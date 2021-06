Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4047d19b-72af-4ea1-a346-c74da65996ce","c_author":"WWF Magyarország","category":"brandcontent","description":"A WWF Magyarország egyik, jelenleg is zajló projektje, a Danube Floodplain célja az árvízkockázat csökkentése az árterületek helyreállításával a Duna és mellékfolyói mentén, ami egyúttal az ökológiai állapotot is javítja, valamint új gazdálkodási lehetőségeknek nyit teret. Ahhoz, hogy megértsük, miért előnyös ez a projekt több ágazat számára is, érdemes megismerni az ökoszisztéma-szolgáltatások keretrendszerét.","shortLead":"A WWF Magyarország egyik, jelenleg is zajló projektje, a Danube Floodplain célja az árvízkockázat csökkentése...","id":"20210524_Arterek_helyreallitasa_a_vizi_okoszisztemak_javulasaert_WWF_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4047d19b-72af-4ea1-a346-c74da65996ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e5a3cc-5eb0-4d0b-a573-9fb172d6530b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210524_Arterek_helyreallitasa_a_vizi_okoszisztemak_javulasaert_WWF_Magyarorszag","timestamp":"2021. június. 09. 15:35","title":"Mi a közös a vidrában, a kajakosokban és a növények öntözésében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Áprilisban az ipari termelés valamivel alacsonyabb volt, mint márciusban, de sokkal nagyobb, mint 2020 áprilisában, mikor a gazdaság nagy része állt. A 2019. áprilisi szintet sikerült újra elérni.","shortLead":"Áprilisban az ipari termelés valamivel alacsonyabb volt, mint márciusban, de sokkal nagyobb, mint 2020 áprilisában...","id":"20210608_A_magyar_ipar_visszaesett_aprilisban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd3f86f3-9b36-4c3d-8a90-cc7b4542bcf9","keywords":null,"link":"/kkv/20210608_A_magyar_ipar_visszaesett_aprilisban","timestamp":"2021. június. 08. 09:19","title":"Visszaesett a magyar ipar áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b387ca3d-bd01-4ba7-b229-86d9e7271d4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az együttes már a vádak elhangzásakor kirúgta a basszusgitárost, pedig most úgy tűnik, tévedésről, illetve rosszindulatú hazugságról van szó.","shortLead":"Az együttes már a vádak elhangzásakor kirúgta a basszusgitárost, pedig most úgy tűnik, tévedésről, illetve...","id":"20210608_Pornobotranyba_keveredett_pedofiliaval_vadoltak_egy_vilaghiru_metalzeneszt_megadeth_david_ellefson_szexbotrany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b387ca3d-bd01-4ba7-b229-86d9e7271d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494c640a-ccd6-4507-a3c6-48e8c915ec80","keywords":null,"link":"/elet/20210608_Pornobotranyba_keveredett_pedofiliaval_vadoltak_egy_vilaghiru_metalzeneszt_megadeth_david_ellefson_szexbotrany","timestamp":"2021. június. 08. 10:32","title":"Pornóbotrányba keveredett, pedofíliával vádoltak egy világhírű metálzenészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff235f8-c6eb-4a9e-804c-dd96fc13c9db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google az emberi agy nagyjából 1 köbmilliméteréről készített háromdimenziós térképet, de már ez is óriási mennyiségű adatot eredményezett.","shortLead":"A Google az emberi agy nagyjából 1 köbmilliméteréről készített háromdimenziós térképet, de már ez is óriási mennyiségű...","id":"20210608_google_emberi_agy_felterkepezese_idegsejt_szinapszis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ff235f8-c6eb-4a9e-804c-dd96fc13c9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a806c1-535d-49ef-93c5-b063d43a9fc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_google_emberi_agy_felterkepezese_idegsejt_szinapszis","timestamp":"2021. június. 08. 13:03","title":"Soha nem látott részletességgel térképezte fel a Google az emberi agy egy szeletét, különös dolgokra bukkantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba107acc-d44e-4184-b776-5680346d8bd1","c_author":"HVG","category":"360","description":"A myopiától szenvedő emberek rosszabbul alszanak, mint az egészséges szeműek – derül ki egy, a rövidlátókat vizsgáló ausztrál kutatásból. ","shortLead":"A myopiától szenvedő emberek rosszabbul alszanak, mint az egészséges szeműek – derül ki egy, a rövidlátókat vizsgáló...","id":"202122_rossz_latas_es_alvas_rovid_miatt_rovidebb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba107acc-d44e-4184-b776-5680346d8bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590e4c2f-1fc9-4e0b-8ffe-22760ba2efc3","keywords":null,"link":"/360/202122_rossz_latas_es_alvas_rovid_miatt_rovidebb","timestamp":"2021. június. 09. 10:30","title":"Különös kapcsolatot találtak a rövidlátás és az alvás között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce573ae-1429-4ddc-8ed5-310fa999457b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Diplomáciai csörte zajlik a katolikus egyházfő szeptemberi budapesti látogatása körül. Ferenc pápa Szlovákiában várhatóan több napot tölt majd.","shortLead":"Diplomáciai csörte zajlik a katolikus egyházfő szeptemberi budapesti látogatása körül. Ferenc pápa Szlovákiában...","id":"20210609_Ferenc_papa_papalatogatas_eucharisztikus_kongresszus_Orban_Viktor_Ader_Janos_diplomacia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ce573ae-1429-4ddc-8ed5-310fa999457b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb27a8a-b4f5-4ebf-8e77-facb3c874005","keywords":null,"link":"/360/20210609_Ferenc_papa_papalatogatas_eucharisztikus_kongresszus_Orban_Viktor_Ader_Janos_diplomacia","timestamp":"2021. június. 09. 15:00","title":"Szinte példa nélküli, ami most Ferenc pápával és az Orbán-rendszerrel történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f234d39-b62a-4981-b7b5-fb03f214c88f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Skoda Enyaq Sportline iV 80x szabadidőautó 261 lóerős.","shortLead":"A Skoda Enyaq Sportline iV 80x szabadidőautó 261 lóerős.","id":"20210607_Hivatalosan_is_megjott_a_legerosebb_elektromos_Skoda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f234d39-b62a-4981-b7b5-fb03f214c88f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7f03ee-d091-4fdf-b401-cc59cf6cb44b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210607_Hivatalosan_is_megjott_a_legerosebb_elektromos_Skoda","timestamp":"2021. június. 07. 17:35","title":"Hivatalosan is megjött a legerősebb elektromos Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89cf7c15-ee40-4cbe-93ac-fb1d019a9c27","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azzal számolnak, hogy egy hónap múlva érkezik az uniós Covid-útlevél.","shortLead":"Azzal számolnak, hogy egy hónap múlva érkezik az uniós Covid-útlevél.","id":"20210607_csehorszag_beutazas_hatar_korlatozas_nyitas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89cf7c15-ee40-4cbe-93ac-fb1d019a9c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"989380c8-7a81-4c3a-9914-1c9be3424032","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_csehorszag_beutazas_hatar_korlatozas_nyitas_koronavirus","timestamp":"2021. június. 07. 21:59","title":"Csehország nem válogat, inkább beenged minden beoltott uniós turistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]