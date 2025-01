Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"431644e7-90df-4392-b24e-7db6d44321fe","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Felszámolt félemelet, kiszabadított belső udvar: elkészült a Magyar Nemzeti Bank Szabadság téri székházának felújítása. Gépészetben a legújabbat, stílusban az eredetit alakították ki, a Monetáris Tanács január végén már ott, a Lámfalussy teremben dönt majd a kamatról.","shortLead":"Felszámolt félemelet, kiszabadított belső udvar: elkészült a Magyar Nemzeti Bank Szabadság téri székházának felújítása...","id":"20250117_magyar-nemzeti-bank-megujult-szekhaza-szabadsag-ter-ingatlan-mnb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/431644e7-90df-4392-b24e-7db6d44321fe.jpg","index":0,"item":"e538ce03-1dd1-4681-863d-2796ee69973a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_magyar-nemzeti-bank-megujult-szekhaza-szabadsag-ter-ingatlan-mnb","timestamp":"2025. január. 17. 16:34","title":"Visszatér megújult székházába az MNB, képeken a belső terek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy embert feszítővágóval szabadítottak ki az egyik roncsból.","shortLead":"Egy embert feszítővágóval szabadítottak ki az egyik roncsból.","id":"20250117_baleset-karambol-busz-auto-91-fout-jaszapati","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"ab3dfbec-e327-450e-acd3-94fa205b94be","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_baleset-karambol-busz-auto-91-fout-jaszapati","timestamp":"2025. január. 17. 06:56","title":"Busz és autó ütközött a 31-es főúton Jászapátinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03fb3a8e-30f6-4035-8952-e895a776e1f0","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Biró Ferenc azt mondta, szerinte nem történt bűncselekmény, ezt az ügyészség is el fogja ismerni. Az elnök péntek reggeli sajtótájékoztatóján arról beszélt: a múlt héten indítottak vizsgálatot a Nemzeti Kommunikációs Hivatal ellen – ez szerinte könnyen összeköthető az ügyészség csütörtöki akciójával. Az Integritás Hatóság vizsgálatának részleteit viszont hiába kérdeztük, nem volt hajlandó elárulni. ","shortLead":"Biró Ferenc azt mondta, szerinte nem történt bűncselekmény, ezt az ügyészség is el fogja ismerni. Az elnök péntek...","id":"20250117_integritas-hatosag-sajtotajekoztato-biro-ferenc-knyf-nyomozas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03fb3a8e-30f6-4035-8952-e895a776e1f0.jpg","index":0,"item":"d7350e83-d86e-458a-960e-46a97383e463","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_integritas-hatosag-sajtotajekoztato-biro-ferenc-knyf-nyomozas-ebx","timestamp":"2025. január. 17. 08:17","title":"Az Integritás Hatóság elnöke szerint az őt ért támadáson keresztül próbálják lejáratni a szervezetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7091f9c8-b532-461d-9ad7-6b34610e4545","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A menekültügyi szabályok be nem tartása miatt született elmarasztaló ítélet végre nem hajtása miatt kapták, de ez csak a legújabb részlet.","shortLead":"A menekültügyi szabályok be nem tartása miatt született elmarasztaló ítélet végre nem hajtása miatt kapták, de ez csak...","id":"20250117_menekultugyi-birsag-orban-kormany-europai-bizottsag-fizetesi-felszolitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7091f9c8-b532-461d-9ad7-6b34610e4545.jpg","index":0,"item":"0ebd9147-0d81-48f6-a853-ddc82d11e81b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_menekultugyi-birsag-orban-kormany-europai-bizottsag-fizetesi-felszolitas","timestamp":"2025. január. 17. 11:20","title":"60 millió eurós bírságról jött az újabb fizetési felszólítás a kormánynak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b115f70c-179e-40e2-be0d-ae38793529a5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Közel 2500 napelemes-energiatárolós rendszerre elegendő pénz marad benne a szerdán lezárt Napenergia Plusz Programban. Így is túlszárnyalták azért az eredeti célt, mivel tavaly nyáron megemelték a keretet.","shortLead":"Közel 2500 napelemes-energiatárolós rendszerre elegendő pénz marad benne a szerdán lezárt Napenergia Plusz Programban...","id":"20250117_napenergia-plusz-program-vege-szamok-napelem-megujulo-energia-hmke-napelemes-palyazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b115f70c-179e-40e2-be0d-ae38793529a5.jpg","index":0,"item":"0fd9bdff-a596-4ad9-92ae-c24c72c8a269","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_napenergia-plusz-program-vege-szamok-napelem-megujulo-energia-hmke-napelemes-palyazat","timestamp":"2025. január. 17. 08:46","title":"Kifutott a legutolsó csak napelemes pályázat, és nem merült ki a megemelt keret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a507be-bb08-480d-a4a2-f81eff9f5ad2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Beltérben, a Capitolium épületében tartják Donald Trump elnöki beiktatási beszédét hétfőn – ezt a hivatalba lépő amerikai elnök jelentette be közösségi oldalán pénteken.","shortLead":"Beltérben, a Capitolium épületében tartják Donald Trump elnöki beiktatási beszédét hétfőn – ezt a hivatalba lépő...","id":"20250118_Kennedy-es-Reagan-beiktatasan-volt-csak-olyan-hideg-mint-most-Trumpen-varhato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71a507be-bb08-480d-a4a2-f81eff9f5ad2.jpg","index":0,"item":"402c9237-ad68-4e81-b7e4-3e4aa2d8d5ee","keywords":null,"link":"/vilag/20250118_Kennedy-es-Reagan-beiktatasan-volt-csak-olyan-hideg-mint-most-Trumpen-varhato","timestamp":"2025. január. 18. 08:11","title":"Kennedy és Reagan beiktatásán volt csak olyan hideg, mint most Trumpén várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b534f65d-66bb-4a58-8b94-ad8d4977747b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A magyar prémiumpiacon tovább növelte elsőségét a BMW, mely idén nemcsak a vadonatúj debreceni Neue Klasse, hanem a méregerős új M5 és a felfrissített 2-es Gran Coupé révén is hallatni kíván magáról.","shortLead":"A magyar prémiumpiacon tovább növelte elsőségét a BMW, mely idén nemcsak a vadonatúj debreceni Neue Klasse, hanem...","id":"20250117_mar-csore-toltve-az-elso-debreceni-villanyauto-a-hazai-piacot-uralo-bmw-tol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b534f65d-66bb-4a58-8b94-ad8d4977747b.jpg","index":0,"item":"4ede2918-f0b9-47a3-bb03-e067eefed5fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250117_mar-csore-toltve-az-elso-debreceni-villanyauto-a-hazai-piacot-uralo-bmw-tol","timestamp":"2025. január. 17. 07:21","title":"Már csőre töltve az első debreceni villanyautó a hazai piacot uraló BMW-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc93c2b6-5061-4a75-9414-4193767a8f0d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A Pakisztán által létrehozott afgán Talibán komoly biztonsági fenyegetéssé vált Iszlámábád számára. A határon átívelő erőszak háborús feszültséget szít, az összecsapások mindennaposak.","shortLead":"A Pakisztán által létrehozott afgán Talibán komoly biztonsági fenyegetéssé vált Iszlámábád számára. A határon átívelő...","id":"20250117_hvg-afganisztan-pakisztan-taliban-fegyveres-osszecsapasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc93c2b6-5061-4a75-9414-4193767a8f0d.jpg","index":0,"item":"7b11252a-e11e-43dd-87de-02c7c8c4b189","keywords":null,"link":"/360/20250117_hvg-afganisztan-pakisztan-taliban-fegyveres-osszecsapasok","timestamp":"2025. január. 17. 14:55","title":"Halálzóna lett a pakisztáni–afgán határvidék a tálibok megerősödése nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]