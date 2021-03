Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Robert Koch Intézet nincs megelégedve a Merkel-kabinet járványellenes intézkedéseivel, írja a német lap.","shortLead":"A Robert Koch Intézet nincs megelégedve a Merkel-kabinet járványellenes intézkedéseivel, írja a német lap.","id":"20210314_Die_Welt_Nemetorszagot_komoly_kihivas_ele_allitja_a_brit_mutans","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"377b7d37-38e0-48a1-8f84-5fa0180b0cea","keywords":null,"link":"/360/20210314_Die_Welt_Nemetorszagot_komoly_kihivas_ele_allitja_a_brit_mutans","timestamp":"2021. március. 14. 09:00","title":"Die Welt: Németországot komoly kihívás elé állítja a brit mutáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Halálos baleset történt a 4-es úton vasárnap reggel.","shortLead":"Halálos baleset történt a 4-es úton vasárnap reggel.","id":"20210314_karambol_nyirtura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5dc734-4fdd-47d2-a968-a73bd985530f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210314_karambol_nyirtura","timestamp":"2021. március. 14. 08:18","title":"Hárman meghaltak egy Nyírturánál történt karambolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a4a53ac-2c9e-489c-808e-ae6f4bdc6a59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gordon Hall a Red Dead Redemption első részén is dolgozott. 51 éves volt.","shortLead":"Gordon Hall a Red Dead Redemption első részén is dolgozott. 51 éves volt.","id":"20210314_gordon_hall_rockstar_leeds_red_dead_redemption","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a4a53ac-2c9e-489c-808e-ae6f4bdc6a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4e896a-9458-48a6-bbb6-631da7ad2781","keywords":null,"link":"/tudomany/20210314_gordon_hall_rockstar_leeds_red_dead_redemption","timestamp":"2021. március. 14. 10:17","title":"Gyászolnak a Grand Theft Auto játékosai: elhunyt egy legendás fejlesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5577f3-2bae-4f16-a2a4-6f1d0f1a8a72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":" Több busz terelve közlekedik, mert egy autó és egy mikrobusz karambolozott a Szilágyi Erzsébet fasorban, a Kútvölgyi út közelében.\r

","shortLead":" Több busz terelve közlekedik, mert egy autó és egy mikrobusz karambolozott a Szilágyi Erzsébet fasorban, a Kútvölgyi...","id":"20210314_baleset_karambol_buda_buszjarat_bkk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a5577f3-2bae-4f16-a2a4-6f1d0f1a8a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f457f6-f393-43e1-8cc1-c676920da346","keywords":null,"link":"/cegauto/20210314_baleset_karambol_buda_buszjarat_bkk","timestamp":"2021. március. 14. 10:18","title":"Baleset miatt változik több budai buszjárat útvonala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem tudni, hogy az esetnek köze van-e a vakcinához, az Európai Gyógyszerügynökség vizsgálja az eseteket.","shortLead":"Nem tudni, hogy az esetnek köze van-e a vakcinához, az Európai Gyógyszerügynökség vizsgálja az eseteket.","id":"20210313_Norvegiaban_korhazba_kerult_harom_AstraZenecaval_oltott_egeszsegugyi_dolgozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4390ab17-3e3e-4785-b1bb-436456124f5f","keywords":null,"link":"/vilag/20210313_Norvegiaban_korhazba_kerult_harom_AstraZenecaval_oltott_egeszsegugyi_dolgozo","timestamp":"2021. március. 13. 20:20","title":"Norvégiában kórházba került három, AstraZenecával oltott egészségügyi dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d5530b-df92-4442-81cf-fdf1971357f2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus miatt a külföldön munkát vállalók esetében is változhatnak az szja-bevallások.","shortLead":"A koronavírus miatt a külföldön munkát vállalók esetében is változhatnak az szja-bevallások.","id":"20210314_adobevallas_ado_szja_nav","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17d5530b-df92-4442-81cf-fdf1971357f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61033dc8-0c82-4deb-b2b6-0515093ede9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210314_adobevallas_ado_szja_nav","timestamp":"2021. március. 14. 08:42","title":"250 ezer magánszemélynek kell majd kiegészítenie az adóbevallását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ugyan az uniós gyógyszerügynökség és a WHO szerint nincs összefüggés, egyre több országban állítják le az AstraZeneca vakcinájának alkalmazását.","shortLead":"Ugyan az uniós gyógyszerügynökség és a WHO szerint nincs összefüggés, egyre több országban állítják le az AstraZeneca...","id":"20210315_Ujabb_orszagok_fuggesztik_fel_az_AstraZenecavakcina_hasznalatat_Magyarorszag_nincs_koztuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"657f2d52-6492-4200-84a1-bb5938f8b762","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Ujabb_orszagok_fuggesztik_fel_az_AstraZenecavakcina_hasznalatat_Magyarorszag_nincs_koztuk","timestamp":"2021. március. 15. 16:56","title":"Újabb országok függesztik fel az AstraZeneca-vakcina használatát, Magyarország nincs köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c6cc6f4-9c32-47a2-84c5-1e1f0c468273","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Lehet-e jogos örököse a család egy diktátor vagyonának, ha ő azt a diktatúra idején jogtalanul szerezte? Spanyolországban egyre inkább nemmel válaszolnak erre a kérdésre, és igyekeznek visszaszerezni a vagyontárgyakat Franco tábornok famíliájától.","shortLead":"Lehet-e jogos örököse a család egy diktátor vagyonának, ha ő azt a diktatúra idején jogtalanul szerezte...","id":"202110__franco_familia_kontra_spanyol_allam__nyakekek_es_palotak__jatek_akastelyert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c6cc6f4-9c32-47a2-84c5-1e1f0c468273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89472a25-bf01-47a6-94c9-75b2b8a3de94","keywords":null,"link":"/360/202110__franco_familia_kontra_spanyol_allam__nyakekek_es_palotak__jatek_akastelyert","timestamp":"2021. március. 15. 16:00","title":"Mesés vagyont hagyott hátra Franco tábornok, a spanyol állam visszaszerezné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]