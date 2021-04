Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cc6de592-a3f9-4ce4-8d74-0f85c2b0a79e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ártalmatlannak tűnő iOS-es gyerekjáték mögé bújva egy online kaszinó jutott át az Apple elméletben szigorú szűrőjén. Nem ez az első ilyen eset.","shortLead":"Egy ártalmatlannak tűnő iOS-es gyerekjáték mögé bújva egy online kaszinó jutott át az Apple elméletben szigorú...","id":"20210420_jungle_runner_2k21_gyerekjatek_alkalmazas_rejtett_online_szerencsejatek_app_store","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc6de592-a3f9-4ce4-8d74-0f85c2b0a79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb3fc4e-267a-4358-9582-d2eac372494e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_jungle_runner_2k21_gyerekjatek_alkalmazas_rejtett_online_szerencsejatek_app_store","timestamp":"2021. április. 20. 13:03","title":"Aranyos játéknak tűnt az app, valójában pénzes kaszinó működött benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e01267e-f44e-438e-b8bb-c9585f762bb2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ egyik legolcsóbb elektromos autója hamarosan nyitható tetejű változatban is kapható lesz.","shortLead":"A világ egyik legolcsóbb elektromos autója hamarosan nyitható tetejű változatban is kapható lesz.","id":"20210420_szuperolcso_paranyi_uj_villanykabrio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e01267e-f44e-438e-b8bb-c9585f762bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a86791-fb62-44e3-b616-be951072f4dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210420_szuperolcso_paranyi_uj_villanykabrio","timestamp":"2021. április. 20. 06:41","title":"Szuperolcsó parányi új villanykabrió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f864ff1a-5b92-4de4-b204-55ee69572a80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Forma–1-es világbajnok a közösségi oldalakon reagált, miután mindhárom vádpontban bűnösnek találta az esküdtszék Derek Chauvint a George Floyd halála ügyében zajló perben. ","shortLead":"A Forma–1-es világbajnok a közösségi oldalakon reagált, miután mindhárom vádpontban bűnösnek találta az esküdtszék...","id":"20210421_Lewis_Hamilton_George_halala_nem_volt_hiabavalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f864ff1a-5b92-4de4-b204-55ee69572a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a319f2a9-2de3-4e97-8247-281adfff3343","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Lewis_Hamilton_George_halala_nem_volt_hiabavalo","timestamp":"2021. április. 21. 08:44","title":"Lewis Hamilton: George halála nem volt hiábavaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3fce3c-33cd-42f6-bcd9-90b13f7d5b17","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vádat emeltek a megszorult kézbesítő ellen.","shortLead":"Vádat emeltek a megszorult kézbesítő ellen.","id":"20210420_postas_penzt_lopott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b3fce3c-33cd-42f6-bcd9-90b13f7d5b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b0c89f-1009-4f4b-bc63-359687afc45c","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_postas_penzt_lopott","timestamp":"2021. április. 20. 11:17","title":"Nyugdíjakat sikkasztott egy postás, aztán újabb sikkasztással próbálta pótolni a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A magyar külügyminiszter az EU-t lázban tartó cseh-orosz kémbotrányt \"jól ismert hétvégi eseményként\" írta körül, az ukrán határ melletti orosz csapatösszevonásokról pedig egy szót sem ejtett, de a magyar kisebbség jogainak tiszteletben tartására szólította fel Ukrajnát.","shortLead":"A magyar külügyminiszter az EU-t lázban tartó cseh-orosz kémbotrányt \"jól ismert hétvégi eseményként\" írta körül...","id":"20210419_Az_ukranok_es_a_csehek_az_oroszok_a_magyarok_az_ukranok_miatt_aggodnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a95861-84ac-4e61-91e4-16a6493729c9","keywords":null,"link":"/eurologus/20210419_Az_ukranok_es_a_csehek_az_oroszok_a_magyarok_az_ukranok_miatt_aggodnak","timestamp":"2021. április. 19. 17:50","title":"Az ukránok és a csehek az oroszok, a magyarok az ukránok miatt aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Szombaton este nyújtotta be a parlamentnek a törvényjavaslatot a kormány. ","shortLead":"Szombaton este nyújtotta be a parlamentnek a törvényjavaslatot a kormány. ","id":"20210419_Visszavonjak_a_CEUt_eluldozo_torveny_egy_reszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc27162e-1e81-408f-b2c6-f63077170054","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_Visszavonjak_a_CEUt_eluldozo_torveny_egy_reszet","timestamp":"2021. április. 19. 12:20","title":"Visszavonják a CEU-t elüldöző törvény egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c55eb9-c315-428b-b992-413fca9e9b4b","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"Azzal kereste meg egy olvasó a Bankmonitor szakértőit, hogy problémái adódtak akkor, amikor lakástakarék-pénztári megtakarításból szerette volna előtörleszteni a moratóriumban lévő lakáshitelét.","shortLead":"Azzal kereste meg egy olvasó a Bankmonitor szakértőit, hogy problémái adódtak akkor, amikor lakástakarék-pénztári...","id":"20210420_Elveszitjuk_a_lakastakarek_allami_tamogatasat_ha_moratoriumos_lakashitelt_torlesztunk_elo_belole","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64c55eb9-c315-428b-b992-413fca9e9b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f06ca71-cc73-4931-9be1-bb00e5bf33fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210420_Elveszitjuk_a_lakastakarek_allami_tamogatasat_ha_moratoriumos_lakashitelt_torlesztunk_elo_belole","timestamp":"2021. április. 20. 08:21","title":"Elveszítjük a lakástakarék állami támogatását, ha moratóriumos lakáshitelt törlesztünk elő belőle?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b9111f-3673-4e50-8112-d65d52b3b92c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Az évjáratot, az aromákat és a termőhelyet tükröző, saját dallamot komponál a boroknak egy francia cég. ","shortLead":"Az évjáratot, az aromákat és a termőhelyet tükröző, saját dallamot komponál a boroknak egy francia cég. ","id":"20210419_Bor_dallam_hangszerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53b9111f-3673-4e50-8112-d65d52b3b92c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d811f6a-7148-457d-bad4-5df371a1ed6d","keywords":null,"link":"/elet/20210419_Bor_dallam_hangszerek","timestamp":"2021. április. 19. 12:04","title":"Zenét készít egy algoritmus a borok \"hangjából\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]