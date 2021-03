Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tuza Máté szerint ők nem közvetítőcég, hanem a folyamatokat felügyelik. A tulajdonosokról viszont továbbra sem tudni semmit. ","shortLead":"Tuza Máté szerint ők nem közvetítőcég, hanem a folyamatokat felügyelik. A tulajdonosokról viszont továbbra sem tudni...","id":"20210319_danubia_pharma_sinopharm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa24f2bc-2742-4c36-b967-0c3eecf1b9e3","keywords":null,"link":"/kkv/20210319_danubia_pharma_sinopharm","timestamp":"2021. március. 19. 19:06","title":"Megszólalt a vakcinabeszerzésbe bevont magyar cég ügyvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai űrkutatási hivatal Insight marsszondája által gyűjtött szeizmikus adatokat tanulmányozva egy nemzetközi kutatócsoport kiszámolta a Mars magjának a méretét.","shortLead":"Az amerikai űrkutatási hivatal Insight marsszondája által gyűjtött szeizmikus adatokat tanulmányozva egy nemzetközi...","id":"20210320_mars_magjanak_merete_insight_urszonda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b269266-9a82-4aba-a5ac-b4c1fc617c3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_mars_magjanak_merete_insight_urszonda","timestamp":"2021. március. 20. 14:03","title":"Sikerült kiszámolni, mekkora a Mars magja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d14e9350-85fc-429f-aa1a-765f35962f2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már készülékbiztosítást is kínál az OTP bármely bank ügyfelei számára használható Simple alkalmazása, nem csak új, hanem használt telefonokra is. Az OTP Mobil azután döntött a bevezetés mellett, hogy kiderült: az alkalmazásban történő biztosításkötésre a magyar lakosság 27 százaléka nyitott.","shortLead":"Már készülékbiztosítást is kínál az OTP bármely bank ügyfelei számára használható Simple alkalmazása, nem csak új...","id":"20210320_otp_mobil_simple_app_keszulekbiztositas_hello","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d14e9350-85fc-429f-aa1a-765f35962f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89cca924-79f4-4191-a7ba-d15c77c09ab2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_otp_mobil_simple_app_keszulekbiztositas_hello","timestamp":"2021. március. 20. 09:03","title":"Újdonság a magyar piacon: néhány érintéssel biztosítást köthet használt telefonjára is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e82f53b-ee8d-401e-bff8-f3ea4c18e6d6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Pulmonológiai Intézet főorvosa beszélt erről a köztévében.","shortLead":"A Pulmonológiai Intézet főorvosa beszélt erről a köztévében.","id":"20210320_Asztmasoknak_es_az_allergiasoknak_is_javasoljak_az_oltast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e82f53b-ee8d-401e-bff8-f3ea4c18e6d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bfd490-48bc-4e2e-b61d-3eb215317b03","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_Asztmasoknak_es_az_allergiasoknak_is_javasoljak_az_oltast","timestamp":"2021. március. 20. 13:33","title":"Asztmásoknak és az allergiásoknak is javasolják az oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a306d7e1-0fc1-447f-bf8f-baaee17b94b5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A beutazókat szúrópróbaszerűen ellenőrzik majd a határon, a görög kormány szerint lehet biztonságosan működtetni a turizmust járványhelyzet alatt is.","shortLead":"A beutazókat szúrópróbaszerűen ellenőrzik majd a határon, a görög kormány szerint lehet biztonságosan működtetni...","id":"20210319_Gorogorszag_utazas_aprilis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a306d7e1-0fc1-447f-bf8f-baaee17b94b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8765e32b-72d1-443a-9077-ecea5ff5a4f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210319_Gorogorszag_utazas_aprilis","timestamp":"2021. március. 19. 18:40","title":"Görögország már április közepétől fogadja az uniós országokból érkező turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara azt kéri, hogy az ellátási problémákból ne politikai tőkét akarjanak kovácsolni.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara azt kéri, hogy az ellátási problémákból ne politikai tőkét akarjanak kovácsolni.","id":"20210319_orvosi_kamara_politikus_keres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f03351c4-1dd9-44dd-b71b-4f06a557f80b","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_orvosi_kamara_politikus_keres","timestamp":"2021. március. 19. 18:24","title":"Orvosi kamara: Arra kérjük a politikusokat, hogy fejezzék be a lakosság félrevezetését és elbizonytalanítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15db972d-3b24-488a-bb01-a4ddbb6e4a17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselőt a klub egyik munkatársa akarta szidni, de nem vette észre, hogy az FTC profiljával van bejelentkezve épp.","shortLead":"A független képviselőt a klub egyik munkatársa akarta szidni, de nem vette észre, hogy az FTC profiljával van...","id":"20210319_fradi_hadhazy_akos_hitvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15db972d-3b24-488a-bb01-a4ddbb6e4a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e46bba2-736c-48d8-ab28-46121ee5e0df","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_fradi_hadhazy_akos_hitvany","timestamp":"2021. március. 19. 20:20","title":"Véletlenül a Fradi hivatalos profiljával hitványozták le Hadházy Ákost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bece5078-b289-4ac1-9e74-f479b0565b75","c_author":"HVG","category":"360","description":"Női edzők emelhetnék a férfilabdarúgás színvonalát XXI. századira. A meglepő kijelentés Pete Holmestól, a nottinghami Trent Egyetem edzéselmélettel és edzőképzéssel foglalkozó kutatójától származik. ","shortLead":"Női edzők emelhetnék a férfilabdarúgás színvonalát XXI. századira. A meglepő kijelentés Pete Holmestól, a nottinghami...","id":"202111_noi_futballedzok_a_novekedes_kulturaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bece5078-b289-4ac1-9e74-f479b0565b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b791940-6719-4d03-8492-b5d88c42e9b9","keywords":null,"link":"/360/202111_noi_futballedzok_a_novekedes_kulturaja","timestamp":"2021. március. 19. 16:00","title":"Női edzők kellenének a férfiak focijába – állítja egy kutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]