[{"available":true,"c_guid":"187a885c-68a9-4e1e-b051-5c1aa1d6c67c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi és szociális intézményekben továbbra is hordani kell a maszkot a látogatóknak.","shortLead":"Az egészségügyi és szociális intézményekben továbbra is hordani kell a maszkot a látogatóknak.","id":"20210706_Uj_maszkivselesi_reszletszabalyok_jonnek_ma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=187a885c-68a9-4e1e-b051-5c1aa1d6c67c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b2ae3f-e138-4344-a3a2-178fe5a1112f","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_Uj_maszkivselesi_reszletszabalyok_jonnek_ma","timestamp":"2021. július. 06. 10:58","title":"Új maszkviselési részletszabályok jönnek ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26df74d-4214-4dd0-9aa2-1b03daa9116b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bélfali sérv miatt kellett megműteni a pápát. 