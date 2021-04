Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A város vezetői perrel fenyegetik az UEFA-t a szerintük egyoldalú, Bilbao imázsát rontó döntés miatt.","shortLead":"A város vezetői perrel fenyegetik az UEFA-t a szerintük egyoldalú, Bilbao imázsát rontó döntés miatt.","id":"20210422_foci_eb_bilbao_uefa_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be458e76-e962-45eb-abe3-9f553c9861bb","keywords":null,"link":"/sport/20210422_foci_eb_bilbao_uefa_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 22. 05:18","title":"Foci-Eb: Bilbao nem vállalta nézők beengedését, elvették tőle a rendezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13590398-e5f7-4f7b-a0a8-950c9409faf7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebookot egy kiberbiztonsági kutató kereste meg azzal, hogy talált egy elég komolynak tűnő biztonsági rést. Nem egészen azt a választ kapta, amire elsőre számított.","shortLead":"A Facebookot egy kiberbiztonsági kutató kereste meg azzal, hogy talált egy elég komolynak tűnő biztonsági rést. Nem...","id":"20210423_facebook_felhasznaloi_adatok_email_cim_biztonsagi_res_kiberbiztonsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13590398-e5f7-4f7b-a0a8-950c9409faf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6ed689-56c7-4406-a2a3-30359d9af1bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_facebook_felhasznaloi_adatok_email_cim_biztonsagi_res_kiberbiztonsag","timestamp":"2021. április. 23. 08:33","title":"Naponta 5 millió facebookozó e-mail címét lehetne ellopni, a Facebook szerint ez nem nagy dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b4586ef-dbb8-4c0c-af43-922737dbf403","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott csütörtök hajnalban indult volna Kanadába. ","shortLead":"A magyar válogatott csütörtök hajnalban indult volna Kanadába. ","id":"20210421_noi_hoki_vb_magyar_valogatott_kanada_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b4586ef-dbb8-4c0c-af43-922737dbf403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43157d4e-e7f7-4512-93a5-a3e8d76a4531","keywords":null,"link":"/sport/20210421_noi_hoki_vb_magyar_valogatott_kanada_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 21. 20:58","title":"Megint lefújták a női hokivébét, a magyarokat is érinti a döntés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3112bfc9-72d1-4124-ae11-18eda4e9db66","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A teknős valószínűleg megpróbált átkelni az autópályán és egy másik autó kerekéről felcsapódott a levegőbe.","shortLead":"A teknős valószínűleg megpróbált átkelni az autópályán és egy másik autó kerekéről felcsapódott a levegőbe.","id":"20210422_teknosbeka_baleset_florida","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3112bfc9-72d1-4124-ae11-18eda4e9db66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66456b66-635e-479b-a401-dd2280c702f0","keywords":null,"link":"/elet/20210422_teknosbeka_baleset_florida","timestamp":"2021. április. 22. 20:42","title":"Teknősbéka talált fejen egy idős nőt Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megvan a 3,5 millió beoltott, nyitnak a teraszok – a jövő héten nyithatnak a mozik, színházak, éttermek. Vizsgálják a Szputnyik V-t. Visszavonták az orosz csapatokat az ukrán határról. Továbbra is látogatási tilalom az idősotthonokban, hiányzó protokollok a kórházakban. Navalnijt orvosai kérik: fejezze be az éhségsztrájkot. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Megvan a 3,5 millió beoltott, nyitnak a teraszok – a jövő héten nyithatnak a mozik, színházak, éttermek. Vizsgálják...","id":"20210423_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a730fd-a246-4f10-8436-9657d265d1d0","keywords":null,"link":"/360/20210423_Radar360","timestamp":"2021. április. 23. 08:12","title":"Radar360: Újraindításról üzent a miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ffd96e3-1c4a-4c51-9b96-2cec38636a64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak néhány országban jelennek majd meg hirdetések az Instagram Reels nevű funkciójában, de ez idővel változik. Emellett a Facebook Történetekben is felbukkan majd egy új hirdetési forma.","shortLead":"Egyelőre csak néhány országban jelennek majd meg hirdetések az Instagram Reels nevű funkciójában, de ez idővel...","id":"20210422_instagram_reels_video_hirdetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ffd96e3-1c4a-4c51-9b96-2cec38636a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5219291c-4bbd-4bb4-8d93-eb5448f26e7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_instagram_reels_video_hirdetes","timestamp":"2021. április. 22. 18:03","title":"Hirdetésekkel pakolja meg az Instagram a TikTok-klón Reelst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74a63d1-481a-4ab5-acb4-808e187b6ec5","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszország nemkívánatos személlyé nyilvánította a moszkvai amerikai nagykövetség tíz munkatársát válaszként arra, hogy korábban Washington utasította ki a washingtoni nagykövetség, illetve a New York-i főkonzulátus tíz alkalmazottját. Újabb szankciók is várhatók és Prága, amely 18 orosz diplomatát küldött haza, szolidaritást kér a többi EU-tagállamtól.","shortLead":"Oroszország nemkívánatos személlyé nyilvánította a moszkvai amerikai nagykövetség tíz munkatársát válaszként arra...","id":"20210421_Moszkva_kiutasitott_tiz_amerikai_diplomatat_tovabbi_szankciok_johetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f74a63d1-481a-4ab5-acb4-808e187b6ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6027acc4-2ee7-4d7c-a0f7-6757b96773ae","keywords":null,"link":"/vilag/20210421_Moszkva_kiutasitott_tiz_amerikai_diplomatat_tovabbi_szankciok_johetnek","timestamp":"2021. április. 21. 16:58","title":"Moszkva kiutasított tíz amerikai diplomatát, további szankciók jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70139a6-9dbb-4f82-8327-dac2bf892bff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hisense tavaly novemberben bemutatott 100 hüvelykes lézertévéje után idén a világ első szónikus lézertévéjét dobta piacra, amely a vállalat közlése szerint áprilistól már Magyarországon is kapható.","shortLead":"A Hisense tavaly novemberben bemutatott 100 hüvelykes lézertévéje után idén a világ első szónikus lézertévéjét dobta...","id":"20210422_hisense_lezerteve_szonikus_tv_88l5vg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f70139a6-9dbb-4f82-8327-dac2bf892bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff08424-dbc7-4256-8a53-c1e3476dde9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_hisense_lezerteve_szonikus_tv_88l5vg","timestamp":"2021. április. 22. 08:03","title":"Ilyen még nem volt: megjött a világ első szónikus lézertévéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]