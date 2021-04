Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a39a99d7-6530-4c2c-a5ef-dafbefa105cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Civilizáció Koalíció szerint az új törvény, amit a visszavont jogszabály helyére terveznek léptetni, \"egy újabb lehetséges eszköz a civilek lejáratására és megbélyegzésére\".","shortLead":"A Civilizáció Koalíció szerint az új törvény, amit a visszavont jogszabály helyére terveznek léptetni, \"egy újabb...","id":"20210421_civilek_civil_szervezet_torvenytervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a39a99d7-6530-4c2c-a5ef-dafbefa105cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811003e5-08c0-4b41-ac15-a8b1b7acffe8","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_civilek_civil_szervezet_torvenytervezet","timestamp":"2021. április. 21. 19:34","title":"A megbukott civiltörvényt felváltó törvénytervezet is problémás a civilek szerint ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973d80ae-a8eb-422b-8631-24810ca2adfb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szén-dioxid elektrokémiai hasznosítására dolgoztak ki a korábbinál hatékonyabb, skálázható megoldást a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói, felfedezésüket szabadalmaztatták.","shortLead":"A szén-dioxid elektrokémiai hasznosítására dolgoztak ki a korábbinál hatékonyabb, skálázható megoldást a Szegedi...","id":"20210422_szen_dioxid_hasznositasa_skalazhato_modszer_szte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=973d80ae-a8eb-422b-8631-24810ca2adfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4b85f3-b440-4039-94a8-51384daf2d2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_szen_dioxid_hasznositasa_skalazhato_modszer_szte","timestamp":"2021. április. 22. 10:03","title":"Szegeden kitaláltak valamit a szén-dioxid hasznosítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c8c546-10af-44fa-a0fe-e3fde5bd357c","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Szerdán elsüllyedt az indonéz flotta német gyártmányú tengeralattjárója, s a fedélzeten lévő 53 embernek 72 órára elegendő oxigénje volt a baleset pillanatában. A tengeralattjárók személyzetének mentése, ha nem is lehetetlen, de mindenképpen bonyolult és veszélyes feladat. A szakemberek szerint hatszáz méterig lehet jó eséllyel kimenteni a mélyben rekedteket, a KRI Nanggala 402-es azonban mintegy hétszáz méterre van a felszíntől.","shortLead":"Szerdán elsüllyedt az indonéz flotta német gyártmányú tengeralattjárója, s a fedélzeten lévő 53 embernek 72 órára...","id":"20210423_Igy_lehet_megmenteni_a_tengeralattjarokon_rekedt_tengereszeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44c8c546-10af-44fa-a0fe-e3fde5bd357c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b305f5ef-b066-4bab-82c9-792f66e2998e","keywords":null,"link":"/vilag/20210423_Igy_lehet_megmenteni_a_tengeralattjarokon_rekedt_tengereszeket","timestamp":"2021. április. 23. 11:15","title":"Fogy az idő és a remény – ki lehet-e menteni 700 méter mélyről a Nanggala-402-es legénységét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6b34a9-ce98-4bec-a7c9-45fa05fceff4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kínai hitelből kínai vállalatok építhetnek kínai egyetemet Budapesten. A Fudan-projektnél látványosabban aligha jelezhetné Orbán Viktor, hogy a rizikóssá váló moszkvai kapcsolatokon némileg lazítva Peking előtt nyitja meg az országot – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Kínai hitelből kínai vállalatok építhetnek kínai egyetemet Budapesten. A Fudan-projektnél látványosabban aligha...","id":"20210421_Igy_noveld_a_sarkanyodat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce6b34a9-ce98-4bec-a7c9-45fa05fceff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aefd6d13-c5b5-4661-95cd-ba27d7aa3494","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_Igy_noveld_a_sarkanyodat","timestamp":"2021. április. 21. 15:53","title":"Így növeld a sárkányodat: Moszkváról Pekingre helyezné át a keleti nyitás súlypontját Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adea50a9-a3b6-4775-bd91-15da4fb04cba","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A szírek, venezuelaiak és afgánok adták a kedvezményezettek három legnagyobb csoportját.","shortLead":"A szírek, venezuelaiak és afgánok adták a kedvezményezettek három legnagyobb csoportját.","id":"20210421_281_ezer_menedekkero_kapott_vedelmet_tavaly_az_EUban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adea50a9-a3b6-4775-bd91-15da4fb04cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c5fcdd9-898b-42c1-b607-25841555ea64","keywords":null,"link":"/eurologus/20210421_281_ezer_menedekkero_kapott_vedelmet_tavaly_az_EUban","timestamp":"2021. április. 21. 17:13","title":"281 ezer menedékkérő kapott védelmet tavaly az EU-ban, Magyarországon 130 fő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1116b79-6a85-4841-9d4a-09c06194d5e2","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Több, világszintű felmérés alapján azt lehet mondani, hogy a kezdeti lelkesedés után tavaly alaposan visszaesett a koronavírusvakcinákkal kapcsolatos oltakozási szándék. Idén tavaszra azonban, az oltások elérhetőségének növekedésével ismét megjött az emberek kedve az ellenanyag felvételéhez. Az európaiak oltási hajlandósága viszont még mindig elmarad attól a szinttől, amelyet egyébként más oltásokkal szemben tanúsítanak.","shortLead":"Több, világszintű felmérés alapján azt lehet mondani, hogy a kezdeti lelkesedés után tavaly alaposan visszaesett...","id":"20210421_Vilagszerte_hullamvasuton_az_oltasi_hajlandosag__most_eppen_fent_vagyunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1116b79-6a85-4841-9d4a-09c06194d5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efeed2bf-e809-495f-bc1c-4f442e8902e9","keywords":null,"link":"/eurologus/20210421_Vilagszerte_hullamvasuton_az_oltasi_hajlandosag__most_eppen_fent_vagyunk","timestamp":"2021. április. 21. 15:27","title":"Világszerte hullámvasúton az oltási hajlandóság – most éppen fent vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A jövő évtől az MR Közösségi Lakásalap Nonprofit Kft. lesz a lakások kezelője és bérbeadója. El is adhatja őket.\r

\r

","shortLead":"A jövő évtől az MR Közösségi Lakásalap Nonprofit Kft. lesz a lakások kezelője és bérbeadója. El is adhatja őket.\r

\r

","id":"20210421_Karitativ_szervezet_eszkozkezelo_allami_berlakas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83604d02-360f-4aab-a41f-ae998976509b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210421_Karitativ_szervezet_eszkozkezelo_allami_berlakas","timestamp":"2021. április. 21. 15:23","title":"Ismeretlen karitatív szervezet kapja meg a korábbi eszközkezelő után megmaradt állami bérlakásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vakcinát pedig fél évvel a gyógyulás után kaphatják meg.","shortLead":"A vakcinát pedig fél évvel a gyógyulás után kaphatják meg.","id":"20210423_szlovenia_vedooltas_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f30b726e-f527-492d-b4fd-ca14ba820781","keywords":null,"link":"/vilag/20210423_szlovenia_vedooltas_jarvany","timestamp":"2021. április. 23. 08:12","title":"Szlovéniában csak egy oltást kapnak azok, akik átestek a fertőzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]