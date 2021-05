Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3389133b-b6c3-4175-929c-c7d150140c9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kormányinfón jelentette be a miniszter.","shortLead":"A kormányinfón jelentette be a miniszter.","id":"20210520_ingyenes_parkolas_kormanyinfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3389133b-b6c3-4175-929c-c7d150140c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41411a5-82fa-4820-8e09-3930ff241bc7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210520_ingyenes_parkolas_kormanyinfo","timestamp":"2021. május. 20. 11:20","title":"Gulyás: Jövő hét keddtől megszűnik az ingyenes parkolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Nagy-Britanniába való beutazáskor koronavírustesztet kell csináltatniuk, és tíz napra karanténba kell vonulniuk azoknak, akik az érintett kategóriába tartozó országból érkeznek.","shortLead":"A Nagy-Britanniába való beutazáskor koronavírustesztet kell csináltatniuk, és tíz napra karanténba kell vonulniuk...","id":"20210519_Boris_Johnson_sarga_kategoria_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811e18a9-0a53-4942-9a7e-271c16bde9b8","keywords":null,"link":"/vilag/20210519_Boris_Johnson_sarga_kategoria_Magyarorszag","timestamp":"2021. május. 19. 18:23","title":"Boris Johnson nem ajánlja a briteknek, hogy a sárga kategóriába sorolt országokban, köztük Magyarországon nyaraljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d440b2-1870-4810-9ed2-c7354e99488d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs olyan, hogy biztonságos mennyiségű alkohol, a szürkeállományunkat már a kevés alkohol is csökkentheti, és a brit kutatóknak van egy rossz hírük a borkedvelőkre nézve is. ","shortLead":"Nincs olyan, hogy biztonságos mennyiségű alkohol, a szürkeállományunkat már a kevés alkohol is csökkentheti, és a brit...","id":"20210519_Mar_egy_keves_alkoholtol_is_butulunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14d440b2-1870-4810-9ed2-c7354e99488d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184a6c60-7303-4455-b3fa-b06d8e390b8a","keywords":null,"link":"/elet/20210519_Mar_egy_keves_alkoholtol_is_butulunk","timestamp":"2021. május. 19. 12:00","title":"Már egy kevés alkoholtól is butulunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721833af-0804-4c31-842a-77915f55b210","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sundar Pichai, a Google vezére arról beszélt, az évtized végére már a boltok polcaira kerülhet a Google első, kerekedelmi forgalomba kerülő kvantumszámítógépe.","shortLead":"Sundar Pichai, a Google vezére arról beszélt, az évtized végére már a boltok polcaira kerülhet a Google első...","id":"20210519_google_asztali_kvantumszamitogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=721833af-0804-4c31-842a-77915f55b210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec706cf2-693d-4f6a-8d59-6552860a44c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_google_asztali_kvantumszamitogep","timestamp":"2021. május. 19. 16:03","title":"Asztali kvantumszámítógépet fejleszt a Google, 2029-ben kezdhetik árulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf3f008-7627-4365-8cdc-2ae9a263dd3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A délnyugati megyékben 20, a Dráva mentén akár 30 milliméter eső is eshet.","shortLead":"A délnyugati megyékben 20, a Dráva mentén akár 30 milliméter eső is eshet.","id":"20210519_eso_zivatar_meteorologia_idojaras_elorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bf3f008-7627-4365-8cdc-2ae9a263dd3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b80903b-a4dc-4698-93eb-fad41ba0fce4","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_eso_zivatar_meteorologia_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. május. 19. 09:11","title":"Kiadós esőre, zivatarokra figyelmeztet a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a48f071c-1ca4-453d-9d19-fa2c93538c4e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Politikai harcok is állhatnak az egészségügyi szakmai kollégiumok vezetőinek küldött minisztériumi körlevélben – állítják egészségügyi források. Miközben Pintér Sándor belügyminiszter kezében egyre nagyobb hatalom koncentrálódik, Kásler Miklós is szeretné visszaszerezni a döntési jogát, ehhez azonban nem a legjobb módszert választotta, sőt még a miniszterhez lojális érintettek is meglehetősen hűvösen fogadták az Emmi utasítását.","shortLead":"Politikai harcok is állhatnak az egészségügyi szakmai kollégiumok vezetőinek küldött minisztériumi körlevélben –...","id":"20210518_Kasler_adatkeres_egeszsegugy_atalakitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a48f071c-1ca4-453d-9d19-fa2c93538c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc2d47b-7a14-40ab-a179-6aa70e005a4b","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_Kasler_adatkeres_egeszsegugy_atalakitas","timestamp":"2021. május. 18. 14:30","title":"Kásler és Pintér harcáról szólhat az Emmi váratlan körlevele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f28beec-cc23-4718-9248-11b832ba6ea2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eltűnik a Van Hool A300.","shortLead":"Eltűnik a Van Hool A300.","id":"20210518_bkv_van_hool_a300_busz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f28beec-cc23-4718-9248-11b832ba6ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d150bc-7e3f-46fc-94dd-92c45a8ac887","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_bkv_van_hool_a300_busz","timestamp":"2021. május. 18. 14:28","title":"Kivon a forgalomból egy busztípust a BKV, vasárnapig lehet rajta utazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e78585da-ae0c-4363-a683-62e729aaf5a3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Öt magyar úszónak és egy váltócsapatnak drukkolhatunk a kedd esti elődöntőkben és döntőkben.","shortLead":"Öt magyar úszónak és egy váltócsapatnak drukkolhatunk a kedd esti elődöntőkben és döntőkben.","id":"20210518_vizes_eb_uszas_kenderesi_tamas_milak_kristof","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e78585da-ae0c-4363-a683-62e729aaf5a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"131a6241-41c3-4d8b-96b7-eb62dadf0e0a","keywords":null,"link":"/sport/20210518_vizes_eb_uszas_kenderesi_tamas_milak_kristof","timestamp":"2021. május. 18. 14:15","title":"Vizes Eb: Milák a legjobb idővel elődöntős 200 pillangón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]