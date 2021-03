Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","shortLead":"Hiába szeretnék elérni a pedagógusok, hogy szerepeljenek az oltási tervben, egyelőre csak töredéküknek jutott...","id":"20210302_pedagogusok_oltasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80bc1329-623b-4f66-9397-27f7981adc07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c796ab46-0a72-47ae-afa9-d302cf709651","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_pedagogusok_oltasa","timestamp":"2021. március. 02. 22:06","title":"6 ezer pedagógust oltottak be eddig a 195 ezerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 14 éves fiú verte át két támadóját: hazáig sétáltak, ahol a fiú apja már el tudta zavarni őket.","shortLead":"Egy 14 éves fiú verte át két támadóját: hazáig sétáltak, ahol a fiú apja már el tudta zavarni őket.","id":"20210303_telefontolvaj_kazincbarcika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9bf2b4-f647-4570-a41c-8a9d7dd88488","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_telefontolvaj_kazincbarcika","timestamp":"2021. március. 03. 11:35","title":"Hazacsalta a telefontolvajokat a kazincbarcikai fiú, hogy az apja tegyen rendet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9546f107-d3e9-44c8-a5b0-01e3a50dde54","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A Fidesz azt mondja: még nincs döntés arról, hova lépnek át, miután szerdán bejelentették: az alapszabály módosítása miatt kilépnek az EPP frakciójából. Bármerre is indulnak azonban el, az nagy mozgásokat indíthat el. ","shortLead":"A Fidesz azt mondja: még nincs döntés arról, hova lépnek át, miután szerdán bejelentették: az alapszabály módosítása...","id":"20210304_Atalakulhatnak_eroviszonyok_EP_Fidesz_kilepes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9546f107-d3e9-44c8-a5b0-01e3a50dde54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed426925-b4e4-43ee-8be6-f1a98fdce1c1","keywords":null,"link":"/eurologus/20210304_Atalakulhatnak_eroviszonyok_EP_Fidesz_kilepes","timestamp":"2021. március. 04. 06:30","title":"Komoly felfordulást okozhat az Európai Parlamentben a Fidesz kilépése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9063a54-1f1d-4e68-902a-391dcbf62f84","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék elsőfokon életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte Dér Csabát, aki a vád szerint Amszterdamban és Budapesten hajtott végre gyilkosságokat. Noha Dér Csabát most \"csak\" két eset miatt ítélték el, Szerbiában is tárt karokkal fogadnák a hatóságok egy belgrádi emberölés miatt. ","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék elsőfokon életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte Dér Csabát, aki a vád szerint Amszterdamban...","id":"20210303_Der_Csaba_itelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9063a54-1f1d-4e68-902a-391dcbf62f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90fa7f13-9c16-44af-ae0a-5bdbe7ec9bc4","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Der_Csaba_itelet","timestamp":"2021. március. 03. 16:00","title":"Életfogytiglanra ítélték első fokon a kíméletlen csantavéri gyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]