[{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Patrióták madridi nagygyűlése, Paul Lendvai az osztrák helyzet tanulságairól, a Foreign Policy arról, miért tűnhet el a Lego az amerikai boltokból. Válogatásunk a világlapok írásaiból.","shortLead":"A Patrióták madridi nagygyűlése, Paul Lendvai az osztrák helyzet tanulságairól, a Foreign Policy arról, miért tűnhet el...","id":"20250128_Nemzetkozi-lapszemle-orban-trump-patriotak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"83f3cfb9-2986-4d84-9cb8-178326d1cc17","keywords":null,"link":"/360/20250128_Nemzetkozi-lapszemle-orban-trump-patriotak","timestamp":"2025. január. 28. 11:25","title":"Nemzetközi lapszemle: Brüsszeli nyomásra adta be a derekát Orbán az orosz szankciók ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157cb46b-6d9c-4ed2-9431-7708b1bd7efc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január 1-jétől indult el a johir.kormany.hu aloldal, ahol a gazdaságpolitikai intézkedésekről számolnak be. ","shortLead":"Január 1-jétől indult el a johir.kormany.hu aloldal, ahol a gazdaságpolitikai intézkedésekről számolnak be. ","id":"20250128_Jo-hirekre-fuzi-fel-uj-kampanyat-a-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/157cb46b-6d9c-4ed2-9431-7708b1bd7efc.jpg","index":0,"item":"8505322a-07f1-4a79-b730-f9eb0306de08","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_Jo-hirekre-fuzi-fel-uj-kampanyat-a-kormany","timestamp":"2025. január. 28. 08:36","title":"„Jó hírekre” fűzi fel új kampányát a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81869e1a-1ff1-4ad3-b4a5-1b0b0b9a5aa2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt fideszes polgármester és képviselő kisterpeszben mondta el, hogy szerinte a fővárosi közgyűlés “élete talán legnagyobb döntése előtt áll”, és ő tudja is, mi lenne a legjobb Budapestnek, így meg is mondta, hogyan kellene szavazni. Ezt már Karácsony Gergely sem hagyta szó nélkül.","shortLead":"A volt fideszes polgármester és képviselő kisterpeszben mondta el, hogy szerinte a fővárosi közgyűlés “élete talán...","id":"20250127_Sara-Botond-foispan-szolgalatba-helyezte-magat-es-figyelmeztette-a-kozgyulest-mi-lenne-jo-Budapestnek-a-Mini-Dubaj-szavazasnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81869e1a-1ff1-4ad3-b4a5-1b0b0b9a5aa2.jpg","index":0,"item":"ff43daf7-acbe-431d-af4a-2961b9f0d620","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Sara-Botond-foispan-szolgalatba-helyezte-magat-es-figyelmeztette-a-kozgyulest-mi-lenne-jo-Budapestnek-a-Mini-Dubaj-szavazasnal","timestamp":"2025. január. 27. 11:16","title":"Sára Botond főispán szolgálatba helyezte magát, és figyelmeztette a közgyűlést, mi lenne jó Budapestnek a Mini-Dubaj-szavazásnál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b19bc1-045e-48d5-b85f-92abaa49dd1c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 32 éves támadó várhatóan hazatér Brazíliába.","shortLead":"A 32 éves támadó várhatóan hazatér Brazíliába.","id":"20250128_neymar-al-hilal-serules-tavozas-szerzodesbontas-brazilia-santos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0b19bc1-045e-48d5-b85f-92abaa49dd1c.jpg","index":0,"item":"adb6090f-507b-4b00-97c1-a3c67b34fa63","keywords":null,"link":"/sport/20250128_neymar-al-hilal-serules-tavozas-szerzodesbontas-brazilia-santos","timestamp":"2025. január. 28. 09:47","title":"Neymarral szerződést bontott a szaúdi al-Hilal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89ec9fa-0c6c-4ec6-bc05-268962fb5b1f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Hubble űrteleszkóp nemrég a Nagy Magellán-felhő egy részét, a Tarantula-ködöt örökítette meg.","shortLead":"A Hubble űrteleszkóp nemrég a Nagy Magellán-felhő egy részét, a Tarantula-ködöt örökítette meg.","id":"20250127_hubble-urteleszkop-nagy-magellan-felho-tarantula-kod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e89ec9fa-0c6c-4ec6-bc05-268962fb5b1f.jpg","index":0,"item":"13f3cecb-26e9-48b6-bbca-62326d444e9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_hubble-urteleszkop-nagy-magellan-felho-tarantula-kod","timestamp":"2025. január. 27. 15:03","title":"34 éves, de még mindig ilyen lenyűgöző felvételt tud készíteni a Hubble űrteleszkóp – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e79945-12e7-4e98-b813-d59ea6343a1e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A csapat éppen Mallorcán volt edzeni, amikor egy autó beléjük hajtott.","shortLead":"A csapat éppen Mallorcán volt edzeni, amikor egy autó beléjük hajtott.","id":"20250127_Mallorca-palyakerekparos-nemet-bicikli-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8e79945-12e7-4e98-b813-d59ea6343a1e.jpg","index":0,"item":"234c59b1-fdf5-4961-89e4-7e3de0f5a4b4","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_Mallorca-palyakerekparos-nemet-bicikli-baleset","timestamp":"2025. január. 27. 21:19","title":"Német válogatott pályakerékpárosokat ütött el egy 89 éves sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881f4c9f-9027-446a-8601-deac47ecb8c9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hétvégi áresés után itt az újabb. ","shortLead":"A hétvégi áresés után itt az újabb. ","id":"20250127_Megint-csokken-az-uzemanyagok-ara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881f4c9f-9027-446a-8601-deac47ecb8c9.jpg","index":0,"item":"c55765f7-f32b-498f-b603-76d745cda95f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_Megint-csokken-az-uzemanyagok-ara","timestamp":"2025. január. 27. 13:26","title":"A hét elején tovább csökkennek az üzemanyagárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd428f57-3d36-42d7-a959-8921d0f4ec2e","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Marcus Rashford több mint hat hete nem szerepel a Manchester United meccskeretében sem.","shortLead":"Marcus Rashford több mint hat hete nem szerepel a Manchester United meccskeretében sem.","id":"20250127_Ruben-Amorim-Rashford-Manchester-United","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd428f57-3d36-42d7-a959-8921d0f4ec2e.jpg","index":0,"item":"7e6beb6c-d38a-4d64-b6fc-55c755dbf60f","keywords":null,"link":"/sport/20250127_Ruben-Amorim-Rashford-Manchester-United","timestamp":"2025. január. 27. 10:43","title":"Keményen üzent a Manchester United edzője mellőzött játékosának: Inkább a 63 éves kapusedzőt ültetném le a kispadra, mint Rashfordot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]