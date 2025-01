Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"36548eb0-f929-45c5-b40f-fcdbbaafb5b2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Súlyos testi sértés és rongálás miatt nyomoznak a budapesti rendőrök.","shortLead":"Súlyos testi sértés és rongálás miatt nyomoznak a budapesti rendőrök.","id":"20250102_Mr-Missh-megvert-taxis-Boraros-ter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36548eb0-f929-45c5-b40f-fcdbbaafb5b2.jpg","index":0,"item":"da095464-2e54-40cf-bbfc-76adc2dda592","keywords":null,"link":"/elet/20250102_Mr-Missh-megvert-taxis-Boraros-ter","timestamp":"2025. január. 02. 17:31","title":"Elvitték a rendőrök Mr. Missht, mert megvert egy taxist a Boráros téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d133cb51-c7fb-456b-8d96-967e295fa717","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Oroszország függetlenedne a nyugati technológiától, ezért saját játékkonzolokat kínálna. Moszkva állítja, nem csak a Tetris fut majd rajtuk.","shortLead":"Oroszország függetlenedne a nyugati technológiától, ezért saját játékkonzolokat kínálna. Moszkva állítja, nem csak...","id":"20250102_orosz-jatekkonzol-nyugati-technologia-szankcio-fog-play","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d133cb51-c7fb-456b-8d96-967e295fa717.jpg","index":0,"item":"2aad3014-3625-4693-8ccc-e4c7993159de","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_orosz-jatekkonzol-nyugati-technologia-szankcio-fog-play","timestamp":"2025. január. 02. 10:33","title":"Saját játékkonzolokat fejleszt Oroszország, fotón mutatjuk az egyiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88311c0e-69aa-4349-af26-04b6b6aaed97","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy baráti társaság autózásának lett rossz vége. ","shortLead":"Egy baráti társaság autózásának lett rossz vége. ","id":"20250102_reszeg-utas-sofor-tamadas-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88311c0e-69aa-4349-af26-04b6b6aaed97.jpg","index":0,"item":"cc00c4be-7d69-41d7-80af-c155acbcefe7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250102_reszeg-utas-sofor-tamadas-baleset","timestamp":"2025. január. 02. 09:22","title":"Sofőrre támadt a részeg utas, kidöntöttek egy jelzőlámpát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1159ce5-2dcb-4d37-92d5-0a15b6449f9f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Éves szinten 10 milliárd forintot fordít bérfejlesztésre 2025-ben a Spar, a pénztárosok és eladók alapbére havi bruttó 30 ezer forinttal nő. A részleg- és áruházvezetők legalább 455 ezer bruttót keresnek majd, de olyan is lesz, aki közel egymilliós bruttó havi bérrel számolhat.","shortLead":"Éves szinten 10 milliárd forintot fordít bérfejlesztésre 2025-ben a Spar, a pénztárosok és eladók alapbére havi bruttó...","id":"20250102_spar-magyarorszag-2025-os-beremeles-eladok-uzletvezetok-alapbere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1159ce5-2dcb-4d37-92d5-0a15b6449f9f.jpg","index":0,"item":"24954042-ad5e-41cf-b8e5-879cec87b4f1","keywords":null,"link":"/kkv/20250102_spar-magyarorszag-2025-os-beremeles-eladok-uzletvezetok-alapbere","timestamp":"2025. január. 02. 11:52","title":"Spar: 395 ezer bruttó lesz 2025-ben a dolgozók alapbére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f36efbf-c8ec-4d3c-be36-0011789616cd","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"A név január 1-jétől már közös, de még nem ért véget teljesen a Vodafone, a DIGI, az Antenna Hungária és az Invitech összevonása a One ernyője alatt – a következő hónapokban még számítani lehet pár változásra, de ezek jórészt már csak cégjogi dolgokat érintenek.","shortLead":"A név január 1-jétől már közös, de még nem ért véget teljesen a Vodafone, a DIGI, az Antenna Hungária és az Invitech...","id":"20250102_vodafone-digi-egyesules-one-magyarorszag-markavaltas-osszeolvadas-ugyfelszolgalat-szamlabefizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f36efbf-c8ec-4d3c-be36-0011789616cd.jpg","index":0,"item":"57f89143-3228-446d-b5b2-d66b97e63b89","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_vodafone-digi-egyesules-one-magyarorszag-markavaltas-osszeolvadas-ugyfelszolgalat-szamlabefizetes","timestamp":"2025. január. 02. 12:44","title":"Van, ami változott, és van, ami maradt: itt van minden, amit a Vodafone-ból és a DIGI-ből létrejött One ügyfeleként tudnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b67ad4e-2cbc-4bab-8364-87614dfce22a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Arra emlékezett újévi köszöntőjében a főpolgármester, hogy 75 éve csatolták Budapesthez a környező településeket Újpesttől-Csepelig, Budafoktól-Kispestig. Ezeket a városrészeket Budapest aranytartalékának nevezte, majd Esterházy Pétert, Bächer Ivánt, és Ferenc pápát is idézve beszélt az együttélés fontosságáról","shortLead":"Arra emlékezett újévi köszöntőjében a főpolgármester, hogy 75 éve csatolták Budapesthez a környező településeket...","id":"20250101_karacsony-gergely-fopolgarmester-ujevi-koszontoje-75-eves-nagy-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b67ad4e-2cbc-4bab-8364-87614dfce22a.jpg","index":0,"item":"a387b6c3-f20b-4b7f-8ab9-cb845fc56846","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_karacsony-gergely-fopolgarmester-ujevi-koszontoje-75-eves-nagy-budapest","timestamp":"2025. január. 01. 13:16","title":"Esterházyt idézve, Újpestről kívánt boldog új évet Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1285511c-2be9-4c79-8151-5ddd2343b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyan nem az ő hatáskörük, de véleményük van az ügyről. ","shortLead":"Ugyan nem az ő hatáskörük, de véleményük van az ügyről. ","id":"20250102_halaszbastya-kordon-lezaras-fovarosi-onkormanyzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1285511c-2be9-4c79-8151-5ddd2343b1e5.jpg","index":0,"item":"4ea61b8b-e175-4459-93d7-959ab3006653","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_halaszbastya-kordon-lezaras-fovarosi-onkormanyzat","timestamp":"2025. január. 02. 21:55","title":"„Az eljárás abszurd és méltatlan” - reagált a Fővárosi Önkormányzat a Halászbástyánál felállított kordonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8faecd1a-f4a3-4a3b-8658-9f37531cf6f2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az appot előre telepítenék az új telefonokra. ","shortLead":"Az appot előre telepítenék az új telefonokra. ","id":"20250102_Gorogorszag-korlatozna-a-fiatalok-internethasznalatat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8faecd1a-f4a3-4a3b-8658-9f37531cf6f2.jpg","index":0,"item":"babf0cce-e4b9-4fa2-9b2a-a12fb1e493dd","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_Gorogorszag-korlatozna-a-fiatalok-internethasznalatat","timestamp":"2025. január. 02. 20:40","title":"Görögországban egy központi alkalmazással ellenőrizhetnék a szülők a gyerekek internethasználatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]