[{"available":true,"c_guid":"9921d145-0fea-4f94-bf86-48a57da07a62","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A címben feltett morális dilemmát veti fel Ripp Zoltán A zsarnok halála című új regényében. A politikai elemző-íróval az e heti HVG készített interjút.\r

\r

","shortLead":"A címben feltett morális dilemmát veti fel Ripp Zoltán A zsarnok halála című új regényében. A politikai elemző-íróval...","id":"20210609_Szabade_gyilkossag_aran_megdonteni_egy_nevenincs_orszag_despotikus_rendszeret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9921d145-0fea-4f94-bf86-48a57da07a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce6913c-682e-4394-b37d-8211922e0f54","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_Szabade_gyilkossag_aran_megdonteni_egy_nevenincs_orszag_despotikus_rendszeret","timestamp":"2021. június. 09. 14:52","title":"Szabad-e gyilkosság árán megdönteni egy nevenincs ország despotikus rendszerét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1ee05f-6e43-4d52-98b2-7ba1b6b48043","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az ITM szerint 100-120 ezer ember kérheti az összeget.","shortLead":"Az ITM szerint 100-120 ezer ember kérheti az összeget.","id":"20210608_Tamogatast_kaphatnak_az_onfoglakoztatok_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed1ee05f-6e43-4d52-98b2-7ba1b6b48043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b55886f-40d8-4c59-8609-0c1d5eb5ac29","keywords":null,"link":"/kkv/20210608_Tamogatast_kaphatnak_az_onfoglakoztatok_is","timestamp":"2021. június. 08. 08:44","title":"219 ezer forint támogatást kaphatnak az önfoglalkoztatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16924741-3b6f-47fb-8f22-7030e0e9c365","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bodza virágán, a dísznövények friss hajtásain is látható a levéltetűinvázió. A háttérben az időjárás, az enyhe tél és az áll, hogy összecsúsztak az évszakok.\r

\r

","shortLead":"A bodza virágán, a dísznövények friss hajtásain is látható a levéltetűinvázió. A háttérben az időjárás, az enyhe tél és...","id":"20210609_leveltetvek_invazio_karositok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16924741-3b6f-47fb-8f22-7030e0e9c365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9fed710-8e82-4b71-940a-7c3f39886eb6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_leveltetvek_invazio_karositok","timestamp":"2021. június. 09. 21:18","title":"Levéltetvektől feketéllnek a friss hajtások országszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe3bb16-a5fd-4568-9c6f-93dae3d46333","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem saját, hanem bérelt hajóval vágott neki a Tirrén-tengernek az Orbán Viktor nem hivatalos tanácsadójaként ismertté vált Habony.","shortLead":"Nem saját, hanem bérelt hajóval vágott neki a Tirrén-tengernek az Orbán Viktor nem hivatalos tanácsadójaként ismertté...","id":"20210608_habony_arpad_vitorlasverseny_vitorlazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afe3bb16-a5fd-4568-9c6f-93dae3d46333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d410788-782f-4aa3-a211-33ade3c99571","keywords":null,"link":"/vilag/20210608_habony_arpad_vitorlasverseny_vitorlazas","timestamp":"2021. június. 08. 19:30","title":"Habony Árpád felbukkant egy toszkánai vitorlásversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6063c4cf-59b0-42d2-8f45-62b11ef08aa5","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Nagyon hosszú ideje egyik oldalon sincsenek döntési helyzet közelében olyanok, akik tárgyalási alapnak tekinthető ajánlattal állhatnának elő az izraeli-palesztin megegyezés érdekében. Vélemény.","shortLead":"Nagyon hosszú ideje egyik oldalon sincsenek döntési helyzet közelében olyanok, akik tárgyalási alapnak tekinthető...","id":"20210609_Revesz_Sandor_A_ketoldali_nihilizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6063c4cf-59b0-42d2-8f45-62b11ef08aa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b100c761-570a-411e-bc6e-03ae778d0950","keywords":null,"link":"/360/20210609_Revesz_Sandor_A_ketoldali_nihilizmus","timestamp":"2021. június. 09. 14:00","title":"Révész Sándor: Izrael és a palesztinok, avagy a kétoldali nihilizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9353c064-bf9c-4c1e-aed8-2cd0bd9898d4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szűk családi és baráti körben, Kiss-Rigó László püspökkel.","shortLead":"Szűk családi és baráti körben, Kiss-Rigó László püspökkel.","id":"20210609_A_Bazilikaban_bucsuztattak_el_Puhl_Sandort","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9353c064-bf9c-4c1e-aed8-2cd0bd9898d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dd6710-34b5-44c2-9a18-9cf802240abc","keywords":null,"link":"/sport/20210609_A_Bazilikaban_bucsuztattak_el_Puhl_Sandort","timestamp":"2021. június. 09. 19:30","title":"A Bazilikában búcsúztatták el Puhl Sándort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c7023f-5725-45bf-92dd-2b81ef38c64e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelentős méretű és tömegű autónak nem éppen könnyű feladatot kellett megoldania.","shortLead":"A jelentős méretű és tömegű autónak nem éppen könnyű feladatot kellett megoldania.","id":"20210608_Az_uj_Mercedes_Sosztalyt_is_megizzasztotta_a_javorszarvasteszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40c7023f-5725-45bf-92dd-2b81ef38c64e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64c0382-9934-40a0-8429-e1b224e162d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210608_Az_uj_Mercedes_Sosztalyt_is_megizzasztotta_a_javorszarvasteszt","timestamp":"2021. június. 08. 08:06","title":"Az új Mercedes S-osztályt is megizzasztották a jávorszarvasteszten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15da5352-e4fb-4a5d-b9f2-cf8ee5fadfbe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néha a legegyszerűbb dolgokból is kisajtolható egy halom pénz, csak legyen, aki fizet érte.","shortLead":"Néha a legegyszerűbb dolgokból is kisajtolható egy halom pénz, csak legyen, aki fizet érte.","id":"20210608_ebay_licit_arveres_among_us_mcnuggets","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15da5352-e4fb-4a5d-b9f2-cf8ee5fadfbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f4d1f4-04e5-407d-8071-ce24987d28da","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_ebay_licit_arveres_among_us_mcnuggets","timestamp":"2021. június. 08. 07:33","title":"28 millió forintért kelt el egy falat csirkemell, mert hasonlít egy videojátékos karakterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]