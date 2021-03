Két évig ismét az RNBH Konzorcium látja el a patkányirtási feladatokat Budapesten, az új szerződés komplexebb műszaki tartalommal bír, hatékonyabb irtási folyamatot határoz meg és ellenőrizhetőbbé teszi a konzorcium működését, illetve "keményebb feltételek mentén" ellenőrzi az irtást – közölte a Főpolgármesteri Hivatal szerdán.

A sikeresen lezárult közbeszerzési eljárás eredményeképpen szerdától kezdődően két évig az RNBH Konzorcium látja el a patkányirtási feladatokat Budapest területén – közleményben.

Az RNBH Konzorcium 2018 óta végez patkányirtást Budapesten, még Tarlós István főpolgármestersége idején nyerték el az első megbízásukat. A Főpolgármesteri Hivatal szerint a következő időszakban teljesen más követelményeknek kell megfelelnie, mint az elmúlt két évben. "Ráadásul közvetlenül a fővárosi önkormányzat fogja, keményebb feltételek mentén ellenőrizni az irtást".

A közlemény szerint a szerdától hatályos szerződés szakmailag, jogilag és a transzparencia szempontjából is tisztább, valóban a főváros érdekeit képviseli.

A Főpolgármesteri Hivatal tudatta azt is, hogy az új szerződés alapján a főváros határozza meg azt a 20 kiemelt csomópontot, ahol mintegy 700 helyen folyamatos méregmező fenntartása szükséges.

A patkányészleléssel kapcsolatos bejelentések a fővároshoz futnak be, nem az irtást végző céghez, így minden bejelentésről tudni fog az önkormányzat, és így a városgondnokok segítségével maga is ellenőrizni tudja a fertőzöttséget, ezáltal a vállalkozó munkáját.

Az önkormányzat még januárban közölte, hogy az RNBH Konzorcium bruttó 899 millió forintért végezheti el a következő két évben a rágcsálóirtást a fővárosban.

Ugyanaz a cég irthatja Budapesten a patkányokat, mint Tarlósék idején A Kúria szerint a bíróságnak újra le kell folytatnia azt az eljárását, amelyben új eljárásra kötelezte a Közbeszerzési Döntőbizottságot. A bizottság szerint annak idején minden rendben volt a patkányirtási közbeszerzéssel. Közben a főváros új vezetése új patkányirtási szisztémát szeretne.

A Fővárosi Önkormányzat előző vezetése 2018 nyarán kötötte meg a korábbi szerződést a közbeszerzési eljárásban nyertes RNBH Konzorciummal, korábban évtizedekig a Bábolna Bio Kártevőirtó Kft. végezte a patkányirtást Budapesten.

Miután a Bábolna Bio befejezte a munkát, 2019 tavaszán a fővárosban alaposan megnőtt a patkánypopuláció. Az RNBH öt évre egymilliárd forintért vállalta a fővárosi patkányirtási munkák elvégzését, ám néhány hónappal azután, hogy átvették a feladatot, a Fővárosi Közgyűlés arról döntött, hogy az intenzív irtásra plusz 650 millió forintot ad 2019-re.

A Bábolna Bio a tenderről szóló döntés ellen jogorvoslatot kért a Közbeszerzési Döntőbizottságtól. Első körben a elutasították a bábolnai cég jogorvoslati kérelmét, majd meg is kötötték a megállapodást az RNBH konzorciummal.

2019. szeptember 10-én végül a Fővárosi Törvényszék hatályon kívül helyezte a Közbeszerzési Döntőbizottság budapesti patkányirtási tenderben hozott határozatát, és új eljárásra kötelezte őket a közbeszerzési ügyben. Ezt követően viszont Kúria hatályon kívül helyezte a Fővárosi Törvényszék ítéletét, és új eljárásra utasította.

Karácsony Gergely még zuglói polgármesterként többször is támadta a korábbi Tarlós-féle városvezetést a patkánytender miatt, amit egyébként ő is megszavazott. 2019 májusában egy vizsgálóbizottság követelt a fővárosi patkányhelyzet miatt, illetve feljelentést is tett a rendőrségen. A 2019-es önkormányzati választás kampányában jelentős szerepet kapott a téma.

A Fővárosi Közgyűlés 2020. június 24-i ülésén egyhangú döntést hozott arról, hogy a hatályos vállalkozási szerződés felülvizsgálata indokolt és szükséges miközben a szolgáltatás folyamatosságát a megszüntetés időpontjáig fenn kell tartani.