[{"available":true,"c_guid":"3ab9c453-2a10-44a4-9439-59e3080e5db5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös jelenség aggasztja az AirPods Max egyes tulajdonosait: néhányan arról számoltak be, hogy a drága fejhallgató belső része – hosszabb használat után – úgy bepárásodott, hogy az hatással van a működésére.","shortLead":"Különös jelenség aggasztja az AirPods Max egyes tulajdonosait: néhányan arról számoltak be, hogy a drága fejhallgató...","id":"20210107_airpods_max_para_fejhallgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ab9c453-2a10-44a4-9439-59e3080e5db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37636216-7df9-49e1-a39e-ff385853ffad","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_airpods_max_para_fejhallgato","timestamp":"2021. január. 07. 11:03","title":"A viseléstől bevizesedhetnek az Apple méregdrága fejhallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82a587a7-5036-40ee-ae65-051d7c8c0c2f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy tojásain kotló dinoszaurusz megkövesedett maradványait tárták fel a kutatók a kelet-kínai Csianghszi tartományban.","shortLead":"Egy tojásain kotló dinoszaurusz megkövesedett maradványait tárták fel a kutatók a kelet-kínai Csianghszi tartományban.","id":"20210107_kina_dinoszaurusz_fosszilia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82a587a7-5036-40ee-ae65-051d7c8c0c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e71616-28fe-416e-8f6f-23d2b2cdd738","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_kina_dinoszaurusz_fosszilia","timestamp":"2021. január. 07. 19:03","title":"Ritka dinoszaurusz-leletre bukkantak a kínai tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f868af-9b47-404d-93f9-a2a1cfebfc42","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy kínai kutatócsoport 34 ezer olyan édesanya adatait elemezte, aki elvetélt vagy egyik gyermeke halva született.","shortLead":"Egy kínai kutatócsoport 34 ezer olyan édesanya adatait elemezte, aki elvetélt vagy egyik gyermeke halva született.","id":"20210108_levegoszennyezes_halvaszuletes_veteles_rossz_levego_azsia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13f868af-9b47-404d-93f9-a2a1cfebfc42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b72800-9060-459c-b5fc-4970d5e4bb97","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_levegoszennyezes_halvaszuletes_veteles_rossz_levego_azsia","timestamp":"2021. január. 08. 18:07","title":"Százezrek vetélnek el évente a szennyezett levegő miatt Ázsiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95d3a91-4a36-4a0b-968a-252fd9c518bf","c_author":"HVG","category":"360","description":"A fenti összeg a hajdúnánási pálya és a környező beruházások ára, de röpködnek a százmilliók más közreműködőknek is.","shortLead":"A fenti összeg a hajdúnánási pálya és a környező beruházások ára, de röpködnek a százmilliók más közreműködőknek is.","id":"202101_humda_pro_a_motorsport_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d95d3a91-4a36-4a0b-968a-252fd9c518bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e88e16-ad0e-4652-9bb7-1a71d7946bc5","keywords":null,"link":"/360/202101_humda_pro_a_motorsport_ara","timestamp":"2021. január. 07. 12:00","title":"65 milliárdos kérdés: hány állami cég kell MotoGP-futamok rendezésére? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a7d480-82e5-4e02-a632-28dab46297de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök fegyveres felkelést szított országa ellen a képviselőház elnöke szerint.","shortLead":"Az amerikai elnök fegyveres felkelést szított országa ellen a képviselőház elnöke szerint.","id":"20210107_pelosi_impeachment_trump_felkeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71a7d480-82e5-4e02-a632-28dab46297de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f550737-7a03-468d-beff-8e5e872f94fb","keywords":null,"link":"/vilag/20210107_pelosi_impeachment_trump_felkeles","timestamp":"2021. január. 07. 21:49","title":"Pelosi: Újabb impeachment jöhet, ha nem váltják le Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e668b21c-5812-4aca-8e82-f3ecc6e7af01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vevők nem zsákbamacskát vásárolnak, hanem egy előre alaposan letesztelt és beállított hiperautót.","shortLead":"A vevők nem zsákbamacskát vásárolnak, hanem egy előre alaposan letesztelt és beállított hiperautót.","id":"20210108_az_auto_amelynek_minden_peldanyat_letesztelik_300_kmhra__video_koenigsegg_regera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e668b21c-5812-4aca-8e82-f3ecc6e7af01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4eb43eb-52bb-4c09-bdbd-102d1d890b88","keywords":null,"link":"/cegauto/20210108_az_auto_amelynek_minden_peldanyat_letesztelik_300_kmhra__video_koenigsegg_regera","timestamp":"2021. január. 08. 11:21","title":"A hibrid autó, amelynek minden példányát letesztelik 300 km/h-ra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ade4af-39b9-4d4a-a723-0ab4f0d404bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu kérdésére arról is beszélt a tiszti főorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján, hogy melyik gyártótól hány adag vakcinát rendelt a kormány.","shortLead":"A hvg.hu kérdésére arról is beszélt a tiszti főorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján, hogy melyik gyártótól hány...","id":"20210108_operativ_torzs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1ade4af-39b9-4d4a-a723-0ab4f0d404bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3c9b37-8bab-4954-a486-1572a1e3482e","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_operativ_torzs","timestamp":"2021. január. 08. 12:44","title":"Müller Cecília elmondta, mire kell figyelnie annak, aki megkapja a védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4586c489-8f5b-4b29-a734-812610f10790","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Bill Clinton is elítélte a washingtoni Capitoliumban és környékén történt zavargásokat. Melania Trump kabinetfőnöke azonnali hatállyal lemondott.\r

","shortLead":"Bill Clinton is elítélte a washingtoni Capitoliumban és környékén történt zavargásokat. Melania Trump kabinetfőnöke...","id":"20210107_Washington_Capitolium_zavargas_Donald_Trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4586c489-8f5b-4b29-a734-812610f10790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587d1f35-e0c9-481a-8184-8e66021bd483","keywords":null,"link":"/vilag/20210107_Washington_Capitolium_zavargas_Donald_Trump","timestamp":"2021. január. 07. 05:18","title":"Obama: \"Hatalmas gyalázatként és szégyenként fog bevonulni ez a nap az ország történelmébe\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]