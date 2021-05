Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b1d7e88b-3005-4af1-b132-cb943f950141","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az álcázófóliás puttonyos prototípus látványos felnikkel, illetve hatalmas hűtőráccsal rendelkezik. ","shortLead":"Az álcázófóliás puttonyos prototípus látványos felnikkel, illetve hatalmas hűtőráccsal rendelkezik. ","id":"20210527_friss_kemfotokon_a_muncheni_utakon_tesztelt_elso_kombi_m3as_bmw","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1d7e88b-3005-4af1-b132-cb943f950141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289e0505-d657-496d-99a2-63edb927d460","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_friss_kemfotokon_a_muncheni_utakon_tesztelt_elso_kombi_m3as_bmw","timestamp":"2021. május. 28. 11:21","title":"Friss kémfotókon a müncheni utakon tesztelt első kombi M3-as BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f19e1a-2a5c-4066-b5a9-e78bd526c446","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szerencsi borásszal fotózkodott romantikus helyszíneken a szerencsi körzet tavaly megválasztott parlamenti képviselője.","shortLead":"Egy szerencsi borásszal fotózkodott romantikus helyszíneken a szerencsi körzet tavaly megválasztott parlamenti...","id":"20210527_koncz_zsofia_uj_parja_szerencs_fidesz_borasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23f19e1a-2a5c-4066-b5a9-e78bd526c446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c69b40-2463-410a-bdda-3271930242f0","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_koncz_zsofia_uj_parja_szerencs_fidesz_borasz","timestamp":"2021. május. 27. 17:47","title":"Új párjával pózolt a fideszes Koncz Zsófia, a férfi is fideszes, de nem miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65306c4c-66af-4269-88f0-f0506c3e2b10","c_author":"Viessmann","category":"brandcontent","description":"A COVID-19 elleni védekezés alapjaiban alakította át mindennapjainkat. Sok új dolgot tanultunk egészségünk megóvásáról, illetve jónéhány olyan, eddig kevésbé szembetűnő higiéniai probléma is végre felszínre került, amire már a járvány előtt is jóval nagyobb figyelmet kellett volna fordítanunk, hiszen ez lesz a kulcsa a biztonságos munkavégzés és oktatás újraindulásának. ","shortLead":"A COVID-19 elleni védekezés alapjaiban alakította át mindennapjainkat. Sok új dolgot tanultunk egészségünk megóvásáról...","id":"20210528_Tudja_mit_sziv_a_gyerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65306c4c-66af-4269-88f0-f0506c3e2b10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f06cdba-9a04-44f0-b875-ab269d065eb0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210528_Tudja_mit_sziv_a_gyerek","timestamp":"2021. május. 28. 19:30","title":"Tudja, mit szív a gyerek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f3399e-1b05-400d-adef-9d63204656ed","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező tavaly simán kikapott a világranglista 69. veterántól.","shortLead":"A magyar teniszező tavaly simán kikapott a világranglista 69. veterántól.","id":"20210527_Fucsovics_Marton_Gilles_Simon_Roland_Garros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64f3399e-1b05-400d-adef-9d63204656ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6070a0b-9253-41e5-a379-bf8cd7ee8136","keywords":null,"link":"/sport/20210527_Fucsovics_Marton_Gilles_Simon_Roland_Garros","timestamp":"2021. május. 27. 18:59","title":"Fucsovics a francia Gilles Simonnal kezd a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d169da2-570c-4b85-acb8-d020bcb73e54","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sidi Pétert hallgatta volna meg a Magyar Sportlövők Szövetségének fegyelmi bizottsága, de ő egy levelet küldött maga helyett, amelyben előadta saját verzióját arról, mit keresett csapattársa, Péni István szobájában.","shortLead":"Sidi Pétert hallgatta volna meg a Magyar Sportlövők Szövetségének fegyelmi bizottsága, de ő egy levelet küldött maga...","id":"20210528_sidi_peter_peni_istvan_spotlovok_dopping_szabotazs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d169da2-570c-4b85-acb8-d020bcb73e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666312f7-6add-4e5b-a568-afe2cd0acea5","keywords":null,"link":"/sport/20210528_sidi_peter_peni_istvan_spotlovok_dopping_szabotazs","timestamp":"2021. május. 28. 15:50","title":"Sportlövőbotrány: Sidi Péter megmagyarázta, mit keresett csapattársa szobájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621fddf8-e192-43a7-94b0-9d2c3e7b2b40","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A Ceután gerjesztett menekültválsággal Marokkó jelezte Spanyolországnak és az EU-nak, hogy itt az ideje elismerni a fennhatóságát Nyugat-Szahara felett.","shortLead":"A Ceután gerjesztett menekültválsággal Marokkó jelezte Spanyolországnak és az EU-nak, hogy itt az ideje elismerni...","id":"202121__menekultek_ceutan__marokko_uzen__nyugatszahara_es_azeu__hullamtorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=621fddf8-e192-43a7-94b0-9d2c3e7b2b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f691956c-7626-4dda-baaa-c1eadea6280a","keywords":null,"link":"/360/202121__menekultek_ceutan__marokko_uzen__nyugatszahara_es_azeu__hullamtorok","timestamp":"2021. május. 29. 13:30","title":"Marokkónak Nyugat-Szahara kell, ezért \"küldi\" a menekülteket Spanyolországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cee18df-4f16-4031-ba13-79087867e060","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A futballistaként a Milannál és a Juventusnál is legendaként számontartott tréner egy évig vezette a torinóiakat.\r

","shortLead":"A futballistaként a Milannál és a Juventusnál is legendaként számontartott tréner egy évig vezette a torinóiakat.\r

","id":"20210528_juventus_andrea_pirlo_menesztes_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cee18df-4f16-4031-ba13-79087867e060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061cba5c-ad5b-41f1-a941-c0510072fbf4","keywords":null,"link":"/sport/20210528_juventus_andrea_pirlo_menesztes_foci","timestamp":"2021. május. 28. 13:59","title":"Hivatalos: a Juventus menesztette Pirlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14eb9677-d537-4ca9-b104-3c958a9d8858","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Japán Űrkutatási Hivatal, a JAXA egy különlegesebb Hold-misszióra készül 2022-ben.","shortLead":"A Japán Űrkutatási Hivatal, a JAXA egy különlegesebb Hold-misszióra készül 2022-ben.","id":"20210528_robot_hold_jaxa_urkutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14eb9677-d537-4ca9-b104-3c958a9d8858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15bc8bd-c6c9-486f-90b5-4297efc176c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_robot_hold_jaxa_urkutatas","timestamp":"2021. május. 28. 08:33","title":"Alakváltó robotot küldenek a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]