[{"available":true,"c_guid":"b2caa7bc-e71d-43a5-9a55-a1ec8948663e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyi szakértő szerint az üzletek bezárását úgy lépi meg a kormány, hogy előtte nem próbáltak ki finomabb védekezést.","shortLead":"Az egészségügyi szakértő szerint az üzletek bezárását úgy lépi meg a kormány, hogy előtte nem próbáltak ki finomabb...","id":"20210304_Kunetz_boltzar_koronavirus_lezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2caa7bc-e71d-43a5-9a55-a1ec8948663e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36835585-f2f2-4fec-af64-08d430a3486d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_Kunetz_boltzar_koronavirus_lezaras","timestamp":"2021. március. 04. 14:23","title":"Kunetz: Tömegnyomor lehet a nyitva tartó üzletekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az FFP2-es maszk az idei év vécépapírja.","shortLead":"Az FFP2-es maszk az idei év vécépapírja.","id":"20210304_ffp2_koronavirus_gyogyszertar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb80e464-4b3b-49e4-96e4-22ff09f42d29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_ffp2_koronavirus_gyogyszertar","timestamp":"2021. március. 04. 11:22","title":"Már most nagyon nehéz FFP2-es maszkokhoz jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f04d84-b971-4a6b-80bf-50cd2be61d29","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A túl sok vörös hús az iszkémiás szívbetegség, a tüdőgyulladás, a bélpolip vagy a cukorbetegség kockázatával is összefügg egy brit tanulmány szerint.","shortLead":"A túl sok vörös hús az iszkémiás szívbetegség, a tüdőgyulladás, a bélpolip vagy a cukorbetegség kockázatával is...","id":"20210303_Rendszeres_husfogyasztas_nem_daganatos_betegsegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97f04d84-b971-4a6b-80bf-50cd2be61d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c71ad431-d5c3-41e7-b766-1eba0c3c3ef4","keywords":null,"link":"/elet/20210303_Rendszeres_husfogyasztas_nem_daganatos_betegsegek","timestamp":"2021. március. 03. 21:39","title":"Kapcsolatot találtak a rendszeres húsfogyasztás és több betegség között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655efbb3-857a-4fee-8222-5e3d316d1bda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azzal nem számolnak az OKSZ-nél, hogy akár már a hétvégén tumultus lehet az üzletekben.","shortLead":"Azzal nem számolnak az OKSZ-nél, hogy akár már a hétvégén tumultus lehet az üzletekben.","id":"20210304_Megindult_az_alkudozas_tobb_bolt_nyitva_tartasat_keri_a_kereskedelmi_szovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=655efbb3-857a-4fee-8222-5e3d316d1bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fa426c-702a-4fc5-9ff8-7887e5e17862","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_Megindult_az_alkudozas_tobb_bolt_nyitva_tartasat_keri_a_kereskedelmi_szovetseg","timestamp":"2021. március. 04. 15:05","title":"Megindult az alkudozás: több bolt nyitva tartását kéri a kereskedelmi szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2008-ban vette meg azt a budai ingatlant a Lidl, amelynek a helyén most nem csak egy szupermarket nyílik, hanem az OTP Ingatlannal közösen egy társasházat is építettek.","shortLead":"2008-ban vette meg azt a budai ingatlant a Lidl, amelynek a helyén most nem csak egy szupermarket nyílik, hanem az OTP...","id":"20210303_otp_lidl_bolt_lakas_csalogany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9da8921-10a8-406a-82c6-88c632641e2a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210303_otp_lidl_bolt_lakas_csalogany","timestamp":"2021. március. 03. 13:24","title":"Luxuslakásokat és új boltot épített az OTP és a Lidl, 13 évvel a hely megvásárlása után jöhet a nyitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac5999fc-5abe-489f-8b6a-6936898f92c3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A két korábbi tesztrakéta a földet érés pillanatában robbant fel, a harmadik percekkel a leszállás után.","shortLead":"A két korábbi tesztrakéta a földet érés pillanatában robbant fel, a harmadik percekkel a leszállás után.","id":"20210304_SpaceX_Mars_raketaja_felrobbant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac5999fc-5abe-489f-8b6a-6936898f92c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b01a2b-b981-47a5-8658-ddb110719a4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_SpaceX_Mars_raketaja_felrobbant","timestamp":"2021. március. 04. 05:11","title":"Úgy tűnt, gond nélkül leszáll a SpaceX kísérleti Mars-rakétája, aztán felrobbant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c929046-16f9-47bd-a1dc-831951c0534d","c_author":"Bihari Ádám, Gáti Júlia","category":"360","description":"A világjárvány közepén pár napjuk volt tanulmányozni az eléjük tett szerződéstervezeteket új jogállásukról. Rosszabbkor nem is jöhetett volna a felfordulás.","shortLead":"A világjárvány közepén pár napjuk volt tanulmányozni az eléjük tett szerződéstervezeteket új jogállásukról. Rosszabbkor...","id":"20210303_Penzt_vagy_eletmentoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c929046-16f9-47bd-a1dc-831951c0534d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6029fd1f-490f-4386-8429-875a3a59e6c6","keywords":null,"link":"/360/20210303_Penzt_vagy_eletmentoket","timestamp":"2021. március. 03. 17:00","title":"\"Írjam alá, vagy kirúgnak\" – Így ment a statáriális jogviszonyváltás a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest főpolgármestere szerint most az a fontos, hogy elkerüljük azt a helyzetet, ami például Bergamóban uralkodott a koronavírus első hullámának idején.","shortLead":"Budapest főpolgármestere szerint most az a fontos, hogy elkerüljük azt a helyzetet, ami például Bergamóban uralkodott...","id":"20210303_Karacsony_tovabbi_korlatozasokrol_beszel_a_stadionokban_oltana","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23e649f-3617-4182-a3d5-53d2b5e2168c","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Karacsony_tovabbi_korlatozasokrol_beszel_a_stadionokban_oltana","timestamp":"2021. március. 03. 16:37","title":"Karácsony szerint elkerülhetetlennek látszik a további szigorítás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]