[{"available":true,"c_guid":"a05f34af-78f6-4af4-a616-5b42d1423e45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amennyire keresztbe tett a váratlan koronavírus-járvány a Galaxy S20-aknak, oly magabiztosan hasítanak az utód, a Galaxy S21-család tagjai a világ óriási okostelefon-piacán, az Egyesült Államokban.","shortLead":"Amennyire keresztbe tett a váratlan koronavírus-járvány a Galaxy S20-aknak, oly magabiztosan hasítanak az utód...","id":"20210328_samsung_galaxy_s21_ultra_amerikai_piacon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a05f34af-78f6-4af4-a616-5b42d1423e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b62128-722c-49fb-9d8e-6b3c78f7eed9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210328_samsung_galaxy_s21_ultra_amerikai_piacon","timestamp":"2021. március. 28. 08:03","title":"Melyik telefonokat imádják most legjobban az amerikaiak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha csak az első oltások számát nézzük, megelőztük Máltát. ","shortLead":"Ha csak az első oltások számát nézzük, megelőztük Máltát. ","id":"20210328_Magyarorszag_unios_oltasi_ranglista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9065f524-8c15-458b-b594-601194b28165","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Magyarorszag_unios_oltasi_ranglista","timestamp":"2021. március. 28. 21:42","title":"Magyarország vezeti az uniós oltási ranglistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627df266-a703-4046-81ce-5146070411f3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A brutális balesetet szenvedő Daniel Andre Tande jól reagált az ébresztésre.","shortLead":"A brutális balesetet szenvedő Daniel Andre Tande jól reagált az ébresztésre.","id":"20210328_Felebresztettek_a_komabol_a_102_kmhs_sebesseggel_lezuhano_norveg_siugrot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=627df266-a703-4046-81ce-5146070411f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a95e82-7c2d-4237-a412-d75568be17ff","keywords":null,"link":"/sport/20210328_Felebresztettek_a_komabol_a_102_kmhs_sebesseggel_lezuhano_norveg_siugrot","timestamp":"2021. március. 28. 18:38","title":"Felébresztették a kómából a 102 km/h-s sebességgel lezuhant norvég síugrót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be3b33fa-a762-401a-9466-0f68185c2df9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint hamarosan egy kávézó teraszára is kiülhetnek és szabadon mozoghatnak azok, akik megkapták az oltást, vagy átestek a fertőzésen. A nem oltottak számára viszont nem sokat változik a helyzet egyelőre. ","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint hamarosan egy kávézó teraszára is kiülhetnek és szabadon mozoghatnak azok, akik...","id":"20210328_Merkely_az_oltottak_szabadon_mozoghatnak_majd_a_nem_oltottak_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be3b33fa-a762-401a-9466-0f68185c2df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c6b807-8adc-4965-8f60-ce603ac6093b","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Merkely_az_oltottak_szabadon_mozoghatnak_majd_a_nem_oltottak_nem","timestamp":"2021. március. 28. 11:09","title":"Merkely: az oltottak szabadon mozoghatnak majd, a nem oltottak nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4570030-0e28-476f-8fc6-e8da9bf6eff8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tragédiának eddig 25 halálos áldozatát találták meg.","shortLead":"A tragédiának eddig 25 halálos áldozatát találták meg.","id":"20210329_egyiptom_kairo_osszeomlott_epulet_tulelo_csecsemo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4570030-0e28-476f-8fc6-e8da9bf6eff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90ca5b6-4c50-4203-a79c-f0bdf07f66a9","keywords":null,"link":"/vilag/20210329_egyiptom_kairo_osszeomlott_epulet_tulelo_csecsemo","timestamp":"2021. március. 29. 05:57","title":"Hat hónapos túlélőt találtak az összeomlott kairói lakóház romjai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" Több településen tovább nőtt a szálló por miatti légszennyezettség.","shortLead":" Több településen tovább nőtt a szálló por miatti légszennyezettség.","id":"20210327_Het_magyar_telepulesen_egeszsegtelen_a_levego","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bfe4fc1-b13e-4a35-9815-aae77b7d3f67","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Het_magyar_telepulesen_egeszsegtelen_a_levego","timestamp":"2021. március. 27. 11:57","title":"Hét magyar településen egészségtelen a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1adf1020-bb13-4ba3-87c5-5b0fb1070221","c_author":"hvg.hu/Blikk","category":"elet","description":"Betegségének kilencedik napja után fakadt ki a humorista a vírustagadók ellen. Azt mondja még mindig elég rosszul van. ","shortLead":"Betegségének kilencedik napja után fakadt ki a humorista a vírustagadók ellen. Azt mondja még mindig elég rosszul van. ","id":"20210328_Nincs_jol_a_covidos_Nacsa_Oliver_es_nem_erti_a_virustagadokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1adf1020-bb13-4ba3-87c5-5b0fb1070221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9998e6-3559-498f-a665-15e7e3ed7b7f","keywords":null,"link":"/elet/20210328_Nincs_jol_a_covidos_Nacsa_Oliver_es_nem_erti_a_virustagadokat","timestamp":"2021. március. 28. 11:23","title":"Nincs jól a covidos Nacsa Olivér és nem érti a vírustagadókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a010f6b2-4cba-4968-a724-e4a6da99e482","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Leonard Nimoy, a város szülötte előtt tisztelegve a színész által a Star Trek-sorozatban alakított Spock jellegzetes üdvözlő gesztusát ábrázoló monumentális szobrot állít a bostoni Tudomány Múzeuma.","shortLead":"Leonard Nimoy, a város szülötte előtt tisztelegve a színész által a Star Trek-sorozatban alakított Spock jellegzetes...","id":"20210328_leonard_nimoy_szobor_bostoni_muzeum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a010f6b2-4cba-4968-a724-e4a6da99e482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d19041-778a-4dd9-92c1-001fcddd9ac1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210328_leonard_nimoy_szobor_bostoni_muzeum","timestamp":"2021. március. 28. 22:55","title":"6 méter magas szobrot állítanak a Star Trek legendás Spockjának, Leonard Nimoynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]