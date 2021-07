Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1a860600-b8c3-4d48-8b00-f914f0b546e9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A falu főutcáján bukkant fel a vadállat, egy zsákutcában támadt a gyerekre.","shortLead":"A falu főutcáján bukkant fel a vadállat, egy zsákutcában támadt a gyerekre.","id":"20210706_medve_tamadas_gelence","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a860600-b8c3-4d48-8b00-f914f0b546e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59abcea4-e8a0-4194-9047-1587ad4fa6c2","keywords":null,"link":"/vilag/20210706_medve_tamadas_gelence","timestamp":"2021. július. 06. 18:36","title":"Medve támadt fényes nappal egy 8 éves gyerekre a székelyföldi Gelencén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a9fb95-a395-4f62-92cc-0965584117f9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hadsereg nem tudott kapcsolatot létesíteni egy magyar légtérbe lépő lengyel géppel. ","shortLead":"A hadsereg nem tudott kapcsolatot létesíteni egy magyar légtérbe lépő lengyel géppel. ","id":"20210706_Riasztottak_a_honvedseg_Gripenjeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41a9fb95-a395-4f62-92cc-0965584117f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5be25a-ede6-4860-afe9-5cddd54aa50a","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_Riasztottak_a_honvedseg_Gripenjeit","timestamp":"2021. július. 06. 13:14","title":"Riasztani kellett a Magyar Honvédség Gripenjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Gabriella 2018-ban hívta fel a figyelmet arra, hogy a Stop Soros-csomag részeként bevezetett szigorítás uniós irányelvbe ütközhet. Szerinte ez az oka, hogy a kinevezését nem hosszabbították meg.","shortLead":"Szabó Gabriella 2018-ban hívta fel a figyelmet arra, hogy a Stop Soros-csomag részeként bevezetett szigorítás uniós...","id":"20210706_szabo_gabriella_biro_birosag_menekultek_panasz_europai_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4068ca9-6865-4a99-a0a1-77c138df1d64","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_szabo_gabriella_biro_birosag_menekultek_panasz_europai_bizottsag","timestamp":"2021. július. 06. 12:07","title":"Egy magyar bírónő az Európai Bizottsághoz küldött panaszában állítja, politikai okok miatt rúgták ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b7b6448-d4ab-4f0d-a02a-bfe87ee363fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szigorú feltételeknek kell teljesülnie, ahol ilyen gyorsan lehet majd közlekedni.","shortLead":"Szigorú feltételeknek kell teljesülnie, ahol ilyen gyorsan lehet majd közlekedni.","id":"20210706_Az_oroszoknal_bevezetik_a_150_kmhs_sebesseghatart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b7b6448-d4ab-4f0d-a02a-bfe87ee363fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102ca043-cdb8-4197-8a2a-708bb7f629de","keywords":null,"link":"/cegauto/20210706_Az_oroszoknal_bevezetik_a_150_kmhs_sebesseghatart","timestamp":"2021. július. 06. 16:43","title":"Az oroszoknál bevezetik a 150 km/h-s sebességhatárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kanadában tomboló hőség és tűzvész együtt füstviharfelhőt hozott létre, amiben 15 óra leforgása alatt 710 177 villámcsapást számoltak össze.","shortLead":"A Kanadában tomboló hőség és tűzvész együtt füstviharfelhőt hozott létre, amiben 15 óra leforgása alatt 710 177...","id":"20210705_villamcsapas_tuzvesz_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f25cb5f-2316-46e4-9cb9-bdbd883927d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_villamcsapas_tuzvesz_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2021. július. 05. 17:03","title":"Óránként 47 345-ször villámlott Kanadában a hőség és a tűzvész miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"443a0118-6b85-465f-9de7-0e72102a7af7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gép fedélzetén 28-an utaztak. Lehet, hogy nincsenek túlélők.","shortLead":"A gép fedélzetén 28-an utaztak. Lehet, hogy nincsenek túlélők.","id":"20210706_oroszorszag_utasszallito_roncsok_kamcsatka_felsziget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=443a0118-6b85-465f-9de7-0e72102a7af7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc08d03-01bd-4af8-b437-b2900e56725c","keywords":null,"link":"/vilag/20210706_oroszorszag_utasszallito_roncsok_kamcsatka_felsziget","timestamp":"2021. július. 06. 13:05","title":"Megtalálták az eltűnt orosz utasszállító roncsait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52a3011-ef49-4023-92a6-adfc1e049bb7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Most például egy regényes élettel. ","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210707_Foci_helyett_Richter_Gedeon_nyomaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d52a3011-ef49-4023-92a6-adfc1e049bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a2d55b-1f92-40bb-b9cf-4b93a314e8b4","keywords":null,"link":"/elet/20210707_Foci_helyett_Richter_Gedeon_nyomaban","timestamp":"2021. július. 07. 09:30","title":"Foci helyett: Richter Gedeon nyomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f078f8-8ff4-4a0d-a4de-df1e17c96c0d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kitörés az 5 kilométeres magasságot is elérte.","shortLead":"A kitörés az 5 kilométeres magasságot is elérte.","id":"20210707_kitort_az_etna_catania_hamu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4f078f8-8ff4-4a0d-a4de-df1e17c96c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27e9a31-89e6-4931-9339-04b86fa0cc76","keywords":null,"link":"/vilag/20210707_kitort_az_etna_catania_hamu","timestamp":"2021. július. 07. 11:54","title":"Az éjjel újra kitört az Etna, és hamuval borította be Szicíliát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]