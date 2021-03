Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19e6af6e-3dd2-4ab6-85d2-34f3b6c8b9cd","c_author":"Balla István - Csatlós Hanna - Czeglédi Fanni - Vándor Éva","category":"kultura","description":"Még a legelszántabb dokumentumfilm-rajongóknak sem egyszerű egy-egy fesztiválszezon: csábító lehetőség szembenézni a valósággal, ám kétségkívül nyomasztó és fájdalmas is egyben. A szükségessége azonban megkérdőjelezhetetlen. Március elsején indul a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál, amely idén a megbocsátás, a remény, a gonosz, és a szeretet birodalmába invitálja a nézőit. A program hét filmjét ajánljuk.","shortLead":"Még a legelszántabb dokumentumfilm-rajongóknak sem egyszerű egy-egy fesztiválszezon: csábító lehetőség szembenézni...","id":"20210228_Budapesti_Nemzetkozi_Dokumentumfilm_Fesztival_BIDF_ajanlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19e6af6e-3dd2-4ab6-85d2-34f3b6c8b9cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c237a2a4-2560-4469-9077-3abd516e95aa","keywords":null,"link":"/kultura/20210228_Budapesti_Nemzetkozi_Dokumentumfilm_Fesztival_BIDF_ajanlo","timestamp":"2021. február. 28. 20:00","title":"Vetkőzésen, kémkedésen, egy mozdulaton át is kiderülhet, milyen esendőek vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5633e51-c602-446c-8150-210c7209f2a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc városból riasztották a tűzoltókat az oltáshoz.","shortLead":"Nyolc városból riasztották a tűzoltókat az oltáshoz.","id":"20210228_fonyod_tuz_tuzolto_berek_nadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5633e51-c602-446c-8150-210c7209f2a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a17757-2481-45ba-ae6b-9580e1566265","keywords":null,"link":"/itthon/20210228_fonyod_tuz_tuzolto_berek_nadas","timestamp":"2021. február. 28. 08:27","title":"Eloltották a balatoni nádtüzet, 120 hektáron leégett a berek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ed7f79-1946-4661-9ba3-883a2bc1b976","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A CBS egy rövid klipet hozott nyilvánosságra a beszélgetésükből Oprah Winfrey-vel.","shortLead":"A CBS egy rövid klipet hozott nyilvánosságra a beszélgetésükből Oprah Winfrey-vel.","id":"20210301_Itt_vannak_az_elso_reszletek_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_interjujabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55ed7f79-1946-4661-9ba3-883a2bc1b976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b489a1c-99bb-4a1e-8c5d-82406332d411","keywords":null,"link":"/elet/20210301_Itt_vannak_az_elso_reszletek_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_interjujabol","timestamp":"2021. március. 01. 06:35","title":"Itt vannak az első részletek Harry herceg és Meghan Markle interjújából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elhízott embereknek harmadik adag vakcina is kellhet a megfelelő védettséghez.

","shortLead":"Az elhízott embereknek harmadik adag vakcina is kellhet a megfelelő védettséghez.

","id":"20210301_tulsuly_pfizer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335db44a-acb5-4b6d-bf39-c6c26e555027","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_tulsuly_pfizer","timestamp":"2021. március. 01. 09:25","title":"Kevésbé lehet hatékony a Pfizer-vakcina a túlsúlyos embereknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c194edcf-441e-43a5-882c-c43e62e3731c","c_author":"","category":"kultura","description":"Jutka, meg a többiek címmel ad online koncertet ad Lovasi András március 12-én a Trip hajón. Az eseményen, amelyet csak egyszer, élőben, valós időben nézhetnek meg a jegyvásárlók, fellép egykori zenész- és alkotótársa a Kispál és a Borzból, Kispál András gitáros.","shortLead":"Jutka, meg a többiek címmel ad online koncertet ad Lovasi András március 12-én a Trip hajón. Az eseményen, amelyet csak...","id":"20210227_Lovasi_Andras_es_Kispal_Andras_ujra_egyutt_zenel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c194edcf-441e-43a5-882c-c43e62e3731c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27f4c66-787c-4b37-8a19-32ed389cfbb7","keywords":null,"link":"/kultura/20210227_Lovasi_Andras_es_Kispal_Andras_ujra_egyutt_zenel","timestamp":"2021. február. 27. 15:58","title":"Lovasi András és Kispál András újra együtt zenél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyardombegyházon már a második oltásra készülnek.","shortLead":"Magyardombegyházon már a második oltásra készülnek.","id":"20210301_oltas_magyardombegyhaz_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33785841-9850-4528-b059-b925717bcd0f","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_oltas_magyardombegyhaz_koronavirus","timestamp":"2021. március. 01. 06:47","title":"Egy magyar faluban már szinte az összes regisztrált megkapta az oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bbe8175-7ff9-47a2-846c-95ca40e1ad57","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Néhány napon belül összesen több mint hatezer kisebb földmozgást észleltek Izlandon, ami szokatlannak számít - jelentette a Vedurstofa meteorológiai szolgálat egy szombat reggeli 5,2-es fokozatú rengés után.","shortLead":"Néhány napon belül összesen több mint hatezer kisebb földmozgást észleltek Izlandon, ami szokatlannak számít...","id":"20210227_Tobb_mint_hatezer_kisebb_foldmozgast_eszleltek_Izlandon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bbe8175-7ff9-47a2-846c-95ca40e1ad57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fbba18f-bd93-4ea5-aa2d-8638fb0c2942","keywords":null,"link":"/tudomany/20210227_Tobb_mint_hatezer_kisebb_foldmozgast_eszleltek_Izlandon","timestamp":"2021. február. 27. 16:21","title":"Több mint hatezer kisebb földmozgást észleltek Izlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdc80104-b218-4bc5-93ae-51ba818c49ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismeretlen eredetű koronavírusos esetet jelentettek be Új-Zéland legnagyobb városában, Aucklandben, ahol egyhetes lezárás kezdődik vasárnap reggel.","shortLead":"Ismeretlen eredetű koronavírusos esetet jelentettek be Új-Zéland legnagyobb városában, Aucklandben, ahol egyhetes...","id":"20210227_Egy_virusos_eset_miatt_lezarjak_a_ketmillios_ujzelandi_Aucklandet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdc80104-b218-4bc5-93ae-51ba818c49ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a7c8a1-727c-467c-ba79-1f1ea0851b22","keywords":null,"link":"/vilag/20210227_Egy_virusos_eset_miatt_lezarjak_a_ketmillios_ujzelandi_Aucklandet","timestamp":"2021. február. 27. 15:45","title":"Egy vírusos eset miatt lezárják a kétmilliós új-zélandi Aucklandet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]