[{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eredetileg 2020-ban tartották volna, de a járvány miatt lehetetlen volt.","shortLead":"Eredetileg 2020-ban tartották volna, de a járvány miatt lehetetlen volt.","id":"20210629_pecs_pride_felvonulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da8564b-fca7-465b-b2b8-ec2b84b23ba2","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_pecs_pride_felvonulas","timestamp":"2021. június. 29. 13:23","title":"Pécsen lesz az első vidéki Pride","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ab5066-cf97-4453-8c7a-8cafb20aa9ab","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A hatóság többek között a számla-, és nyugtaadást, az online pénztárgép megfelelő használatát vizsgálja majd, a trafikosok is számíthatnak ellenőrzésre.","shortLead":"A hatóság többek között a számla-, és nyugtaadást, az online pénztárgép megfelelő használatát vizsgálja majd...","id":"20210630_NAV_ellenorzes_sorozat_Balaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9ab5066-cf97-4453-8c7a-8cafb20aa9ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"addfbc19-cd2f-4993-a824-5a23a626320d","keywords":null,"link":"/kkv/20210630_NAV_ellenorzes_sorozat_Balaton","timestamp":"2021. június. 30. 07:41","title":"A NAV két hónapos ellenőrzés-sorozatot tart a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e0120d-b22c-445d-946b-b7a1b92e0870","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy nappal a Financial Times után, az egyik vezető amerikai lap, a Washington Post is vezércikkben teszi le a garast az LMBT-ellenes magyar politika kapcsán. Mint írja, a Fidesz egy évtizede ösztökéli a saját választóit azzal, hogy ördögnek állítja be a bevándorlókat, a muzulmánokat, a zsidókat és a nemi kisebbségeket, ám eközben élvezi az uniós tagság előnyeit. Brüsszel mindezidáig elmulasztotta, hogy keményen fellépjen az Orbán-kormány ellen, noha az lebontotta a demokratikus fékeket és ellensúlyokat, lásd a bíróságokat és a független sajtót.



","shortLead":"Egy nappal a Financial Times után, az egyik vezető amerikai lap, a Washington Post is vezércikkben teszi le a garast...","id":"20210630_Washington_Post_Orban_rafizethet_a_homofob_tamadasokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01e0120d-b22c-445d-946b-b7a1b92e0870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80638718-0000-4da4-ad06-25468e141a10","keywords":null,"link":"/360/20210630_Washington_Post_Orban_rafizethet_a_homofob_tamadasokra","timestamp":"2021. június. 30. 07:36","title":"Washington Post: Orbán ráfizethet a homofób támadásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649c513f-826e-4f98-a187-f9dd8639399a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Robert Koch országos közegészségügyi intézet vezetője szerint biztos, hogy a delta variáns „átveszi az uralmat” Németországban, csak az a kérdés, hogy mikor.","shortLead":"A Robert Koch országos közegészségügyi intézet vezetője szerint biztos, hogy a delta variáns „átveszi az uralmat”...","id":"20210630_delta_varians_mutacio_nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=649c513f-826e-4f98-a187-f9dd8639399a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2cd298-83c8-470b-b0c5-0e0d93ed29ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_delta_varians_mutacio_nemetorszag","timestamp":"2021. június. 30. 06:15","title":"Egy becslés szerint már 50 százalékos a delta variáns aránya Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdf0b75-d5a8-4f59-a8b5-203366545812","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra kéri a kormányt a főpolgármester, hogy tegyék ingyenessé az M0-ást.","shortLead":"Arra kéri a kormányt a főpolgármester, hogy tegyék ingyenessé az M0-ást.","id":"20210629_karacsony_dugodij_m0_mosz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bdf0b75-d5a8-4f59-a8b5-203366545812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6a3bc5-12b4-4fe8-9364-41582b957f6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_karacsony_dugodij_m0_mosz","timestamp":"2021. június. 29. 19:24","title":"Karácsony: Nem most van a dugódíj bevezetésének ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb9ce6ff-39f5-4651-9122-568f22fe713d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Súlyos állításokat fogalmazott meg egy korrupcióellenes szervezet a nemrég megbukott izraeli miniszterelnökről.","shortLead":"Súlyos állításokat fogalmazott meg egy korrupcióellenes szervezet a nemrég megbukott izraeli miniszterelnökről.","id":"20210629_Miert_surgette_Netanjahu_nemet_hadihajok_megvasarlasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb9ce6ff-39f5-4651-9122-568f22fe713d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5021de15-c65e-4dbc-b457-3271926f205c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210629_Miert_surgette_Netanjahu_nemet_hadihajok_megvasarlasat","timestamp":"2021. június. 29. 14:05","title":"Miért sürgette Netanjahu német hadihajók megvásárlását?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af12ce79-5288-4bf9-890f-4416d8e80720","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miután a Magyar Posta leáll a napilapok kézbesítésével, egyetlen cég maradt az országban, amely képes országosan kiszolgálni az előfizetőket.","shortLead":"Miután a Magyar Posta leáll a napilapok kézbesítésével, egyetlen cég maradt az országban, amely képes országosan...","id":"20210628_medialog_kesma_nepszava_blikk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af12ce79-5288-4bf9-890f-4416d8e80720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b78f0a-db37-46a9-8f56-d2d036f0a1e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_medialog_kesma_nepszava_blikk","timestamp":"2021. június. 28. 15:47","title":"Fidesz-közeli cég szállítja ki a Népszavát és a Blikket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban közel 41 ezer ilyen oltóanyagot küldtünk.","shortLead":"Korábban közel 41 ezer ilyen oltóanyagot küldtünk.","id":"20210630_pfizer_oltas_vakcina_csehorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7dc0ba-81b2-4522-8ce8-269849cdd106","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_pfizer_oltas_vakcina_csehorszag","timestamp":"2021. június. 30. 05:21","title":"Magyarország még 100 ezer Pfizer-vakcinát ad kölcsön a cseheknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]