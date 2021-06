Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"86b9ebc0-58a0-4a6c-b281-58183083eed9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kötélbe kapaszkodva várta a segítséget a pesti hídfőnél.","shortLead":"Egy kötélbe kapaszkodva várta a segítséget a pesti hídfőnél.","id":"20210608_Kimentettek_egy_embert_a_Dunabol_a_Lanchidnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86b9ebc0-58a0-4a6c-b281-58183083eed9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa55566a-4d31-4205-a2a1-565a18c386ba","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_Kimentettek_egy_embert_a_Dunabol_a_Lanchidnal","timestamp":"2021. június. 08. 07:33","title":"Kimentettek egy embert a Dunából a Lánchídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az áldozatok földművesek.","shortLead":"Az áldozatok földművesek.","id":"20210608_india_villam_villamcsapas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb5cbaf-9089-440e-82f3-7cb0b0437937","keywords":null,"link":"/vilag/20210608_india_villam_villamcsapas","timestamp":"2021. június. 08. 21:56","title":"Villámok csaptak le Indiában, 27-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce702ea-7d82-4676-9dc8-da350049a4df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben mindegy lehet, hogy milyen böngészőt használunk, ha megtetszik egy bővítmény – legalábbis e nemes cél érdekében állt össze az Apple, a Google, a Mozilla és a Microsoft.","shortLead":"A jövőben mindegy lehet, hogy milyen böngészőt használunk, ha megtetszik egy bővítmény – legalábbis e nemes cél...","id":"20210608_apple_google_microsoft_mozilla_univerzalis_bongeszobovitmenyek_w3c_wecg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fce702ea-7d82-4676-9dc8-da350049a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d81377-bd51-40ac-a99b-110a48764ebe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_apple_google_microsoft_mozilla_univerzalis_bongeszobovitmenyek_w3c_wecg","timestamp":"2021. június. 08. 09:03","title":"Összeáll az Apple, a Google, a Microsoft és a Mozilla, hogy jobban járjunk böngészés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37068c06-1422-47bd-96fd-02aa0da3679f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hatvanezer résztvevővel nagyszabású koncertet tervez New York a Central Parkban a város pandémia utáni „újjászületésének” megünneplésére.","shortLead":"Hatvanezer résztvevővel nagyszabású koncertet tervez New York a Central Parkban a város pandémia utáni...","id":"20210609_New_Yorkban_ugy_unnepelik_az_ujranyitast_ahogy_sehol_mashol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37068c06-1422-47bd-96fd-02aa0da3679f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa42f40-9851-4036-b812-233e98016b88","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_New_Yorkban_ugy_unnepelik_az_ujranyitast_ahogy_sehol_mashol","timestamp":"2021. június. 09. 08:57","title":"New Yorkban úgy ünnepelik az újranyitást, ahogy sehol máshol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11389631-0a94-42e1-bcb7-8d5a87be6006","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Virág és Nóra története sikeresen szerepelt egy újabb nemzetközi fesztiválon. ","shortLead":"Virág és Nóra története sikeresen szerepelt egy újabb nemzetközi fesztiválon. ","id":"20210609_Fodijat_nyert_Linzben_az_Anyaim_tortenete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11389631-0a94-42e1-bcb7-8d5a87be6006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aec8ff3-3f4f-451e-82fd-5ec74229a8fa","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_Fodijat_nyert_Linzben_az_Anyaim_tortenete","timestamp":"2021. június. 09. 10:14","title":"Fődíjat nyert Linzben az Anyáim története, a magyar szivárványcsaládról szóló dokumentumfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708ba932-2497-40b8-bec6-dc23d41a63a4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szünetben már 5-0-ra vezetett a német válogatott.","shortLead":"A szünetben már 5-0-ra vezetett a német válogatott.","id":"20210608_foci_nemetorszag_lettorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=708ba932-2497-40b8-bec6-dc23d41a63a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f2635f-48a4-4562-a7a8-082cd393e08b","keywords":null,"link":"/sport/20210608_foci_nemetorszag_lettorszag","timestamp":"2021. június. 08. 06:15","title":"Hetet rúgtak a németek a letteknek az Eb-re készülve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"960d656d-eb39-4256-97fd-7c63157df55e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy barkácsoló kedvű felhasználó egy saját készítésű inteles iMac konfigurációt hasonlított össze az Apple M1 lapkájával szerelt géppel. Érdekes eredmények születtek.","shortLead":"Egy barkácsoló kedvű felhasználó egy saját készítésű inteles iMac konfigurációt hasonlított össze az Apple M1...","id":"20210608_egyedi_osszeallitasu_imac_kontra_m1_imac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=960d656d-eb39-4256-97fd-7c63157df55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7338c611-5ff8-4107-845b-2be475c1405d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_egyedi_osszeallitasu_imac_kontra_m1_imac","timestamp":"2021. június. 08. 12:03","title":"Egy youtuber megépítette magának az Apple erőgépét az Intel chipjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d548bcab-b758-4585-9616-f6b439ad09ba","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az Apple az idei évben is online tartja meg a szokásos éves fejlesztői konferenciáját, melynek nyitónapján minden fontos, a felhasználókat érintő szoftveres újdonságról hírt kaptunk.","shortLead":"Az Apple az idei évben is online tartja meg a szokásos éves fejlesztői konferenciáját, melynek nyitónapján minden...","id":"20210607_wwdc_2021_apple_fejlesztoi_konferencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d548bcab-b758-4585-9616-f6b439ad09ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f11116-87ab-4c6b-8b54-81b86f5a0929","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_wwdc_2021_apple_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2021. június. 07. 21:46","title":"Bemutatta az Apple az izgalmas újdonságait – mutatjuk a legfontosabbakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]