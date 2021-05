Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f37c0fbd-708f-475a-99ce-702c417aad63","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pótfesztivált rendeznek helyette, másik néven.","shortLead":"Pótfesztivált rendeznek helyette, másik néven.","id":"20210525_koronavirus_fesztival_rockmaraton_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f37c0fbd-708f-475a-99ce-702c417aad63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b83517e-afb2-4a51-a6f4-15772dc38e9b","keywords":null,"link":"/kultura/20210525_koronavirus_fesztival_rockmaraton_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. május. 25. 19:36","title":"Elmarad a Rockmaraton, mondván a rajongók fele nem kér az oltási igazolványból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df75b23-2656-429d-ba78-b46f14219e23","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megújult a főépület és a belső udvar is, és új kiállítások is indultak a kastélyban.","shortLead":"Megújult a főépület és a belső udvar is, és új kiállítások is indultak a kastélyban.","id":"20210525_Felujitas_Esterhazy_kastely_Tata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4df75b23-2656-429d-ba78-b46f14219e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddfe8ab9-f006-4b9d-bb90-0b811a910826","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210525_Felujitas_Esterhazy_kastely_Tata","timestamp":"2021. május. 25. 14:39","title":"Átadták a felújított Esterházy-kastélyt Tatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653b449f-ca2e-4972-8b57-bc09544695bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szemmel láthatóan nagyon örül az első úszónadrágjának. ","shortLead":"Szemmel láthatóan nagyon örül az első úszónadrágjának. ","id":"20210525_Elliot_Page_furdoruhas_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=653b449f-ca2e-4972-8b57-bc09544695bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecaf0615-8245-4498-a2f2-45885fb3c3d3","keywords":null,"link":"/elet/20210525_Elliot_Page_furdoruhas_foto","timestamp":"2021. május. 25. 15:02","title":"Elliot Page fürdőruhás fotóval mutatta meg az átalakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Online közvetített díszünnepségen köszöntötték szerdán Oslóban a 2021-es és 2020-as Abel-díjjal kitüntetett tudósokat, köztük Lovász László matematikust, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnökét.","shortLead":"Online közvetített díszünnepségen köszöntötték szerdán Oslóban a 2021-es és 2020-as Abel-díjjal kitüntetett tudósokat...","id":"20210525_lovasz_laszlo_abel_dij_atadas_oslo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dddbfa1-0808-4d19-abef-064aa6c65a73","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_lovasz_laszlo_abel_dij_atadas_oslo","timestamp":"2021. május. 25. 18:03","title":"Átvette a matematika legrangosabb nemzetközi díját Lovász László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211c11e9-b619-4928-8bfd-8e4d89519bbe","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Ami a 2022-es választások utáni helyzetet illeti, a legdrámaibb lehetőségekkel is számolnunk kell.","shortLead":"Ami a 2022-es választások utáni helyzetet illeti, a legdrámaibb lehetőségekkel is számolnunk kell.","id":"20210525_Revesz_Sandor_Keszuljunk_a_haborura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=211c11e9-b619-4928-8bfd-8e4d89519bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3cb8ae1-6af4-49d6-8445-a16944bbe583","keywords":null,"link":"/360/20210525_Revesz_Sandor_Keszuljunk_a_haborura","timestamp":"2021. május. 25. 16:00","title":"Révész Sándor: Készüljünk a háborúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47abd1ca-d7d2-494f-abea-613d7eaa2e28","c_author":"HVG","category":"360","description":"A milliárdos cégeinél bizonyító alkalmazottak saját vállalkozásban is kipróbálhatják magukat. ","shortLead":"A milliárdos cégeinél bizonyító alkalmazottak saját vállalkozásban is kipróbálhatják magukat. ","id":"202120_smart_hotel_solution_fontos_emberek_kartyat_gyartanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47abd1ca-d7d2-494f-abea-613d7eaa2e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bba9953-36db-45ba-8bd4-6a2f84c4dcd1","keywords":null,"link":"/360/202120_smart_hotel_solution_fontos_emberek_kartyat_gyartanak","timestamp":"2021. május. 24. 14:00","title":"Mészáros köreitől az áramkörökig jutott pár hasznos káder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006d9d04-6581-42ca-8c88-3ecdb93760b6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Orvostechnikai Szövetség azt szorgalmazza, hogy a kormány fizesse ki a cégek lejárt követeléseit.","shortLead":"Az Orvostechnikai Szövetség azt szorgalmazza, hogy a kormány fizesse ki a cégek lejárt követeléseit.","id":"20210526_Kozel_harmincmilliard_forint_a_korhazak_adossaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=006d9d04-6581-42ca-8c88-3ecdb93760b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2cb0a9-a192-4d04-bf73-be2363db8f31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210526_Kozel_harmincmilliard_forint_a_korhazak_adossaga","timestamp":"2021. május. 26. 05:18","title":"Közel harmincmilliárd forint a kórházak adóssága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89e3bc8-1799-4376-b286-99c4a85b193b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Júniusban várható kamatemelés, kérdés, a Monetáris Tanács májusi indoklásában megerősíti-e Virág Barnabás alelnök korábbi kemény üzenetét.","shortLead":"Júniusban várható kamatemelés, kérdés, a Monetáris Tanács májusi indoklásában megerősíti-e Virág Barnabás alelnök...","id":"20210525_Meg_nem_emelt_alapkamatot_a_jegybank_de_lassuk_hogyan_magyarazzak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c89e3bc8-1799-4376-b286-99c4a85b193b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394f4369-790c-4787-80d7-36aac3941ba4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_Meg_nem_emelt_alapkamatot_a_jegybank_de_lassuk_hogyan_magyarazzak","timestamp":"2021. május. 25. 14:09","title":"Még nem emelt alapkamatot a jegybank, de lássuk, hogyan magyarázzák!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]