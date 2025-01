Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b215c64d-e62b-4e05-9e69-4e22f3733fa8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"10 esetben az volt a probléma, hogy nem hagyták el az ország területét 72 órán belül.","shortLead":"10 esetben az volt a probléma, hogy nem hagyták el az ország területét 72 órán belül.","id":"20250128_2023-ota-17-szabadon-engedett-embercsempeszt-kellett-ujra-bortonbe-zarni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b215c64d-e62b-4e05-9e69-4e22f3733fa8.jpg","index":0,"item":"c0da3c16-5442-42f2-b5a5-62d04769ebc6","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_2023-ota-17-szabadon-engedett-embercsempeszt-kellett-ujra-bortonbe-zarni","timestamp":"2025. január. 28. 21:21","title":"2023 óta 17 szabadon engedett embercsempészt kellett újra börtönbe zárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0c0a2f-e282-4898-92f6-c5cf1fae5e29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Frank-Walter Steinmeier szerint a techmilliárdosnak holokauszttúlélőkkel kellene beszélgetnie.","shortLead":"Frank-Walter Steinmeier szerint a techmilliárdosnak holokauszttúlélőkkel kellene beszélgetnie.","id":"20250127_A-nemet-allamfo-Musknak-is-uzent-az-Auschwitzban-tartott-megemlekezesen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef0c0a2f-e282-4898-92f6-c5cf1fae5e29.jpg","index":0,"item":"ef246ef5-c381-415e-b1cd-88c50d085f29","keywords":null,"link":"/elet/20250127_A-nemet-allamfo-Musknak-is-uzent-az-Auschwitzban-tartott-megemlekezesen","timestamp":"2025. január. 27. 22:19","title":"A német államfő Musknak is üzent az Auschwitzban tartott megemlékezésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97402d50-2de2-4fd4-b859-110fa6739696","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A világ leghíresebb festménye külön galériát kap, ahová viszont nem lesz érvényes a Louvre többi részére váltott belépő.","shortLead":"A világ leghíresebb festménye külön galériát kap, ahová viszont nem lesz érvényes a Louvre többi részére váltott belépő.","id":"20250128_louvre-atalakulas-mona-lisa-macron-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97402d50-2de2-4fd4-b859-110fa6739696.jpg","index":0,"item":"27c3877b-4ad6-4867-bd25-fa78dfc4ac42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_louvre-atalakulas-mona-lisa-macron-bejelentes","timestamp":"2025. január. 28. 19:59","title":"Hamarosan külön belépőjegyet kell váltania, aki meg akarja tekinteni a Mona Lisát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c69faae-20c5-47b5-9544-89ee54053a0b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A tőzsdéken és a mesterséges intelligencia képességei iránt érdeklődők körében is meglepetést és felfordulást okozott hétfőn egy új kínai szolgáltatás, a DeepSeek. A chatbotot bárki kipróbálhatja, csak egy gyors regisztráció kell hozzá. Az érdeklődés óriási, a szerverek leterheltek – mutatjuk a gyorsítósávot.","shortLead":"A tőzsdéken és a mesterséges intelligencia képességei iránt érdeklődők körében is meglepetést és felfordulást okozott...","id":"20250128_deepseek-mesterseges-intelligencia-mi-chatbot-regisztracio-hogyan-belepes-google-fiok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c69faae-20c5-47b5-9544-89ee54053a0b.jpg","index":0,"item":"7cdbcfa4-72ec-4c35-b55a-af966f1b6ef9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_deepseek-mesterseges-intelligencia-mi-chatbot-regisztracio-hogyan-belepes-google-fiok","timestamp":"2025. január. 28. 06:14","title":"Így regisztrálhat ingyenesen és azonnal az egész világot lázban tartó új mesterséges intelligenciára – belépés a kínai DeepSeek chatbothoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4fb7281-1b9a-4ac5-ade3-306fe24aeb57","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"2023 óta nem mozdult el a Végítélet órájának mutatója, így az emberiség 90 másodperccel van éjfél előtt – vagyis közel áll ahhoz, hogy elpusztítsa önmagát. Hamarosan kiderül, a Nobel-díjas tudósok szerint jobb vagy fenyegetőbb hely lett-e a világ.","shortLead":"2023 óta nem mozdult el a Végítélet órájának mutatója, így az emberiség 90 másodperccel van éjfél előtt – vagyis közel...","id":"20250128_vegitelet-oraja-doomsday-clock-donald-trump-putyin-oroszorszag-egyesult-allamok-nuklearis-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4fb7281-1b9a-4ac5-ade3-306fe24aeb57.jpg","index":0,"item":"5884f275-8300-4b44-849b-0b027246709b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_vegitelet-oraja-doomsday-clock-donald-trump-putyin-oroszorszag-egyesult-allamok-nuklearis-haboru","timestamp":"2025. január. 28. 13:17","title":"Újra beállítják a Végítélet óráját, ez befolyásolhatja a tudósok döntését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b229dd-8991-470e-a55d-4857ed0ba2fe","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump adminisztrációja ezzel szembefordult az eddigi hagyományokkal, amelyek szerint az ügyészek elnöki ciklusokon át is pozíciójukban maradhattak.","shortLead":"Donald Trump adminisztrációja ezzel szembefordult az eddigi hagyományokkal, amelyek szerint az ügyészek elnöki...","id":"20250128_donald-trump-usa-igazsagugyi-miniszterium-nyomozas-tisztogatas-ugyesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5b229dd-8991-470e-a55d-4857ed0ba2fe.jpg","index":0,"item":"316eac03-9fc6-46c4-8b1f-0a012c123cb2","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_donald-trump-usa-igazsagugyi-miniszterium-nyomozas-tisztogatas-ugyesz","timestamp":"2025. január. 28. 06:22","title":"Trump tisztogat: kirúgták az amerikai igazságügyi minisztérium egy sor ügyészét, akik részt vettek az elnök elleni büntetőeljárásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd2b799-a10d-483c-8b99-f5adb1ea6a76","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Mozgalmas hónap volt a január, előbb a Honor, majd Xiaomihoz tartozó Redmi, végül a Samsung is bemutatta új mobiljait. Mit szóltak a felhasználók? Melyik mobilra mennyire kattantak rá? A Google keresési adataiban néztünk szét.","shortLead":"Mozgalmas hónap volt a január, előbb a Honor, majd Xiaomihoz tartozó Redmi, végül a Samsung is bemutatta új mobiljait...","id":"20250128_samsung-galaxy-s25-xiaomi-redmi-14-pro-plusz-honor-magic-7-pro-felhasznaloi-erdeklodes-google-keresesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bd2b799-a10d-483c-8b99-f5adb1ea6a76.jpg","index":0,"item":"8c68b748-572a-49e0-8add-339c36f0e61f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_samsung-galaxy-s25-xiaomi-redmi-14-pro-plusz-honor-magic-7-pro-felhasznaloi-erdeklodes-google-keresesek","timestamp":"2025. január. 28. 15:12","title":"Honor, Redmi, Samsung – mennyire hozták lázba az embereket az új okostelefonok? Elővettük a Google kereső adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eb89109-17b5-489b-ab79-39855d4c801e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A váci vasútvonalon késésekre, pótlásra és kimaradó járatokra kell számítani.","shortLead":"A váci vasútvonalon késésekre, pótlásra és kimaradó járatokra kell számítani.","id":"20250127_Tulfutott-a-tilos-jelzesen-egy-vonat-Fotnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8eb89109-17b5-489b-ab79-39855d4c801e.jpg","index":0,"item":"c885360f-474f-4fc8-90e7-c73d3ab3e60d","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Tulfutott-a-tilos-jelzesen-egy-vonat-Fotnal","timestamp":"2025. január. 27. 14:07","title":"Túlfutott a tilos jelzésen egy vonat Fótnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]