[{"available":true,"c_guid":"7aa22443-8421-42d0-8e98-b9e48ae81754","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista is előadta a lezárásügyi bejelentést, bár nehéz feladat volt abból paródiát csinálni.","shortLead":"A humorista is előadta a lezárásügyi bejelentést, bár nehéz feladat volt abból paródiát csinálni.","id":"20210307_KAP_a_kinai_vakcina_kompatibilis_lesz_az_Androideszkozokkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7aa22443-8421-42d0-8e98-b9e48ae81754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db8e775-287e-4ba7-a257-158451e22a10","keywords":null,"link":"/elet/20210307_KAP_a_kinai_vakcina_kompatibilis_lesz_az_Androideszkozokkel","timestamp":"2021. március. 07. 12:31","title":"KAP: a kínai vakcina kompatibilis lesz az Android-eszközökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c785c7bc-262d-41cf-8603-c1ba6e00925c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google X laborjában egy olyan viselhető eszközön dolgoznak, amellyel egy tömegből is ki lehetne hallani egy adott személy hangját.","shortLead":"A Google X laborjában egy olyan viselhető eszközön dolgoznak, amellyel egy tömegből is ki lehetne hallani egy adott...","id":"20210308_google_alphabet_wolverine_emberi_hallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c785c7bc-262d-41cf-8603-c1ba6e00925c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f336167-a783-4601-88ef-965aa32adc8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_google_alphabet_wolverine_emberi_hallas","timestamp":"2021. március. 08. 09:33","title":"Titkos kütyün dolgozik a Google, ami szuperhallást adhat az embernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a51302-d49a-4eed-a122-84d41fbf224c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Általában nem lesznek bírósági tárgyalások a „szigorított védekezés” idején – mondja ki egy szombati kormányrendelet.","shortLead":"Általában nem lesznek bírósági tárgyalások a „szigorított védekezés” idején – mondja ki egy szombati kormányrendelet.","id":"20210306_A_birosagok_munkarendje_is_valtozik_egy_uj_kormanyrendelet_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7a51302-d49a-4eed-a122-84d41fbf224c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0328db56-2b60-4fee-b237-5e90374cb85f","keywords":null,"link":"/itthon/20210306_A_birosagok_munkarendje_is_valtozik_egy_uj_kormanyrendelet_szerint","timestamp":"2021. március. 06. 17:51","title":"A bíróságok munkarendje is változik egy új kormányrendelet szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1541841-18fb-4771-896d-966c48d9624e","c_author":"HBO GO","category":"brandcontent","description":"Férfivá fel kell nőni, de nőnek születni kell, tartja a mondás, a valóságban azonban kicsit több a munkája az utóbbinak is, sőt. Bár a szavazati jogot megkaptuk, tanulhatunk, dolgozhatunk, és érzelmek alapján dönthetünk a házasság vagy a válás mellett, a helyzet ma sem teljesen rózsás. Mutatjuk, mindez hol tart most a való életben, és hol a filmek világában.","shortLead":"Férfivá fel kell nőni, de nőnek születni kell, tartja a mondás, a valóságban azonban kicsit több a munkája az utóbbinak...","id":"20210308_Noi_szerepek_kapjuk_vagy_onkent_valasztjuk_oket_HBO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1541841-18fb-4771-896d-966c48d9624e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3810b003-ca40-4e79-a8a4-5039ddb69e5e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210308_Noi_szerepek_kapjuk_vagy_onkent_valasztjuk_oket_HBO","timestamp":"2021. március. 08. 13:30","title":"Női szerepek: kapjuk vagy önként választjuk őket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cdee024-08c3-49c9-9d49-5c7125da68fe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpiai bajnok a dordrechti a rövidpályás gyorskorcsolya világbajnokságon szerzett aranyérmet.","shortLead":"Az olimpiai bajnok a dordrechti a rövidpályás gyorskorcsolya világbajnokságon szerzett aranyérmet.","id":"20210306_Vilagbajnok_lett_Liu_Shaoang","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cdee024-08c3-49c9-9d49-5c7125da68fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ab17ca-d94a-40d0-8b01-5049a00a25c7","keywords":null,"link":"/sport/20210306_Vilagbajnok_lett_Liu_Shaoang","timestamp":"2021. március. 06. 17:14","title":"Liu Shaoang világbajnok 500 méteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9b2544-99db-4d5e-a656-baace202c78c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Voyager Állomás az óceánjárók kényelmét nyújtaná.","shortLead":"A Voyager Állomás az óceánjárók kényelmét nyújtaná.","id":"20210308_voyager_allomas_urhotel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc9b2544-99db-4d5e-a656-baace202c78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d7241e-5f97-4d78-bd2c-c7fb5f481ed5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_voyager_allomas_urhotel","timestamp":"2021. március. 08. 08:33","title":"Pár év múlva gyűrű formájú hotel nyílhat az űrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c28a21-66f8-4b15-99b3-a358f9a65b39","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Globális figyelmet keltett az ausztrál kormány és a Facebook–Google-páros ütközése a médiatartalmakért járó fizetség ügyében. Az ellentételezés valamilyen módja általánossá válhat, de a nagy, illetve elterjedt nyelvű országok járhatnak jobban. Magyarországnak az EU közös fellépése segíthet.","shortLead":"Globális figyelmet keltett az ausztrál kormány és a Facebook–Google-páros ütközése a médiatartalmakért járó fizetség...","id":"202109__facebook_google_media__ausztralia_cselekszik__europa_figyel__delre_tekintve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0c28a21-66f8-4b15-99b3-a358f9a65b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4640baaf-5891-46f0-917e-f5c202c2ffa0","keywords":null,"link":"/360/202109__facebook_google_media__ausztralia_cselekszik__europa_figyel__delre_tekintve","timestamp":"2021. március. 07. 13:30","title":"Ausztrália csatát nyert a Facebook ellen, a világ országai követnék a receptet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885889e9-3865-4b7b-bb6c-0c8aedf13ca0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négy helyszínen lehet teszteltetni.","shortLead":"Négy helyszínen lehet teszteltetni.","id":"20210307_Itt_allnak_ma_a_koronavirusszurobuszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=885889e9-3865-4b7b-bb6c-0c8aedf13ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ba1ef0-7b98-4ea2-afd9-3eb52624bff7","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Itt_allnak_ma_a_koronavirusszurobuszok","timestamp":"2021. március. 07. 11:43","title":"Itt állnak ma a koronavírus-szűrőbuszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]