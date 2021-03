Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A hét elején még hűvösebb időre kell számítani, de aztán fokozatosan emelkedik majd a hőmérséklet.","shortLead":"A hét elején még hűvösebb időre kell számítani, de aztán fokozatosan emelkedik majd a hőmérséklet.","id":"20210322_idojaras_elorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0da705-63a3-4636-9fe4-ee1b8d413f18","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. március. 22. 05:24","title":"A hétvégén már közel 20 fok lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyártó által jegyzett kutatást az Egyesült Államokban végezték, de azt egy külön, független bizottság vizsgálta. Az eredmények alapján a vakcina nem növeli a vérrögképződés kockázatát.","shortLead":"A gyártó által jegyzett kutatást az Egyesült Államokban végezték, de azt egy külön, független bizottság vizsgálta...","id":"20210322_astrazeneca_oltas_kutatas_vakcina_verrog_verrogkepzodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f59bd5f-138c-4afb-907f-23d69a596fb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_astrazeneca_oltas_kutatas_vakcina_verrog_verrogkepzodes","timestamp":"2021. március. 22. 10:33","title":"Egy újabb vizsgálat szerint sem veszélyes az AstraZeneca oltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d65880-623e-48bc-be0f-e8802087a920","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fogorvosokat, gyógyszerészhallgatókat vagy az egészségügyi OKJ-s képzések hallgatóit is várják.","shortLead":"Fogorvosokat, gyógyszerészhallgatókat vagy az egészségügyi OKJ-s képzések hallgatóit is várják.","id":"20210322_Onkentes_Orszagos_Korhazi_Foigazgatosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1d65880-623e-48bc-be0f-e8802087a920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c4e95c-ae01-4682-81e7-3158b0968592","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_Onkentes_Orszagos_Korhazi_Foigazgatosag","timestamp":"2021. március. 22. 12:20","title":"Továbbra is önkénteseket keres az Országos Kórházi Főigazgatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdebdf3a-fbfe-49dc-b959-a6e685b77cd1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 500 hektáros versenykomplexum a Hortobágy északi részén, Nyíregyháza, Debrecen és Miskolc vonzáskörzetében fekszik, Hajdúnánás közvetlen szomszédságában.","shortLead":"Az 500 hektáros versenykomplexum a Hortobágy északi részén, Nyíregyháza, Debrecen és Miskolc vonzáskörzetében fekszik...","id":"20210321_Latvanyterveken_a_magyar_MotoGP_palya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdebdf3a-fbfe-49dc-b959-a6e685b77cd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ab0b82-ed18-4126-a995-ef817456b6fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210321_Latvanyterveken_a_magyar_MotoGP_palya","timestamp":"2021. március. 21. 09:11","title":"Látványterveken a hajdunánási MotoGP pálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17894859-3b16-425a-8b37-9dde8cf77432","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A költségvetési átcsoportosítások során irtózatos összeget csorgatott az Orbán-kormány a legkedveltebb ágazatba.","shortLead":"A költségvetési átcsoportosítások során irtózatos összeget csorgatott az Orbán-kormány a legkedveltebb ágazatba.","id":"20210322_magyar_kormany_egeszsegugy_sport_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17894859-3b16-425a-8b37-9dde8cf77432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7872f939-fce8-4464-a50f-ccb8f12d75a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210322_magyar_kormany_egeszsegugy_sport_tamogatas","timestamp":"2021. március. 22. 08:19","title":"Egy év alatt 289 milliárd forintot költött sportra a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a45a7a2-b8f0-40e2-9bf7-6fb5c5650205","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Szenved a turisztika, a vendéglátás, a kisebb autóipari cégek és a logisztika is, de melyik szektort nevezhetjük a válság legnagyobb vesztesének? Ezt számszerűsítettük az alapján, hányan vesztették el az állásukat, és miként változott a megmaradók fizetése. Az is látszik a számokon: a fiatal, képzetlen dolgozók leépítésével próbált a legtöbb cég spórolni, a kormány munkahelyvédelmi támogatásai pedig legfeljebb tűzoltásra jók.","shortLead":"Szenved a turisztika, a vendéglátás, a kisebb autóipari cégek és a logisztika is, de melyik szektort nevezhetjük...","id":"20210322_valsag_foglalkoztatottsag_agazatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a45a7a2-b8f0-40e2-9bf7-6fb5c5650205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d280f9be-3191-4e24-8484-0aaf17124633","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210322_valsag_foglalkoztatottsag_agazatok","timestamp":"2021. március. 22. 06:30","title":"Kiszámoltuk, kik szenvedték meg legjobban a válságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d86608-604a-401f-ab8c-fb99ed1985d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben nem sérült meg senki, állítólag a sofőr hirtelen rosszul lett.","shortLead":"A balesetben nem sérült meg senki, állítólag a sofőr hirtelen rosszul lett.","id":"20210321_Jardara_hajtott_es_fat_dontott_ki_egy_busz_ejjel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8d86608-604a-401f-ab8c-fb99ed1985d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1afba0-f347-48a8-a501-c27863a15112","keywords":null,"link":"/cegauto/20210321_Jardara_hajtott_es_fat_dontott_ki_egy_busz_ejjel","timestamp":"2021. március. 21. 09:50","title":"Összeroncsolódott egy BKK busz éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70eec95-041c-4ebf-ae75-bacabd0d5a15","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenleg futó motorokat egy ideig igazítják még a szigorodó kibocsátási elvárásokhoz, de új egységeket már nem fejlesztenek.","shortLead":"A jelenleg futó motorokat egy ideig igazítják még a szigorodó kibocsátási elvárásokhoz, de új egységeket már nem...","id":"20210322_A_Volkswagen_is_elkoszon_a_hagyomanyos_motoroktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b70eec95-041c-4ebf-ae75-bacabd0d5a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a706c0-aa2e-4fac-9668-14b8ec49ca2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_A_Volkswagen_is_elkoszon_a_hagyomanyos_motoroktol","timestamp":"2021. március. 22. 09:25","title":"A Volkswagen is elköszön a hagyományos motoroktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]