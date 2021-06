Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"58722469-87cb-466a-a201-21884adc8e80","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A világ legundorítóbb ételeit mutatja be egy berlini múzeum.\r

\r

","shortLead":"A világ legundorítóbb ételeit mutatja be egy berlini múzeum.\r

\r

","id":"20210629_Beka_smoothie_rantott_tehentogy__megnyilt_az_undorito_etelek_muzeuma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58722469-87cb-466a-a201-21884adc8e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"230b72e2-d1dd-4cae-8b32-ae38475c7b26","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Beka_smoothie_rantott_tehentogy__megnyilt_az_undorito_etelek_muzeuma","timestamp":"2021. június. 29. 09:53","title":"Béka smoothie, rántott tehéntőgy – megnyílt az undorító ételek múzeuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cdec14b-0518-4e33-adc5-55446cad0353","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Johnny Solinger 55 éves volt.","shortLead":"Johnny Solinger 55 éves volt.","id":"20210628_Meghalt_a_Skid_Row_egykori_enekese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cdec14b-0518-4e33-adc5-55446cad0353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a623bf3-144f-4f9a-bdee-cd83a36f445c","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_Meghalt_a_Skid_Row_egykori_enekese","timestamp":"2021. június. 28. 14:12","title":"Meghalt a Skid Row egykori énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d3f7cd-4d1f-45a6-9baf-bfe7c963548e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az előző vb-döntő mindkét résztvevője pályára lép ma. Az Európa-bajnokság legnagyobb esélyesei között emlegetett francia csapat Svájccal találkozik a nyolcaddöntőben, a horvát válogatott pedig a gyatrán kezdő, de az utolsó csoportmeccsen parádézó spanyolokkal találkoznak. Itt követjük a nap eseményeit.","shortLead":"Az előző vb-döntő mindkét résztvevője pályára lép ma. Az Európa-bajnokság legnagyobb esélyesei között emlegetett...","id":"20210628_Horvatspanyol_es_franciasvajci_meccsekkel_folytatodnak_a_nyolcaddontok__percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09d3f7cd-4d1f-45a6-9baf-bfe7c963548e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd7f09e-81f6-4a42-87a4-6858b61a603b","keywords":null,"link":"/sport/20210628_Horvatspanyol_es_franciasvajci_meccsekkel_folytatodnak_a_nyolcaddontok__percrol_percre","timestamp":"2021. június. 28. 11:00","title":"Franciaország–Svájc ÉLŐ – percről percre a foci-Eb-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2241c248-077c-4968-a06a-93d5e431b4a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A phenjani utca emberét mélységesen megrázta a vezér \"soványsága\" – ez derült ki az észak-koreai közmédia tudósításából. ","shortLead":"A phenjani utca emberét mélységesen megrázta a vezér \"soványsága\" – ez derült ki az észak-koreai közmédia...","id":"20210628_Furcsa_interjut_kozolt_az_eszakkoreai_kozteve_Kim_Dzsong_Un_hirtelen_fogyasarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2241c248-077c-4968-a06a-93d5e431b4a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e28b59-b770-49e4-8f6e-210a2b57834b","keywords":null,"link":"/elet/20210628_Furcsa_interjut_kozolt_az_eszakkoreai_kozteve_Kim_Dzsong_Un_hirtelen_fogyasarol","timestamp":"2021. június. 28. 15:42","title":"Furcsa interjút közölt az észak-koreai köztévé Kim Dzsong Un hirtelen fogyásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc82a6d-6c87-4631-a107-8aff954abe20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A decemberben őrizetbe vett – azóta menesztett – tisztségviselő két ügyben is érintett az ügyészség szerint.","shortLead":"A decemberben őrizetbe vett – azóta menesztett – tisztségviselő két ügyben is érintett az ügyészség szerint.","id":"20210629_vademeles_helyettes_allamtitkar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abc82a6d-6c87-4631-a107-8aff954abe20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579fb38d-3b59-42b8-9807-0fd4287ac605","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_vademeles_helyettes_allamtitkar","timestamp":"2021. június. 29. 11:49","title":"Vádat emeltek az Agrárminisztérium volt helyettes államtitkára ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4247dd7f-aebe-4bce-b9bc-d0823fe06b7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymillió dollár összdíjazású alkalmazásfejlesztő versenyt indított a Huawei. A vállalat közlése szerint az AppsUP program célja inspirálni a tehetséges fejlesztőket arra, hogy innovatív helyi alkalmazásokat fejlesszenek. A versenyre a világ bármely országából bárki nevezhet, tanulóktól kezdve újonc és tapasztalt fejlesztőkig.","shortLead":"Egymillió dollár összdíjazású alkalmazásfejlesztő versenyt indított a Huawei. A vállalat közlése szerint az AppsUP...","id":"20210629_huawei_appsup_alkalmazasfejleszto_verseny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4247dd7f-aebe-4bce-b9bc-d0823fe06b7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667ca8e5-230e-4110-8bc8-e505c56cdac5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_huawei_appsup_alkalmazasfejleszto_verseny","timestamp":"2021. június. 29. 12:03","title":"Magyarok jelentkezését is várja 1 millió dolláros versenyére a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40eca630-e20c-4c7a-bf1d-467d8b1f681b","c_author":"Czeglédi Fanni - Csatlós Hanna - Vándor Éva","category":"kultura","description":"Megnyomhatták a központban a piros gombot, mert a kormánypárti propagandamédia hétfőn este és kedden reggel a különböző felületein egyszerre rohant ki az LMBTQ-tartalmak, valamint az érintett szexuális kisebbségek jogait védő civil szervezetek, emberek ellen. Az össztűzben mindenki megkapja a magáét: Soros György, a filmipar, a TikTok, a civilek és az egyszeri Facebook-felhasználók is. Közben hiába elfogadó a magyar társadalom nagy része, egy hangos homofób kisebbséget bátorít a kormány propagandája. És nem látszik, hol a határ.","shortLead":"Megnyomhatták a központban a piros gombot, mert a kormánypárti propagandamédia hétfőn este és kedden reggel a különböző...","id":"20210629_kormany_lmbtq_propaganda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40eca630-e20c-4c7a-bf1d-467d8b1f681b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3f2e3b-922a-4fa0-aa88-368d42bc83ac","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_kormany_lmbtq_propaganda","timestamp":"2021. június. 29. 15:20","title":"Új szintre lépett a kormánysajtó homofób propagandája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d1bcd8-e025-474b-9fbe-4907599ad9e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még a végén gyorsan bevezetik az eurót, márpedig az csak bajt hozna a fejünkre.","shortLead":"Még a végén gyorsan bevezetik az eurót, márpedig az csak bajt hozna a fejünkre.","id":"20210628_matolcsy_gyorgy_euro_eurocsatlakozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2d1bcd8-e025-474b-9fbe-4907599ad9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de29bdff-8f05-4737-8119-4811a7af365d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_matolcsy_gyorgy_euro_eurocsatlakozas","timestamp":"2021. június. 28. 16:11","title":"Matolcsy gazdasági katasztrófától tart, ha az ellenzék győz 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]