Embert próbáló időszak után most térhetnek vissza a zenészek és a zeneiparban dolgozók eredeti foglalkozásukhoz. Körülbelül 50 ezer zenei rendezvény maradt el 1 év alatt.

Januárban, hóviharban és esőben állt biciklis futárnak a Bohemian Betyars énekese, Szűcs Levente, aki a német Deutsche Welle magyar kiadásának mesélte el, hogyan vészelte át az elmúlt egy évet.

Az énekes sokakhoz hasonlóan a lezárások miatt volt kénytelen feladni eddigi életét: fő bevételi forrását ugyanis a koncertek jelentették (a járvány előtt 150 koncertet adtak évente). Szeptemberben még volt raktárkoncertjük, de más támogatást nem kaptak. A járvány idején dolgozott raktárban, de konyhai kisegítőként is, mielőtt biciklis futárnak állt volna.

A Music Hungary szövetség szerint egy év alatt több mint 50 ezer zenei rendezvény maradt el, de átfogó mentőcsomag nem érkezett a zeneipar megsegítésére. Ez nem csak a zenészek, hanem többek között a hang-, és fénytechnikusok megélhetését is veszélybe sodorta. A legtöbben ráadásul egyéni vállalkozók, így katásként bevétel nélkül is be kellett fizetniük a havi 50 ezer forintot.

Bár Szűcs Levente az elmúlt időszakban hónapról hónapra élt, elmondása szerint sokat tanult a futárkodásból és arra is rájött: ha az eredeti szakmájába csak feleannyi energiát rakna bele, mint a biciklis futárok, már sokkal előrébb tartana.

Társaival most visszatérhettek eredeti szakmájukhoz, ugyanis május végétől lehet ismét könnyűzenei koncerteket tartani.