b8-4878-8b17-e85d7f4e1bd1","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Kongresszusi aranyéremmel ismerik el Eugene Goodman őrmester érdemeit azért a helytállásáért, amellyel megakadályozta az ostoromlók betörését a kongresszus épületének üléstermébe, és így az ott tartózkodó szenátorok életét megmentette.","shortLead":"Kongresszusi aranyéremmel ismerik el Eugene Goodman őrmester érdemeit azért a helytállásáért, amellyel megakadályozta...","id":"20210218_Ujabb_kituntetest_kap_a_Capitolium_hose","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63260293-d5b8-4878-8b17-e85d7f4e1bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eda2662-97a1-4793-acde-7313d37f726a","keywords":null,"link":"/elet/20210218_Ujabb_kituntetest_kap_a_Capitolium_hose","timestamp":"2021. február. 18. 10:15","title":"Újabb kitüntetést kap a Capitolium hőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialisták Pest megyei szervezete perindítványt nyújtott be, amelyet befogadott a Fővárosi Törvényszék. Az ügy előzménye, hogy a Pest megyei szervezetet éppen a kongresszus előtt oszlatták fel.","shortLead":"A szocialisták Pest megyei szervezete perindítványt nyújtott be, amelyet befogadott a Fővárosi Törvényszék. Az ügy...","id":"20210219_mszp_kongresszus_perinditvany_kunhalmi_agnes_toth_bertalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4c58797-49ba-43d2-a56e-90b8fed607d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_mszp_kongresszus_perinditvany_kunhalmi_agnes_toth_bertalan","timestamp":"2021. február. 19. 09:36","title":"Elképzelhető, hogy meg kell ismételni az MSZP tisztújító kongresszusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik koalíciós partner megvétózta a beszerzésről szóló tárgyalások megindításához szükséges határozatot.","shortLead":"Az egyik koalíciós partner megvétózta a beszerzésről szóló tárgyalások megindításához szükséges határozatot.","id":"20210219_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_szputnyik_v","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7110c51f-ff2e-45e2-8542-a8e7b58404d2","keywords":null,"link":"/vilag/20210219_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_szputnyik_v","timestamp":"2021. február. 19. 06:27","title":"„Nem akarjuk, hogy a kormány kísérleti nyúlként kezelje a lakosságot” – Szlovákia egyelőre nem vesz Szputynik V-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc9020b-75cd-487e-bc10-b0b22948bff6","c_author":"Bihari Ádám - Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A koronavírus újrabb hullámának felívelő szakaszában vagyunk. Az egészségügy már a saját bőrén érzi a betegszámok növekedését, az első hullám mintaállamai estek el a vírustól, miközben továbbra sincs más lehetőség, mint maszkot viselni és várni az oltásra.","shortLead":"A koronavírus újrabb hullámának felívelő szakaszában vagyunk. Az egészségügy már a saját bőrén érzi a betegszámok...","id":"20210219_harmadikhullam_koronavirus_brit_varians","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdc9020b-75cd-487e-bc10-b0b22948bff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f8cf3f-a1f2-459f-958b-190b8acf8be5","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_harmadikhullam_koronavirus_brit_varians","timestamp":"2021. február. 19. 17:30","title":"Az egészségügy már érzi, mekkora terhet róhat rá a járvány harmadik hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]