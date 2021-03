Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e5b2465-23c2-4985-9645-aa9422f73785","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A galántai járványkórház intenzív osztályán külön pszichológus foglalkozik az orvosokkal.","shortLead":"A galántai járványkórház intenzív osztályán külön pszichológus foglalkozik az orvosokkal.","id":"20210303_galanta_szlovakia_intenziv_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e5b2465-23c2-4985-9645-aa9422f73785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79aaaf87-94ab-400b-bcea-19c191392c7c","keywords":null,"link":"/vilag/20210303_galanta_szlovakia_intenziv_koronavirus","timestamp":"2021. március. 03. 10:24","title":"Bejutott a kamera a galántai járványkórházba, ahol a lélegeztetőgépre kerültek 60 százaléka meghal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fe2a3c3-9a0a-4b8e-a3de-7d8c872916e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kavicsokat és törmelékeket szállító teherautó ütközött össze egy jóval több utassal közlekedő SUV-val.","shortLead":"Egy kavicsokat és törmelékeket szállító teherautó ütközött össze egy jóval több utassal közlekedő SUV-val.","id":"20210303_kalifornia_baleset_karambol_suv_ford","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fe2a3c3-9a0a-4b8e-a3de-7d8c872916e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20380305-69e7-4956-b40a-a45a50188b3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_kalifornia_baleset_karambol_suv_ford","timestamp":"2021. március. 03. 06:00","title":"Legalább 13 halottja van egy kaliforniai horrorbalesetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Február közepe óta erőteljesen növekednek a megyék fertőzöttségi adatai, de van az országnak olyan csücske is, amely megúszni látszik az esetszámok felfutását.","shortLead":"Február közepe óta erőteljesen növekednek a megyék fertőzöttségi adatai, de van az országnak olyan csücske is, amely...","id":"20210302_esetszamnovekedes_koronavirus_harmadik_hullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0965bb67-0dcc-4d6b-abde-c7ec0d6b1b5d","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_esetszamnovekedes_koronavirus_harmadik_hullam","timestamp":"2021. március. 02. 18:20","title":"Szinte minden megyében megugrottak az esetszámok a harmadik hullám miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207dae6d-5229-44b0-8a66-433bd62b0a92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság szerint az nem bűncselekmény, hogy az országos tiszti főorvos nem válaszol érdemben egy országgyűlési képviselő kérdésére, és véletlenül olyan levelet is elküld, amit csak a kollégáknak szánt.","shortLead":"A hatóság szerint az nem bűncselekmény, hogy az országos tiszti főorvos nem válaszol érdemben egy országgyűlési...","id":"20210303_muller_cecilia_level_hadhazy_akos_szel_bernadett_feljelentes_orfk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=207dae6d-5229-44b0-8a66-433bd62b0a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fe9db1-4c55-4d38-bd2e-9df2733489bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_muller_cecilia_level_hadhazy_akos_szel_bernadett_feljelentes_orfk","timestamp":"2021. március. 03. 09:18","title":"\"Nincs erre jobb szövegünk?\" – a rendőrség szerint nem követett el bűncselekményt Müller Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IBM legfrissebb jelentése szerint a kiberbűnözők új célpontokat találtak maguknak 2020-ban: azokat az intézményeket és vállalatokat támadják, amelyek a koronavírus elleni küzdelemben is szerepet vállaltak.","shortLead":"Az IBM legfrissebb jelentése szerint a kiberbűnözők új célpontokat találtak maguknak 2020-ban: azokat az intézményeket...","id":"20210303_kibertamadas_jarvany_koronavirus_ibm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87610e40-15c7-4e39-9b98-34f5937d4599","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_kibertamadas_jarvany_koronavirus_ibm","timestamp":"2021. március. 03. 10:03","title":"Jóval több kibertámadás éri azokat, akik kiveszik a részüket a járvány elleni küzdelemből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a5e31f-ae89-49e3-a471-51f2847c57d7","c_author":"Allianz","category":"brandchannel","description":"Megérkezett a biztosítási ügyintézés jövője.","shortLead":"Megérkezett a biztosítási ügyintézés jövője.","id":"allianz_20210301_Ha_mar_torott_az_auto_legalabb_az_ugyintezes_ne_fajjon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5a5e31f-ae89-49e3-a471-51f2847c57d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af497d67-8bc6-4c07-9be9-98cd7f6ba2ca","keywords":null,"link":"/brandchannel/allianz_20210301_Ha_mar_torott_az_auto_legalabb_az_ugyintezes_ne_fajjon","timestamp":"2021. március. 03. 11:30","title":"Ha már törött az autó, legalább az ügyintézés ne fájjon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Allianz Hungária Zrt.","c_partnerlogo":"a984d750-8274-4474-bcfb-aaccf4fd1409","c_partnertag":"Allianz"},{"available":true,"c_guid":"8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Naprakész táblázatot osztottak meg a koronavirus.gov.hu-n.","shortLead":"Naprakész táblázatot osztottak meg a koronavirus.gov.hu-n.","id":"20210303_oltoanyag_vakcina_magyarorszag_pfizer_moderna_astrazeneca_sinopharm_szputnyik_v","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ec323b-6f68-4a59-8a32-d9b0ce4d36f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_oltoanyag_vakcina_magyarorszag_pfizer_moderna_astrazeneca_sinopharm_szputnyik_v","timestamp":"2021. március. 03. 12:00","title":"Mennyi oltóanyag érkezett már az országba? Itt megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10595b57-7222-494c-873f-46acb07eb8a7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"János Károly most már másodszor törleszt, decemberben több mint 678 ezer eurót utalt át az adóhivatalnak– írja az El Pais.","shortLead":"János Károly most már másodszor törleszt, decemberben több mint 678 ezer eurót utalt át az adóhivatalnak– írja az El...","id":"20210302_Negymillio_eurot_fizetett_az_adohivatalnak_a_bukott_spanyol_kiraly_hatha_megussza_a_buntetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10595b57-7222-494c-873f-46acb07eb8a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f927cf-cc8c-44e3-bed0-9cb2eb1ae419","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_Negymillio_eurot_fizetett_az_adohivatalnak_a_bukott_spanyol_kiraly_hatha_megussza_a_buntetest","timestamp":"2021. március. 02. 14:48","title":"Négymillió eurót fizetett az adóhivatalnak a bukott spanyol király, hátha megússza a büntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]