[{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"25–40 ezer forintot kértek a közterület-felügyelők, hogy ne tartsanak ellenőrzést a megfelelő helyeken.","shortLead":"25–40 ezer forintot kértek a közterület-felügyelők, hogy ne tartsanak ellenőrzést a megfelelő helyeken.","id":"20210310_vesztegetes_forgatas_kozterulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc40c145-e1b2-4988-9879-0e96875a539a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_vesztegetes_forgatas_kozterulet","timestamp":"2021. március. 10. 11:27","title":"Filmforgatásokon vesztegettek meg közterület-felügyelőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"601ecc05-4bdc-4505-969c-9a60f821085e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2011. március 10-én, 76 éves korában halt meg Ranschburg Jenő pszichológus. Nagyon megfontolandó ma is számos gondolata a demokráciáról, az infantilizált társadalomról éppúgy, mint a fiatalkori deviancia okairól vagy a szervezett gyerekközösségek hiányáról.\r

","shortLead":"2011. március 10-én, 76 éves korában halt meg Ranschburg Jenő pszichológus. Nagyon megfontolandó ma is számos gondolata...","id":"20210310_Abban_a_pillanatban_ahogy_a_demokracia_nem_demokrata_tagsaggal_bir_halalra_van_itelve__tiz_eve_ment_el_Ranschburg_Jeno","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=601ecc05-4bdc-4505-969c-9a60f821085e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3eb8a3-9fbd-4fdb-bf59-63ae6bbf75fb","keywords":null,"link":"/elet/20210310_Abban_a_pillanatban_ahogy_a_demokracia_nem_demokrata_tagsaggal_bir_halalra_van_itelve__tiz_eve_ment_el_Ranschburg_Jeno","timestamp":"2021. március. 10. 18:10","title":"„Abban a pillanatban, ahogy a demokrácia nem demokrata tagsággal bír, halálra van ítélve” – tíz éve halt meg Ranschburg Jenő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f09bb7-5b50-424b-904d-99a8ee705dd8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A három M-es sportkocsin kívül a gyártó első M-es motorkerékpárja is a csapat részét képezi. ","shortLead":"A három M-es sportkocsin kívül a gyártó első M-es motorkerékpárja is a csapat részét képezi. ","id":"20210310_ime_a_moto_gp_2021es_szupersportos_bmw_m_biztonsagi_autoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61f09bb7-5b50-424b-904d-99a8ee705dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f9c8bf3-5a3a-4f62-b6f9-fa6aca2624de","keywords":null,"link":"/cegauto/20210310_ime_a_moto_gp_2021es_szupersportos_bmw_m_biztonsagi_autoi","timestamp":"2021. március. 10. 11:36","title":"Íme a MotoGP 2021-es szupersportos BMW M biztonsági autói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b84810-9db8-4ad1-becb-4970b641f8e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A klímaváltozásra adott válaszok komoly innovációt indítottak el a tetőfedésben is.","shortLead":"A klímaváltozásra adott válaszok komoly innovációt indítottak el a tetőfedésben is.","id":"20210311_tetofedes_lakasfelujitas_innovacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9b84810-9db8-4ad1-becb-4970b641f8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc35704-b682-473a-a802-588fff83387e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_tetofedes_lakasfelujitas_innovacio","timestamp":"2021. március. 11. 11:50","title":"Ki mondta, hogy a tető unalmas? Lehet luxusautós, füves, napelemes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai oltóanyagot 15 ezer emberen tesztelték Nagy-Britanniában, az eredeti vírus ellen 96 százalékban volt hatásos.","shortLead":"Az amerikai oltóanyagot 15 ezer emberen tesztelték Nagy-Britanniában, az eredeti vírus ellen 96 százalékban volt...","id":"20210312_Brit_mutacio_Novavax_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96456090-3a40-4d21-9275-62febf49672a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_Brit_mutacio_Novavax_vakcina","timestamp":"2021. március. 12. 05:58","title":"A brit mutáció ellen 86 százalékos hatékonyságot mutatott a Novavax vakcinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e0513-192a-41df-8137-e5939bd42002","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az internetes hazugsággyárak új témát, illetve személyt néztek ki maguknak: a Tesla-főnök Elon Muskot. ","shortLead":"Az internetes hazugsággyárak új témát, illetve személyt néztek ki maguknak: a Tesla-főnök Elon Muskot. ","id":"20210312_alhir_halalhir_elon_musk_tesla_reszveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e0513-192a-41df-8137-e5939bd42002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e10cc7-0fe1-4282-80f1-b4e30f81472c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_alhir_halalhir_elon_musk_tesla_reszveny","timestamp":"2021. március. 12. 08:03","title":"Terjed az álhír, miszerint Elon Muskot halálos baleset érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639d9ca2-bec1-4e0d-be09-2e0f1089df9c","c_author":"Szabó Yvette, Gergely Márton","category":"360","description":"A technológia helyett a hatalmát központosította Orbán Viktor, és most ráomlott a saját rendszere. Néhány napon belül két informatikai blamázs történt, ez pedig a járványkezelés összes hibáját a felszínre hozta – a társadalom megosztottságával együtt.","shortLead":"A technológia helyett a hatalmát központosította Orbán Viktor, és most ráomlott a saját rendszere. Néhány napon belül...","id":"202110__orban_hajtukanyarjai__leallo_oltas_es_oktatas__aszolidaritas_vege__a_rendszer_meztelen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=639d9ca2-bec1-4e0d-be09-2e0f1089df9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd143e8-70e4-496c-8c64-179fa22da4a8","keywords":null,"link":"/360/202110__orban_hajtukanyarjai__leallo_oltas_es_oktatas__aszolidaritas_vege__a_rendszer_meztelen","timestamp":"2021. március. 11. 07:00","title":"Orbán magának köszönheti a válságkezelés két legnagyobb kudarcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"További BioNTech/Pfizer vakcinákat kaphatna Magyarország az EU-tól - ha igény tart rá. Ehhez az kell, hogy úgynevezett gócpontok közé sorolják az országot vagy egyes részeit.","shortLead":"További BioNTech/Pfizer vakcinákat kaphatna Magyarország az EU-tól - ha igény tart rá. Ehhez az kell, hogy úgynevezett...","id":"20210310_Ujhelyi_ha_a_kormany_keri_kaphatunk_meg_EUs_vakcinat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce3453dc-dc6c-47b4-b832-4c8194f12367","keywords":null,"link":"/eurologus/20210310_Ujhelyi_ha_a_kormany_keri_kaphatunk_meg_EUs_vakcinat","timestamp":"2021. március. 10. 14:34","title":"Ujhelyi: Ha a kormány kéri, kaphatunk még EU-s vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]