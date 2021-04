Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A tervezettnél előbb ért véget Márton Péter megbízatása a Magyar Államkincstárnál.","shortLead":"A tervezettnél előbb ért véget Márton Péter megbízatása a Magyar Államkincstárnál.","id":"20210401_miniszteri_biztos_levaltas_magyar_allamkincstar_meszaros_jozsef","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c651443-c98d-4d13-9b68-38c0d3eeff4f","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_miniszteri_biztos_levaltas_magyar_allamkincstar_meszaros_jozsef","timestamp":"2021. április. 01. 10:01","title":"Miniszteri biztosok jönnek, mennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e08fb3b-6582-4b32-b0b6-d60a9a6e9fca","c_author":"TriGranit","category":"brandcontent","description":"Korai lenne temetni az irodai létet, mert bár a koronavírus-járvány miatt robbanásszerűen elterjedt a home office és a távmunka, a normalitás visszatértével vélhetően a munkavállalók zöme újra belevetné magát az irodai életbe. A munkahelyek azonban infrastruktúrában és szemléletben is átalakulva várják a dolgozóikat. ","shortLead":"Korai lenne temetni az irodai létet, mert bár a koronavírus-járvány miatt robbanásszerűen elterjedt a home office és...","id":"20210330_Nem_vesz_el_csak_atalakul__mi_lesz_az_irodakkal_a_jarvany_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e08fb3b-6582-4b32-b0b6-d60a9a6e9fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c3498a-0164-4fce-ab7c-e19726b2f0e3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210330_Nem_vesz_el_csak_atalakul__mi_lesz_az_irodakkal_a_jarvany_utan","timestamp":"2021. március. 31. 11:30","title":"Nem vész el, csak átalakul – mi lesz az irodákkal a járvány után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Súlyos fennakadásokat okozott az európai–ázsiai kereskedelemben a vízi úton megfeneklett óriáshajó. Ez kihat a járvány által amúgy is sújtott globális ellátási láncokra is. ","shortLead":"Súlyos fennakadásokat okozott az európai–ázsiai kereskedelemben a vízi úton megfeneklett óriáshajó. Ez kihat a járvány...","id":"20210331_Szuez_Ever_Given","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6d5e3a-682e-4dab-ad42-9b781d24b9ca","keywords":null,"link":"/360/20210331_Szuez_Ever_Given","timestamp":"2021. március. 31. 15:00","title":"A bolti árakon is látszik majd, hogy napokra bedugult a Szuezi-csatorna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd10d6e-fe7c-4848-9e6e-4d661910ffde","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy héttel azután, hogy a szállítmányozási vállalat egy hajója napokra eltorlaszolta a Szuezi-csatornát, hasonló esemény történt a Csangcsunt Sencsennel összekötő autópályán.","shortLead":"Egy héttel azután, hogy a szállítmányozási vállalat egy hajója napokra eltorlaszolta a Szuezi-csatornát, hasonló...","id":"20210330_Szuez_utan_egy_autopalyan_allt_keresztbe_egy_Evergreen_kontener","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecd10d6e-fe7c-4848-9e6e-4d661910ffde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e15df1-1f0c-48e6-b9f5-5ce441f28c9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210330_Szuez_utan_egy_autopalyan_allt_keresztbe_egy_Evergreen_kontener","timestamp":"2021. március. 30. 14:27","title":"Evergreen-konténer blokkolt egy autópályát Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aed3177a-9530-4bf5-9b3f-bb977f6f7225","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"Előbb egy kormányrendelettel elintézték, hogy a pénzügyminiszter kihagyásával is rendelkezni lehessen a Nemzeti Kulturális Alap több százmilliós maradványáról, majd rendeletben határozták meg azt is, a kormány mely törekvéseit kell kifizetni belőle.","shortLead":"Előbb egy kormányrendelettel elintézték, hogy a pénzügyminiszter kihagyásával is rendelkezni lehessen a Nemzeti...","id":"20210401_Megvan_mire_kolti_a_veszelyhelyzetre_hivatkozva_a_kormany_a_Nemzeti_Kulturalis_Alap_penzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aed3177a-9530-4bf5-9b3f-bb977f6f7225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"326a2854-e85b-4b99-a7c8-99bc17737a33","keywords":null,"link":"/elet/20210401_Megvan_mire_kolti_a_veszelyhelyzetre_hivatkozva_a_kormany_a_Nemzeti_Kulturalis_Alap_penzet","timestamp":"2021. április. 01. 07:51","title":"Megvan, mire költi a veszélyhelyzetre hivatkozva a kormány a Nemzeti Kulturális Alap pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f4deed4-eb96-41b1-95d3-4509365e9a55","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez lesz az üdvözlő-kapu, amin be lehet majd lépni a rendezvényre. Nem nehéz kitalálni, ki lesz az alkotó, de úgy tűnik kell még több agancs.\r

\r

","shortLead":"Ez lesz az üdvözlő-kapu, amin be lehet majd lépni a rendezvényre. Nem nehéz kitalálni, ki lesz az alkotó, de úgy tűnik...","id":"20210330_vadaszati_vilagkiallitas_szoke_gabor_miklos_gigaszobor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f4deed4-eb96-41b1-95d3-4509365e9a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6baa09-c065-4db5-998c-819b5b62738d","keywords":null,"link":"/kkv/20210330_vadaszati_vilagkiallitas_szoke_gabor_miklos_gigaszobor","timestamp":"2021. március. 30. 21:56","title":"Szarvasagancsok ezreiből készül gigaszobor a vadászati világkiállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff4ce7a-af71-4d4e-a16a-ee28c3d9ba9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többször is megvádolták már a legnépszerűbb zenei streamingszolgáltatót, hogy nem fizet eleget a művészeknek, akiknek dalait elérhetővé teszi. A Spotify egy új weboldallal próbálja bizonyítani, alaptalanok ezek a vádak.","shortLead":"Többször is megvádolták már a legnépszerűbb zenei streamingszolgáltatót, hogy nem fizet eleget a művészeknek, akiknek...","id":"20210331_spotify_loud_and_clear_zenei_jogdijak_elosztasa_eloadok_mennyit_kapnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ff4ce7a-af71-4d4e-a16a-ee28c3d9ba9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5249dc05-cd05-4b09-981d-f0e656543cfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_spotify_loud_and_clear_zenei_jogdijak_elosztasa_eloadok_mennyit_kapnak","timestamp":"2021. március. 31. 10:03","title":"Érdekes weboldallal öntene tiszta vizet a pohárba a Spotify","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b77b87e-b71c-47f6-afe7-ee975c74ef70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sonkák után az üveges tormákat is ellenőrizte a Nébih.","shortLead":"A sonkák után az üveges tormákat is ellenőrizte a Nébih.","id":"20210330_nebih_torma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b77b87e-b71c-47f6-afe7-ee975c74ef70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f538122f-44b4-473c-8886-d49726edba49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210330_nebih_torma","timestamp":"2021. március. 30. 13:18","title":"A 26 ellenőrzött tormából 15-nél problémát talált a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]